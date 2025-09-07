newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ολα τα καθεστώτα αργούν να πέσουν (αλλιώς τι καθεστώτα θα ήταν). Αλλά στο τέλος πέφτουν. Νομοτελειακό. Και πέφτουν πανηγυρίζοντας και το γλεντάνε

# ΔΕΘ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Σοκ στην Αυστραλία: Συμμορία οπλισμένων μασκοφόρων σκότωσε δύο αγόρια 12 και 15 ετών
Κόσμος 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:25

Σοκ στην Αυστραλία: Συμμορία οπλισμένων μασκοφόρων σκότωσε δύο αγόρια 12 και 15 ετών

Τα δύο θύματα σκοτώθηκαν χθες Σάββατο στην Αυστραλία, το βράδυ, σε σημεία που βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο, διευκρίνισε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία η συμμορία απαρτιζόταν από περίπου 8 μέλη

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πίεση: Ο χυμός που την «ρίχνει» σε 2 εβδομάδες

Πίεση: Ο χυμός που την «ρίχνει» σε 2 εβδομάδες

Spotlight

Ομάδα μασκοφόρων οπλισμένων με μαχαίρια σκότωσε δύο αγόρια ηλικίας 12 και 15 ετών σε μια «φρικτή» επίθεση που σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Μολονότι η έρευνα μόλις άρχισε, τα συμβάντα φέρουν τα χαρακτηριστικά εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμμορία νέων», σημείωσε ο Γκράχαμ Μπανκς, επιθεωρητής της αστυνομίας στην πολιτεία της Βικτόρια.

Τα δύο θύματα σκοτώθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ, σε σημεία που βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο, διευκρίνισε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία η συμμορία απαρτιζόταν από περίπου 8 μέλη.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης , σύμφωνα με το ΑΠΕ, βρήκαν πρώτα έναν 12χρονο που ήταν βαριά τραυματισμένος. «Παρά τις προσπάθειες ανάνηψής του που καταβλήθηκαν από τα μέλη πληρώματος ασθενοφόρου, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί», σημείωσε ο Μπανκς.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία βρήκε σε διπλανό δρόμο έναν φίλο του αγοριού, έναν 15χρονο, που έφερε «σημαντικά» τραύματα από μαχαίρι. Ούτε αυτός κατέστη δυνατό να σωθεί παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Οι φόνοι διαπράχθηκαν από την ίδια ομάδα

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και εικόνες από το σύστημα καμερών ασφαλείας, οι φόνοι διαπράχθηκαν από την ίδια ομάδα των περίπου 8 ατόμων, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα και ήταν οπλισμένα με ματσέτες και μεγάλα μαχαίρια, διευκρίνισε ο Μπανκς.

«Τα παιδιά που δολοφονήθηκαν δεν ήταν μέλη κάποιας συμμορίας και αυτό δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε», συνέχισε.

Προς το παρόν είναι δύσκολο να διευκρινιστεί αν η επίθεση αυτή ήταν στοχευμένη ή έγινε ύστερα από λάθος στην αναγνώριση της ταυτότητας των θυμάτων, διευκρίνισε η αστυνομία.

Οι ανθρωποκτονίες και τα συναφή εγκλήματα αυξήθηκαν κατά 9% στη χώρα το 2024, με τα θύματα να ανέρχονται σε 448, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η πώληση ή κατοχή ματσέτας απαγορεύεται στην πολιτεία της Βικτόρια, ύστερα από συμπλοκή τον Μάιο ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες οπλισμένες με ματσέτες σε εμπορικό κέντρο στη Μελβούρνη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

89η ΔΕΘ: Το βήμα που δεν τόλμησε ο Μητσοτάκης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πίεση: Ο χυμός που την «ρίχνει» σε 2 εβδομάδες

Πίεση: Ο χυμός που την «ρίχνει» σε 2 εβδομάδες

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Αποκωδικοποιώντας τα μέτρα για οικονομία – Στο Live του ΟΤ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Ακούραστη αντιστασιακή 07.09.25

Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ

Η Ροϊσινμπλίτ ήταν γνωστή για τον αντιδικτατορικό αγώνα της στην Αργεντινή - «Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα» έγραψε η οργάνωση

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στην ρωσική επίθεση στο Κίεβο
Στην Ουκρανία 07.09.25

Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στην ρωσική επίθεση στην καρδιά του Κιέβου - Χτύπησαν κυβερνητικό κτίριο

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπεσαν βροχή στο Κίεβο ας σε νυχτερινές επιδρομές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 18

Σύνταξη
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Γυρίζουν σελίδα; 07.09.25

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής
Κόσμος 07.09.25

Ισπανία: Δύο επιθέσεις από όρκες έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε γιοτ και σκάφη αναψυχής

Οι όρκες, τα συμπαθή θηλαστικά που λανθασμένα ονομάζονται «φάλαινες» και ακόμα πιο λανθασμένα «δολοφόνοι» (Delphinidae), έχουν δείξει διάθεση να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις σε σκάφη ανοιχτά της Ισπανίας

Σύνταξη
Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια
Κόσμος 07.09.25

Ουκρανία: Τουλάχιστον ένας νεκρός σε βομβαρδισμό της Ρωσίας σε βορειοανατολική περιφέρεια

Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία, υπάρχουν και τραυματισμένοι πολίτες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το βράδυ του Σαββάτου

