Αυστρία – Κύπρος 1-0: «Λύγισε» στις λεπτομέρειες

Με ήττα άρχισε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 η Κύπρος, η οποία είδε την Αυστρία να επικρατεί με 1-0 στο Λινζ. Το τέρμα που χώρισε τις δύο ομάδες σημειώθηκε στο 54ο λεπτό της συνάντησης, με τον Μαρσέλ Ζάμπιτσερ να ευστοχεί από την άσπρη βούλα του πέναλτι για το τελικό αποτέλεσμα.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Βοσνία διέλυσε το Σαν Μαρίνο εκτός έδρας με 6-0 (δείτε εδώ τα highlights). Οι γηπεδούχοι έμειναν με δέκα παίκτες μόλις στο 16′ λόγω αποβολής του Γκολινούτσι, με τους φιλοξενούμενους να κάνουν το 1-0 στο 21′ με δράστη τον Ταχίροβιτς.

Στο δεύτερο μέρος ήρθε η… καταιγίδα από τους Βόσνιους. Ο Έντιν Τζέκο έκανε το 3-0 με δύο γκολ στο 70′ και το 72′, ενώ στο 81′ ο Μπαζντάρ έγραψε το 4-0. Ο Αλαϊμπέγκοβιτς ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 5-0 στο 85′, ενώ το τελικό 6-0 διαμόρφωσε ο Μούγιακιτς στο 90′.

Τέλος, Ουγγαρία και Ιρλανδία έμειναν στο 2-2. Οι Ούγγροι προηγήθηκαν 2-0 με τους Σάλαι και Βάργκα στο 2′ και το 15′ αντίστοιχα. Οι Ιρλανδοί μείωσαν σε 2-1 με τον Φέργκιουσον στο 49′ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Άιντα έκανε το 2-2.

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στον 8ο όμιλο:

Αυστρία – Κύπρος 1-0

Σαν Μαρίνο – Βοσνία 0-6

Η επόμενη αγωνιστική:

09/09 21:45 Κύπρος – Ρουμανία

09/09 21:45 Βοσνία – Αυστρία

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στον 6ο όμιλο:

Αρμενία – Πορτογαλία 0-5

Ιρλανδία – Ουγγαρία 2-2

Η επόμενη αγωνιστική:

09/09, 19:00 Αρμενία – Ιρλανδία

09/09, 21:45 Ουγγαρία – Πορτογαλία