Θρίαμβος της ελληνικής κωπηλασίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων-Νεανίδων (vids)

Χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη στον τελικό του διπλού σκιφ, καθώς οι δύο Ελληνίδες άφησαν πολλά μέτρα πίσω τα πληρώματα της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας, με αποτέλεσμα ν’ ανεβούν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Στην κορυφή του κόσμου, βρέθηκε και η Βάλια Λυκομήτρου στο σκιφ. Η νεαρή κωπηλάτρια έκανε μία εντυπωσιακή διαδρομή και μετά τα πρώτα 1.300 μέτρα, προσπέρασε την Ισπανίδα αντίπαλο της, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Αξίζει να σημειωθεί, ότι αυτό, είναι το τρίτο χρυσό μετάλλιο που κατακτά εφέτος η Λυκομήτρου, μετά το Ευρωπαϊκό των Εφήβων και το Παγκόσμιο Κ23 στο διπλό με την Μηλένα Κοντού.



Παράλληλα, στους εφήβους, οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης στο διπλό σκιφ, έχασαν μόνο από το πλήρωμα της Ιρλανδίας και ανέβηκαν στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ενώ οι Ανδρέας Μπούρκας και Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης στη δίκωπο άνευ, κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο.

Οι Μπούρκας και Χατζηαυγουστίδης

Τέλος, ελληνική συμμετοχή στον τελικό υπήρξε και στο τετραπλό σκιφ των Νεανίδων με τις Νεφέλη Ντάρα, Ελένη Παπαρρίζου, Παναγιώτα Καλαϊτζή και Φρειδερίκη Αμαλία Ντάνη, να τερματίζουν στην έκτη θέση.