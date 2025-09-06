Όπως έγινε γνωστό στις αρχές Απριλίου ο Καρμέλο Άντονι πρόκειται να ενταχθεί στο στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame και το NBA ετοίμασε ένα εξαιρετικό βίντεο προκειμένου να τιμήσει τον παλαίμαχο πλέον άσο του μπάσκετ.

Η λαμπερή τελετή εισόδου της κλάσης του 2025 στο Hall of Fame βρίσκεται προ των πυλών, με θρύλους του παγκοσμίου μπάσκετ να φορούν τα πορτοκαλί σακάκια και να είναι έτοιμοι να ενταχθούν στο Πάνθεον του αθλήματος!

Ο Καρμέλο Άντονι ο οποίος αποχώρησε από την αγωνιστική δράση μετά τη σεζόν 2021-22, θα τιμηθεί τόσο για την προσφορά του στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, όσο και στην Team USA.

Η λίγκα του NBA θέλοντας να αναδείξει και να υπενθυμίσει όλα όσα έκανε ο «Μέλο» στο παρκέ στις 19 σεζόν τις οποίες αγωνιστικής, έφτιαξε ένα άκρως θεματικό βίντεο με την πορεία του από τα πρώτα χρόνια μέχρι το φινάλε της καριέρας του, γεμάτο με με τις κορυφαίες του στιγμές.

Ο Καρμέλο Άντονι αναδείχθηκε 10 φορές All Star (με τους Ντένβερ Νάγκετς και τους Νιου Γιορκ Νικς), βγήκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος το 2013, ενώ, ολοκλήρωσε τη σπουδαία του καριέρα με 22,5 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 2,7 ασίστ ανά ματς!

Αναλυτικότερα, ο 41χρονος πλέον Αμερικανός, υπήρξε πρωταθλητής του NCAA με το Syracuse University τρεις φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης με την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ και μία χάλκινος.

Επίσης να αναφέρουμε πως είχε επιλεγεί στο Νο3 του ντραφτ του ΝΒΑ το 2003 από τον Ντένβερ, ενώ τη σεζόν 2012-13 κέρδισε τον τίτλο του πρώτου σκόρερ με μέσο όρο 28,7 πόντους ανά αγώνα.

Ο Καρμέλο Άντονι ολοκλήρωσε τη 19χρονη καριέρα του έχοντας φορέσει τις φανέλες των Οκλαχόμα Σίτι (2017-18), Χιούστον Ρόκετς (2018-19), Πόρτλαντ Μπλέιζερς (2019-21) και Λος Άντζελες Λέικερς (2021-22), ενώ αποχώρησε με μέσο όρο καριέρας 22,5 πόντους και 6,2 ριμπάουντ. Επίσης «έγραψε» το όνομά του στην ομάδα της 75ης επετείου του NBA.

Επιπλέον ο «Μέλο» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη 12η θέση της λίστα με τους σκόρερ όλων των εποχών του ΝΒΑ με 28.289 πόντους.

Τέλος, ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου (2008), του Λονδίνου (2012) και του Ρίο ντε Τζανέιρο (2016), ενώ στην Αθήνα το 2004 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Δείτε παρακάτω το βίντεο του NBA για τον Καρμέλο Άντονι