Σύνταξη
Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 07.09.25

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας

Η Κολομβία «είναι αφοσιωμένη» στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, λέει ο υπουργός Άμυνας της χώρας Πέδρο Σάντσεθ, καθώς λήγει η προθεσμία των ΗΠΑ για την ταξινόμηση της χώρας ως συμμάχου ή εχθρού

Σύνταξη
Νότια Κορέα: «Η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή» [βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Η Νότια Κορέα δηλώνει ότι η δημοσίευση από τις ΗΠΑ βίντεο που δείχνει τη σύλληψη εργαζομένων είναι λυπηρή

Οι μαζικές συλλήψεις εργαζόμενων ή υπεργολαβικά εργαζόμενων από τη Νότια Κορέα ενδέχεται να βλάψει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ εν μέσω διαπραγματεύσεων για τους δασμούς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα [Βίντεο]
Κόσμος 07.09.25

Φωτιά σε εργοστάσιο χημικών στην Ιντιάνα των ΗΠΑ

Ομάδες βιοχημικού πολέμου και πυροσβέστες στον σημείο χημικής πυρκαγιάς στο Νιούμπουργκ της Ιντιάνα. Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλείς, εσωτερικούς χώρους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν
Στη Βενεζουέλα 07.09.25

ΗΠΑ: Ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις στην Καραϊβική να επεκταθούν

Λίγες μέρες μετά την επίθεση σε πλοίο από την Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ απέστειλε γράμμα στο Κογκρέσο αιτιολογώντας την επίθεση, αλλά χωρίς να δίνει χρονικό ορίζοντα των επιχειρήσεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μετρό: Το 2029 ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 – Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων
Συντήρηση και αναβαθμίσεις 07.09.25

Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)

Ο Μετροπόντικας της Γραμμής 4 του Μετρό, μετά τον σταθμό Ελικώνος θα συνεχίσει προς Κυψέλη και ακολούθως προς τους σταθμούς Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας
Παρέμβαση CEPS 07.09.25

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συμπληγαδες – Πώς θα επιβιώσει από την εμπορική σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας

Το Κέντρο Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPS), καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβαθμίσει τον ρυθμιστικό της ρόλο, για να επιβιώσει της εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ-Κίνας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αργεντινή: Πέθανε στα 106 της η εμβληματική γιαγιά της Πλατείας Μαΐου, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Ακούραστη αντιστασιακή 07.09.25

Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ

Η Ροϊσινμπλίτ ήταν γνωστή για τον αντιδικτατορικό αγώνα της στην Αργεντινή - «Οι Γιαγιάδες της Πλατείας Μαΐου αποχαιρετούν με θλίψη την πολυαγαπημένη τους συντρόφισσα» έγραψε η οργάνωση

Σύνταξη
Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης
Τα Νέα της Αγοράς 07.09.25

Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στην ρωσική επίθεση στο Κίεβο
Στην Ουκρανία 07.09.25

Ένα βρέφος μεταξύ των νεκρών στην ρωσική επίθεση στην καρδιά του Κιέβου - Χτύπησαν κυβερνητικό κτίριο

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι έπεσαν βροχή στο Κίεβο ας σε νυχτερινές επιδρομές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 18

Σύνταξη
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου
GSI 07.09.25

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όσα αποκαλύφθηκαν για την εμπλοκή σχετικά με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Τι συμβαίνει με το έργο του GSI (Great Sea Interconnector) - Οι αντιφατικές δηλώσεις της Λευκωσίας για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, προκαλεί δυσαρέσκεια στις Βρυξέλλες και προβληματισμό στην Αθήνα.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Μαφία στην Κρήτη: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές… ξυλοδαρμών
Κρητική μαφία 07.09.25

Ιερωμένοι έδιναν και εντολές... ξυλοδαρμών

Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας
Γυρίζουν σελίδα; 07.09.25

Η Γαλλία στον φαύλο κύκλο αβεβαιότητας

Με το πολιτικό σκηνικό να βυθίζεται σε παρατεταμένο αδιέξοδο στη Γαλλία, οι πολίτες γυρίζουν την πλάτη σε Μακρόν και Μπαϊρού, ενώ η Εθνική Συσπείρωση εμφανίζεται ως «λογική» επιλογή

Αλεξία Κεφαλά
Αλεξία Κεφαλά
Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού
Μονή Σινά 07.09.25

Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»
Σωστός 07.09.25

Ο Ράιαν Ρέινολντς αδυνατούσε να πείσει τον Μπιλ Μάρεϊ να παίξει στην ταινία του – και έστειλε τον γιο του να «καθαρίσει»

Όταν όλες οι προσπάθειες απέτυχαν, ο Ράιαν Ρέινολντς επιστράτευσε τον 2χρονο γιο του, Όλιν, για να πείσει τον «άπιαστο» Μπιλ Μάρεϊ να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τον Τζον Κάντι

Σύνταξη
Ο διάβολος στις λεπτομέρειες: Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
Παρέμβαση ΕΝΥΠΕΚΚ 07.09.25

Υποχρεωτικότητα για το 13ωρο κρύβει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

H κυβέρνηση επιμένει ότι το 13ωρο είναι προαιρετικό. Όμως αυτό δεν ισχύει, αφού η παροχή υπερωριακής εργασίας είναι καταρχάς υποχρεωτική με βάση τη νομολογία, οπως εξηγούν έγκριτοι εργατολόγοι.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο