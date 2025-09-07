Σοκ στην Αυστραλία: Συμμορία οπλισμένων μασκοφόρων σκότωσε δύο αγόρια 12 και 15 ετών

Ομάδα μασκοφόρων οπλισμένων με μαχαίρια σκότωσε δύο αγόρια ηλικίας 12 και 15 ετών σε μια «φρικτή» επίθεση που σημειώθηκε χθες, Σάββατο, το βράδυ στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

«Μολονότι η έρευνα μόλις άρχισε, τα συμβάντα φέρουν τα χαρακτηριστικά εγκλήματος που διαπράχθηκε από συμμορία νέων», σημείωσε ο Γκράχαμ Μπανκς, επιθεωρητής της αστυνομίας στην πολιτεία της Βικτόρια.

Τα δύο θύματα σκοτώθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ, σε σημεία που βρίσκονταν κοντά το ένα στο άλλο, διευκρίνισε η αστυνομία, σύμφωνα με την οποία η συμμορία απαρτιζόταν από περίπου 8 μέλη.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης , σύμφωνα με το ΑΠΕ, βρήκαν πρώτα έναν 12χρονο που ήταν βαριά τραυματισμένος. «Παρά τις προσπάθειες ανάνηψής του που καταβλήθηκαν από τα μέλη πληρώματος ασθενοφόρου, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί», σημείωσε ο Μπανκς.

Λίγο αργότερα, η αστυνομία βρήκε σε διπλανό δρόμο έναν φίλο του αγοριού, έναν 15χρονο, που έφερε «σημαντικά» τραύματα από μαχαίρι. Ούτε αυτός κατέστη δυνατό να σωθεί παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Οι φόνοι διαπράχθηκαν από την ίδια ομάδα

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και εικόνες από το σύστημα καμερών ασφαλείας, οι φόνοι διαπράχθηκαν από την ίδια ομάδα των περίπου 8 ατόμων, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα και ήταν οπλισμένα με ματσέτες και μεγάλα μαχαίρια, διευκρίνισε ο Μπανκς.

«Τα παιδιά που δολοφονήθηκαν δεν ήταν μέλη κάποιας συμμορίας και αυτό δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε», συνέχισε.

Προς το παρόν είναι δύσκολο να διευκρινιστεί αν η επίθεση αυτή ήταν στοχευμένη ή έγινε ύστερα από λάθος στην αναγνώριση της ταυτότητας των θυμάτων, διευκρίνισε η αστυνομία.

Οι ανθρωποκτονίες και τα συναφή εγκλήματα αυξήθηκαν κατά 9% στη χώρα το 2024, με τα θύματα να ανέρχονται σε 448, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η πώληση ή κατοχή ματσέτας απαγορεύεται στην πολιτεία της Βικτόρια, ύστερα από συμπλοκή τον Μάιο ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες οπλισμένες με ματσέτες σε εμπορικό κέντρο στη Μελβούρνη.