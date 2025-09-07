Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο με τον άγριο ξυλοδαρμό ηλικιωμένου από ανήλικο για ασήμαντη αφορμή
Όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος πλησίασε την παρέα των ανηλίκων για να τους κάνει παρατήρηση - Οι εικόνες από την Κρήτη είναι σοκαριστικές
- Νέες εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 46 νεκροί από το πρωί της Κυριακής
- Είμαστε χειρότεροι ψηφοφόροι επειδή... διαβάζουμε λιγότερα βιβλία
- Η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής: Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα αναζητούν καταφύγιο στον Καναδά
- Πρωτοφανείς πλημμύρες από τη σφοδρή βροχόπτωση στα βορειοανατολικά της Σουηδίας
Ένα αποκλειστικό βίντεο, που αποτυπώνει τη βία των ανηλίκων, έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.
Στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που ένας 14χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης επιτίθεται σε έναν 60χρονο άνδρα, με αφορμή μια ασήμαντη παρατήρηση.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όλα ξεκίνησαν όταν ο ηλικιωμένος πλησίασε την παρέα των ανηλίκων για να τους κάνει παρατήρηση. Αντί να ηρεμήσει την κατάσταση, ο 14χρονος ξεκίνησε να χτυπά τον άνδρα, ρίχνοντάς τον στο οδόστρωμα.
Οι εικόνες που κατέγραψε το βίντεο είναι σοκαριστικές, καθώς ο άνδρας φαίνεται αδύναμος να αντιδράσει μπροστά στην ένταση της επίθεσης.
Μαζί με τον δράστη βρίσκονται δύο κορίτσια, οι οποίες, σύμφωνα με το οπτικό υλικό, δεν αντιδρούν στα όσα διαδραματίζονται μπροστά τους, παραμένοντας θεατές του ξυλοδαρμού.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να ζητούν αυστηρές κυρώσεις και μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας από ανηλίκους.
Το σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο από την Κρήτη
- Σμάιχελ: «Θυμάμαι την απόκρουση που είχε κάνει ο πατέρας μου με την Ελλάδα» (vid)
- «Αμερική, σώσε τη Βραζιλία»: Οι υποστηρικτές του Μπολσονάρο ικετεύουν τον Τραμπ να αποτρέψει την καταδίκη του
- «Μαγεία» από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: Τρομερή φάση και κάρφωμα από τον Greek Freak (vid)
- ΦΠΑ: Τι απαντούν πηγές του υπουργείου Οικονομικών στην ερώτηση που δεν απάντησε ο Κυρ. Μητσοτάκης
- Φανταστικός ο Γιάννης κόντρα στο Ισραήλ – Ηγέτης της εθνικής μας με 21 πόντους στο ημίχρονο (pic, vids)
- «Οι εταιρείες μου είναι νόμιμες» – Τι λένε τα μέλη του κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις