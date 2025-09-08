Κοζάνη: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων λόγω δοκιμαστικών φορτίσεων
Η διενέργεια των δοκιμαστικών φορτίσεων θα γίνει με ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 9:00 έως 15:00.
- Γνωρίστε τη «Μαμά Ουγκάντα» τη γυναίκα που γέννησε 47 παιδιά - Η θλιβερή ιστορία της
- Εν ψυχρώ δολοφονία 23χρονης σε τρένο στις ΗΠΑ - Τη μαχαίρωσε στο λαιμό και έφυγε ατάραχος
- Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης τραυματία στη Γκιώνα – Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο
- Τζένιφερ Άνιστον: Με ποιον τρόπο επιβεβαιώνει τη σχέση της με τον υπνοθεραπευτή της
Κλειστή για τη διέλευση παντός τύπου οχημάτων, από τις 18 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, θα παραμείνει η Υψηλή Γέφυρα Σερβίων στην ΠΕ Κοζάνης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δοκιμαστικές φορτίσεις από εξειδικευμένο συνεργείο τεχνικών, που έχει αναλάβει τον έλεγχο στατικής της επάρκειας.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο εκπόνησης της Μελέτης για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και τις εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών που παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένα σημεία της γέφυρας.
Η διενέργεια των δοκιμαστικών φορτίσεων θα γίνει με ολική διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά τις ώρες 9:00 έως 15:00, ενώ η Γέφυρα θα αποδίδεται στην κυκλοφορία μετά τις 15.00.
Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από εναλλακτικές διαδρομές.
- Απίθανο συμβάν: Ο Χάαλαντ χτύπησε στην πόρτα του πούλμαν και έκανε ράμματα (pics)
- Αναρμόδιος να απαντήσει για την ομολογία Μπουκώρου περί γνώσης του Μαξίμου για τις παρακολουθήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνει ο Μυλωνάκης
- Η Gen Z «βάζει φωτιά» στο Νεπάλ μετά το κλείσιμο των social media – 14 νεκροί στις αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις
- ΣΥΡΙΖΑ: Δεν ισχύει το «δεν γνωρίζω» του Μητσοτάκη στην ερώτηση για τον ΦΠΑ στη ΔΕΘ – Η δήλωση της Κομισιόν
- Μεσολόγγι: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κατάστημα – Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο
- Πλήν απροόπτου Λάρισα για το Κηφισιά-Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις