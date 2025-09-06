newspaper
Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»
Κόσμος 06 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: «Σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ορισμένοι όμηροι ίσως να έχουν «πεθάνει πρόσφατα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις που γίνονται στο Ισραήλ για τη σύναψη συμφωνίας με τη Χαμάς, δυσκολεύουν τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα

Σύνταξη
Σε νέα τοποθέτηση για το ζήτημα των ομήρων στη Γάζα προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερηφανεύτηκε ότι έχει παίξει ρόλο για να απελευθερωθούν όμηροι από τη Γάζα

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε από δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο για τις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Ο Τραμπ είπε: «Βρισκόμαστε σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς. Είπαμε: ‘Αφήστε τους όλους ελεύθερους, τώρα αμέσως, αφήστε τους όλους ελεύθερους, και θα συμβούν πολύ καλύτερα πράγματα’».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι αν η Χαμάς δεν αφήσει ελεύθερους τους ομήρους από τη Γάζα «θα είναι μια δύσκολη κατάσταση, θα είναι άσχημη… Είναι επιλογή του Ισραήλ, αλλά αυτή είναι η γνώμη μου».

Αναφερόμενος στους γονείς των δολοφονημένων ομήρων, τους οποίους ο Τραμπ περιγράφει ως «νέους, όμορφους νεκρούς», είπε ότι «τους θέλουν εξίσου πολύ — σχεδόν περισσότερο — από ό,τι αν ο γιος ή η κόρη τους ήταν ζωντανοί. Αλλά υπάρχουν πολλοί νεκροί που έρχονται στο προσκήνιο ως μέρος της συμφωνίας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι από τους τουλάχιστον 20 ομήρους που πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί, «υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να έχουν πεθάνει πρόσφατα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Ελπίζω να είναι λάθος».

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη, στην οποία κάλεσε τη Χαμάς να απελευθερώσει αμέσως τους υπόλοιπους ζωντανούς ομήρους, υποδηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποδεχθούν την επιβίωση της παλαιστινιακής οργάνωσης αν το πράξει, όπως σχολιάζουν οι Times of Israel.

Δείτε σχετική ανάρτηση για τις δηλώσεις Τραμπ:

«Εγώ ήμουν αυτός που, μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, που ήταν εξαιρετικοί σε αυτό, έβγαλαν πολλούς ανθρώπους έξω», συνέχισε ο Τραμπ, υπονοώντας ότι ο γαμπρός του, ο οποίος ήταν ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις.

«Πάντα έλεγα ότι όταν φτάνεις στους τελευταίους 10 ή 20, δεν θα τους βγάλεις εκτός αν κάνεις πολλά. Και το να κάνεις πολλά σημαίνει συνθηκολόγηση, κάτι που επίσης δεν είναι καλό. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση», υποστήριξε.

Για τις διαδηλώσεις στο Ισραήλ

Ο Τραμπ είπε ότι «οι άνθρωποι ξεχνούν την 7η Οκτωβρίου… Πρέπει να το λάβετε αυτό σοβαρά υπόψη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε επίσης τις «μεγάλες διαδηλώσεις» στο Ισραήλ που υποστηρίζουν τη σύναψη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων, λέγοντας ότι «θέτουν το Ισραήλ σε δύσκολη θέση», καθώς δυσχεραίνουν τη «διεξαγωγή του πολέμου».

Economy
DBRS: Τα δύο «αγκάθια« που συγκράτησαν την αξιολόγηση της Ελλάδας

DBRS: Τα δύο «αγκάθια« που συγκράτησαν την αξιολόγηση της Ελλάδας

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Στο επιχειρείν και την οικονομία τα μικρόφωνα του ΟΤ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Στο επιχειρείν και την οικονομία τα μικρόφωνα του ΟΤ

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
Μονή Σινά: Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης του Δαμιανού
Προσπάθειες για ενότητα 06.09.25
Προσπάθειες για ενότητα 06.09.25

Διαδοχή Δαμιανού στη Μονή Σινά - Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δρομολογεί τη διαδοχή του στη Μονή Σινά και προδιαγράφει τις εξελίξεις - «Έωλη και ανεπέρειστη» χαρακτηρίζει την παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα τρία σενάρια 06.09.25

Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Νορβηγία καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη βελτίωση του ΕΟΧ, την πλήρη ένταξη στην ΕΕ ή έναν δύσκολο «ελβετικό δρόμο», με το κόστος της αποχής από τα κέντρα αποφάσεων να αυξάνεται συνεχώς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία
Ένοχη σιωπή 06.09.25
Ένοχη σιωπή 06.09.25

Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία

Εν μέσω κλιμάκωσης της θρησκευτικής βίας και υπό ένα βαρύ πέπλο σιωπής, οι απαγωγές γυναικών και κοριτσιών που ανήκουν στις μειονότητες Αλαουϊτών και Δρούζων αυξάνονται στη Συρία της μετά Άσαντ εποχής

Σύνταξη
Γάζα: 700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στον ουρανό του Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι
Κόσμος 06.09.25
Κόσμος 06.09.25

700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στο Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα

700ή μέρα του πολέμου - χθες, 5 Σεπτεμβρίου 2025 - στη Γάζα, με τη σφαγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ να συνεχίζεται, όπως και η αγωνία των συγγενών και των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Σύνταξη
Αυστραλία: Αμοιβή άνευ προηγουμένου για τον εντοπισμό φερόμενου δολοφόνου 2 αστυνομικών
Αυστραλία 06.09.25
Αυστραλία 06.09.25

Δίνουν «χρυσάφι» για τον εντοπισμό φερόμενου δολοφόνου 2 αστυνομικών

Καταζητείται στην Αυστραλία άντρας 56 ετών ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε δυο αστυνομικούς, και για τον εντοπισμό του οι Αρχές προσφέρουν αμοιβή άνευ προηγουμένου που ξεπερνά τα 500.000 δολάρια.

Σύνταξη
Τραμπ για Βενεζουέλα: Θα καταρρίπτονται αεροσκάφη που μας απειλούν
«Εάν μας απειλούν» 06.09.25
«Εάν μας απειλούν» 06.09.25

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα καταρρίπτει τα αεροσκάφη της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ θα καταρρίπτουν αεροσκάφη της Βενεζουέλας «αν μας φέρουν σε επικίνδυνη θέση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις αναφορές για υπερπτήσεις πάνω από αμερικανικά πολεμικά σκάφη.

Σύνταξη
Σερβία: Μεγάλη συγκέντρωση κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ διαλύεται από την αστυνομία
Σερβία 06.09.25
Σερβία 06.09.25

Η αστυνομία διέλυσε μεγάλη συγκέντρωση κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ

Μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ της Σερβίας διαλύθηκε με επέμβαση της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης.

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25

Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα
Κάτι άλλαξε 05.09.25
Κάτι άλλαξε 05.09.25

Οι ψηφοφόροι πιστεύουν στην κυρίαρχη ΕΕ περισσότερο από τις ελίτ – Ζητούν κοινή άμυνα

Για μια φορά, η ολοκλήρωση της ΕΕ μπορεί να μην προωθείται από πάνω προς τα κάτω, αλλά από κάτω προς τα πάνω, σημειώνουν χαρακτηριστικά διεθνείς αναλυτές - Τι θέλουν οι Έλληνες;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Απόπλους από τη Σύρο για την ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla – Εκδηλώσεις στην Ερμούπολη
Διεθνής Αλληλεγγύη 06.09.25
Διεθνής Αλληλεγγύη 06.09.25

Απόπλους από τη Σύρο για την ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla – Εκδηλώσεις στην Ερμούπολη

Δρώμενα υποστήριξης την Κυριακή στην πρωτεύουσα του νησιού, απόπλους στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και ένωση με τον υπόλοιπο στόλο με προορισμό τη Γάζα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων
Περιβάλλον 06.09.25
Περιβάλλον 06.09.25

Από την Ύδρα στην Αρκτική: Ο Μιχάλης Τσαμαδός μελετά το πολικό κλίμα και χαρτογραφεί το λιώσιμο των πάγων

Έχοντας φύγει από την Ελλάδα από επτά ετών, ο κ. Τσαμαδός, είναι ένας από τους λίγους Έλληνες επιστήμονες που μελετά το πολικό κλίμα ταξιδεύοντας κάθε χρόνο στην Αρκτική

Σύνταξη
Σύσσωμος ο Άρης στην κλινική όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας Τανούλης: Το συγκινητικό βίντεο
Μπάσκετ 06.09.25
Μπάσκετ 06.09.25

Σύσσωμος ο Άρης στην κλινική όπου νοσηλεύεται ο τραυματίας Τανούλης: Το συγκινητικό βίντεο

Ολόκληρη η ομάδα του Άρη επισκέφθηκε τον Γιώργο Τανούλη στην κλινική όπου νοσηλεύεται. μετά τη ρήξη χιαστού και μηνίσκου που υπέστη, στο πρόσφατο φιλικό των «κιτρινόμαυρων».

