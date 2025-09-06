Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»

Σε νέα τοποθέτηση για το ζήτημα των ομήρων στη Γάζα προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερηφανεύτηκε ότι έχει παίξει ρόλο για να απελευθερωθούν όμηροι από τη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο για τις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Τραμπ είπε: «Βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Είπαμε: ‘Αφήστε τους όλους ελεύθερους, τώρα αμέσως, αφήστε τους όλους ελεύθερους, και θα συμβούν πολύ καλύτερα πράγματα’».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι αν η Χαμάς δεν αφήσει ελεύθερους τους ομήρους από τη Γάζα «θα είναι μια δύσκολη κατάσταση, θα είναι άσχημη… Είναι επιλογή του Ισραήλ, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου».

Αναφερόμενος στους γονείς των δολοφονημένων ομήρων, τους οποίους ο Τραμπ περιγράφει ως «νέους, όμορφους νεκρούς», είπε ότι «τους θέλουν εξίσου πολύ — σχεδόν περισσότερο — από ό,τι αν ο γιος ή η κόρη τους ήταν ζωντανοί. Αλλά υπάρχουν πολλοί νεκροί που έρχονται στο προσκήνιο ως μέρος της συμφωνίας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι από τους τουλάχιστον 20 ομήρους που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, «υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να έχουν πεθάνει πρόσφατα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Ελπίζω να είναι λάθος».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη, στην οποία κάλεσε τη Χαμάς να απελευθερώσει αμέσως τους υπόλοιπους ζωντανούς ομήρους, υποδηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποδεχθούν την επιβίωση της παλαιστινιακής οργάνωσης αν το πράξει, όπως σχολιάζουν οι Times of Israel.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τις δηλώσεις Τραμπ:

‼‼ President Trump says the US administration is in deep negotiations with Hamas calling them to release all hostages… He also revealed that Jared Kushner is involved in the negotiations . pic.twitter.com/xzO9VpWVC4 — Hiba Nasr (@HibaNasr) September 5, 2025

«Εγώ ήμουν αυτός που, μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, που ήταν εξαιρετικοί σε αυτό, έβγαλαν πολλούς ανθρώπους έξω», συνέχισε ο Τραμπ, υπονοώντας ότι ο γαμπρός του, ο οποίος ήταν ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

«Πάντα έλεγα ότι όταν φτάνεις στους τελευταίους 10 ή 20, δεν θα τους βγάλεις εκτός αν κάνεις πολλά. Και το να κάνεις πολλά σημαίνει συνθηκολόγηση, κάτι που επίσης δεν είναι καλό. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση», υποστήριξε.

Για τις διαδηλώσεις στο Ισραήλ

Ο Τραμπ είπε ότι «οι άνθρωποι ξεχνούν την 7η Οκτωβρίου… Πρέπει να το λάβετε αυτό σοβαρά υπόψη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε επίσης τις «μεγάλες διαδηλώσεις» στο Ισραήλ που υποστηρίζουν τη σύναψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων, λέγοντας ότι «θέτουν το Ισραήλ σε δύσκολη θέση», καθώς δυσχεραίνουν τη «διεξαγωγή του πολέμου».