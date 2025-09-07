LOTR: Ο εικονογράφος που ταξίδεψε στη Μέση Γη με το μολύβι του εξηγεί ποια πλάσματα είναι πιο δύσκολο να αποτυπωθούν

Αν υπάρχει κάτι πιο συναρπαστικό από το να διασχίσει κανείς τη Μέση Γη από τη Σπηλιά του Μπαγκ Εντ μέχρι τη σκοτεινή Μόρντορ, αυτό είναι να το κάνει με σχέδια. Αυτό ακριβώς έχει κατορθώσει ο Καναδός καλλιτέχνης Τζον Χάου, κορυφαίος εικονογράφος του σύμπαντος του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν, ο οποίος συγκέντρωσε εντυπώσεις και σκίτσα στο βιβλίο A Middle-earth Traveller: Sketches from Bag End to Mordor (2017).

Από τη Ρίβεντελ μέχρι τη Μίνας Τίριθ και από το Χέλμς Ντιπ ως το Όρος του Χαμού, ο Χάου αποτυπώνει τοπία, ήρωες και πλάσματα που έχουν σημαδέψει τη φαντασία εκατομμυρίων αναγνωστών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Le Paratonnerre (@le_paratonnerre)

Από το Όρος του Χαμού στις Άλπεις

Ο Χάου δεν σχεδίασε μόνο με έμπνευση τα τοπία του Τόλκιν, αλλά και με τα πραγματικά τοπία που «έλυσαν» τη φαντασία του: από τις Άλπεις, που ο συγγραφέας γνώρισε σε νεαρή ηλικία, έως τα φυσικά σκηνικά της Νέας Ζηλανδίας όπου γυρίστηκαν οι ταινίες του Πίτερ Τζάκσον, στις οποίες εργάστηκε ως καλλιτεχνικός σχεδιαστής μαζί με τον Άλαν Λι. Ο ίδιος παραδέχεται ότι αρχικά διάβασε ανορθόδοξα τη Συντροφιά του Δαχτυλιδιού ―ξεκινώντας από τους Δύο Πύργους― αλλά τελικά το έργο τον σημάδεψε βαθιά.

Στο βιβλίο του, οι σκηνές αποπνέουν δέος: ο Γκάνταλφ αντιμέτωπος με τον Μπάλρογκ στις κορυφές των βουνών, ο Σμόγκ να δεσπόζει στο Έρεμπορ, οι επικίνδυνες διαβάσεις των Ομιχλωδών Ορέων, ο ζοφερός κρατήρας του Όρους του Χαμού. Ιδιαίτερη δυσκολία, όπως παραδέχεται, έχουν τα ξωτικά, καθώς πρόκειται για «όντα που πρέπει να αποπνέουν ομορφιά πέρα από κάθε ανθρώπινη εμπειρία». Τον εντυπωσιάζει το πώς ο Τόλκιν ανέτρεψε την παλιά εικόνα του ξωτικού-νεράιδας, δημιουργώντας υπερβατικούς και τρομερούς χαρακτήρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John Howe (@johnfhowe)



Για τον Σάουρον, εξηγεί ότι το πιο δύσκολο είναι η μεταβλητότητά του – άλλοτε αόρατος, άλλοτε ανθρώπινος, άλλοτε εφιαλτικός άρχοντας του σκότους. Στα σκίτσα του, ωστόσο, συνυπάρχουν τόσο δυνάμεις κακού όπως οι Ναζγκουλ, η Σέλομπ και οι δράκοι, όσο και μορφές αγαθές, όπως οι Αετοί, τα Ξωτικά ή ο Τομ Μπομπαντίλ.

Ο Χάου αποφεύγει να δει τον Τόλκιν μέσα από σύγχρονους φακούς. Σχετικά με τις γυναίκες, υπερασπίζεται τον συγγραφέα λέγοντας πως, αν και «άνδρας της εποχής του», έπλασε ισχυρές μορφές όπως η Γκαλάντριελ, η Έογουιν και η Άργουεν. Ο ίδιος δηλώνει ότι θα ήθελε να μάθει περισσότερα για τη Φιντούιλας, μητέρα του Μπόρομιρ και του Φάραμιρ.

Σε σχέση με τη συνεργασία του με τον Πίτερ Τζάκσον στις κινηματογραφικές μεταφορές, λέει πως υπήρξε «εξαιρετικά γόνιμη και δημιουργική», ενώ τονίζει ότι η εικονογράφηση δεν περιορίζεται από τα ίδια τα σκίτσα του Τόλκιν. «Το σημαντικό είναι ότι, παρότι ήταν δάσκαλος του λόγου, ένιωσε την ανάγκη να εικονογραφήσει τον κόσμο του».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη John Howe (@johnfhowe)



Πέρα από τη Μέση Γη, ο Χάου έχει στραφεί και σε άλλους μύθους: δράκους, χαμένους κόσμους, τον Αρθουριανό κύκλο. Όπως λέει, τον συγκινεί «η εισβολή του φαντασιακού στο καθημερινό». Για τους θαυμαστές του, ο Χάου είναι ήδη κάτι παραπάνω από εικονογράφος – μοιάζει σαν να ήρθε ο ίδιος από τη Μέση Γη, ένας καλλιτέχνης-Ταξιδιώτης που συνεχίζει να χαράζει μονοπάτια στη συλλογική φαντασία.

*Με πληροφορίες από: El Pais English