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΑΑΔΕ: Παγίδευσε γνωστό τράπερ που αγόρασε πολυτελή ΙΧ και ρολόγια μέσω ΜΚΟ
Ελλάδα 06.09.25
Ελλάδα 06.09.25

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε γνωστό τράπερ που αγόρασε πολυτελή ΙΧ και ρολόγια μέσω ΜΚΟ

Ύστερα από έλεγχο σε γνωστό τράπερ, διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του μεταβίβαζε όλα τα δικαιώματά του

Σύνταξη
Μονή Σινά: Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης του Δαμιανού
Προσπάθειες για ενότητα 06.09.25
Προσπάθειες για ενότητα 06.09.25

Διαδοχή Δαμιανού στη Μονή Σινά - Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δρομολογεί τη διαδοχή του στη Μονή Σινά και προδιαγράφει τις εξελίξεις - «Έωλη και ανεπέρειστη» χαρακτηρίζει την παρέμβαση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο οικονομικό άγχος τα ελληνικά νοικοκυριά – Χειρότερα και από την Κολομβία
Χώρες ΟΟΣΑ 06.09.25
Χώρες ΟΟΣΑ 06.09.25

Παγκόσμιοι πρωταθλητές στο οικονομικό άγχος τα ελληνικά νοικοκυριά – Χειρότερα και από την Κολομβία

Το μεγαλύτερο οικονομικό άγχος ανάμεσα σε 35 χώρες του ΟΟΣΑ βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά, σύμφωνα με την πλατφόρμα Compare the Price. Πηγή στρες το υψηλό κόστος στέγασης και οι χαμηλοί μισθοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού
Πολιτική 06.09.25
Πολιτική 06.09.25

Η ουσία της πρότασης Τσίπρα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού

Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα, με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον. Η πρόταση Τσίπρα που συνέδεσε το δημογραφικό με το μεταναστευτικό ζήτημα ως λύση για το μέλλον.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τα τρία σενάρια 06.09.25

Η Νορβηγία και το δίλημμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Νορβηγία καλείται να επιλέξει ανάμεσα στη βελτίωση του ΕΟΧ, την πλήρη ένταξη στην ΕΕ ή έναν δύσκολο «ελβετικό δρόμο», με το κόστος της αποχής από τα κέντρα αποφάσεων να αυξάνεται συνεχώς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ
Πολιτική 06.09.25
Πολιτική 06.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Με φλερτ στην εσωκομματική αντιπολίτευση ψάχνει τη νηνεμία εν όψει ΔΕΘ

Να ρίξει γέφυρες προς βουλευτές που κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση προσπαθεί το μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας να αμβλύνει το μέτωπο στο εσωτερικό της ΝΔ, εν μέσω ΔΕΘ.

Σύνταξη
Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία
Ένοχη σιωπή 06.09.25
Ένοχη σιωπή 06.09.25

Απαγωγές, αναγκαστικοί γάμοι, εκβιασμοί, εκδίκηση – Οι «εξαφανισμένες» γυναίκες στη Συρία

Εν μέσω κλιμάκωσης της θρησκευτικής βίας και υπό ένα βαρύ πέπλο σιωπής, οι απαγωγές γυναικών και κοριτσιών που ανήκουν στις μειονότητες Αλαουϊτών και Δρούζων αυξάνονται στη Συρία της μετά Άσαντ εποχής

Σύνταξη
Γάζα: 700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στον ουρανό του Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι
Κόσμος 06.09.25
Κόσμος 06.09.25

700ή μέρα πολέμου, 700 μπαλόνια στο Τελ Αβίβ, 64.300 νεκροί Παλαιστίνιοι στη Γάζα

700ή μέρα του πολέμου - χθες, 5 Σεπτεμβρίου 2025 - στη Γάζα, με τη σφαγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ να συνεχίζεται, όπως και η αγωνία των συγγενών και των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Σύνταξη
