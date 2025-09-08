Fed: Κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ τάσσεται υπέρ της «πλήρους ανεξαρτησίας» της
«Κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», τονίζει κορυφαίος σύμβουλός του.
Ενας από τους κορυφαίους συμβούλους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το όνομα του οποίου βρίσκεται και στον κατάλογο των υποψηφίων για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), δήλωσε χθες Κυριακή ότι ο οργανισμός αυτός θα πρέπει να είναι «πλήρως ανεξάρτητος από πολιτικές επιρροές», συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Τραμπ.
«Κοιτάξαμε τι συνέβη στις χώρες που επέτρεψαν στους ηγέτες τους να αναλάβουν τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών»
«Θα έλεγα ότι κατά 100% η νομισματική πολιτική, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη από πολιτικές επιρροές, συμπεριλαμβανομένου και του προέδρου Τραμπ», είπε ο Διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ μιλώντας στην εκπομπή «Face the Nation» του τηλεοπτικού δικτύου CBS (φωτογραφία, επάνω).
«Είναι γεγονός ότι κοιτάξαμε τι συνέβη στις χώρες που επέτρεψαν στους ηγέτες τους να αναλάβουν τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών και αυτό που τείνει να συμβαίνει είναι ότι πρόκειται για μια συνταγή (αύξησης του) πληθωρισμού και δυσπραγίας για τους καταναλωτές», πρόσθεσε.
Ταυτόχρονα, ο Χάσετ διερωτήθηκε αν «η σημερινή ηγεσία της Fed είναι τόσο ανεξάρτητη όσο θα επιθυμούσαμε» και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που σήμερα αμφισβητείται», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
«Αλαζονεία»
Προχθές, πάντως, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, που ηγείται της αναζήτησης τον επόμενο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, έκανε λόγο για «αλαζονεία στη χάραξη πολιτικής» της και ζήτησε πλήρη επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί, ανέφερε το Reuters σε δημοσίευμά του.
