Σάρωσε τα μετάλλια η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 (vids)
Τα ελληνικά πληρώματα κατέκτησαν τέσσερα μετάλλια εκ των οποίων δύο χρυσά ένα ασημένιο και ένα χάλκινο με την Ολυμπιονίκη Μηλένα Κοντού να κλέβει την παράσταση.
Η Ελλάδα είχε οκτώ πληρώματα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ 23 της Τσεχίας στo Ρατσίτσε κατέκτησε τέσσερα μετάλλια εκ των οποίων δύο χρυσά ένα ασημένιο και ένα χάλκινο ενώ πήρε μέρος συνολικά σε έξι τελικούς και δύο τελικούς Β.
Η Μηλένα Κοντού αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για πρώτη φορά φέτος αγωνιζόμενη μόνη στο σκιφ ελ βαρών φτάνοντας τα τρια μετάλλια μέσα στη χρονιά μετά το χρυσό στο διπλό στο Παγκόσμιο Κ23 με την Αναστασιάδου και το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό Α-Γ και πάλι στο διπλό με την Φίτσιου.
Οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου μετά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ23 τον περασμένο Ιούλιο στο Πόζναν κατέκτησαν την πρώτη θέση και στην Τσεχία στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών και πάλι.
Οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης κατάφεραν να κατακτήσουν επίσης το τρίτο τους μετάλλιο φέτος κερδίζοντας το ασημένιο στο διπλό σκιφ , όπως είχαν κάνει στο Παγκόσμιο Εφήβων ενώ είχαν αναδειχθεί χρυσοί στο Ευρωπαϊκό Εφήβων.
Το πρώτο του διεθνές μετάλλιο φέτος κατέκτησε ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης που αναδείχθηκε 3ος πρωταθλητής Ευρώπης στο σκιφ ελ βαρών.
Πολύ κοντά στο βάθρο έφτασαν οι Νεφέλη Ντάρα και Ελένη Διαβάτη για να καταλάβουν τελικά την 4η θέση στον τελικό του διπλού σκιφ , ενώ η Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη κατέκτησε την 5η θέση στο τελικό του σκιφ.
Στο αντίστοιχο αγώνισμα των αγοριών ο Γιάννης Καμαλεδάκης πήρε την 1η θέση στον Τελικό Β και κατετάγη 7ος στη γενική ενώ και οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης-Ανδρέας Μπούρκας τερμάτισαν 1οι στον τελικό Β της δικώπου και κατετάγησαν 7οι στο Ευρωπαϊκό.
