Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 23:23
Συναγερμός για χειροβομβίδα στον Κολωνό
Συμβαίνει τώρα:
05.09.2025 | 22:53
Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Κατακαίει δασική έκταση
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Ο γ’ γύρος θα είναι ο τελικός
Media 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 01:47

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Ο γ’ γύρος θα είναι ο τελικός

Μητσοτάκης Vs Τσίπρα • Πώς ξεκινάει η αναμέτρηση από τη Θεσσαλονίκη και πού θα καταλήξει

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Spotlight

Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:

Μητσοτάκης Vs Τσίπρα
Ο γ’ γύρος θα είναι ο τελικός


• Πώς ξεκινάει η αναμέτρηση από τη Θεσσαλονίκη και πού θα καταλήξει
• Ο «επισκέπτης» του Economist και ο «οικοδεσπότης» της Εκθεσης
• Τα ήξεις αφήξεις του πρώην και οι γκρίζες ζώνες των επόμενων 100 ημερών τού νυν
• Τα συμπεράσματα της πρώτης, άτυπης μετωπικής και οι «στρατοί» που ετοιμάζονται

Αλέξης Τσίπρας στον Economist:
«Εθνικό σχέδιο ανάτασης με ορίζοντα πενταετίας»

Διαβάστε επίσης
Οι κερδισμένοι από το καλάθι της ΔΕΘ με μέτρα άνω του 1,5 δισ. ευρώ

=============

Νέες ισορροπίες
Το αντιδυτικό πάρτι του Σί στο Πεκίνο

=============

Φάκελος
Και αν… «σκάσει» η Γαλλία;
Πόσο μπορεί να μας επηρεάσει • Κρίσιμη εβδομάδα στο Παρίσι

=============

Καλώδιο
Τα μυστήρια 20.000 λεύγες κάτω από το Αιγαίο
=============
Μπόρις Τζόνσον στα «ΝΕΑ»
«Αν ο Πούτιν κερδίσει στην Ουκρανία…»

=============

Περιβάλλον
Τα αιώνια χημικά και τα αβγά

=============

Κύκλωμα στην Κρήτη
Ξυλοδαρμοί με εντολή ιερωμένων
=============

Εδώ Λονδίνο
«ΤΑ ΝΕΑ» μπήκαν στα άδυτα της ΜΙ5

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

DBRS: Σταθερή η αξιολόγηση της Ελλάδας στο «BBB»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

Neural curfew: Η δοκιμασμένη επιστημονική πρακτική ύπνου

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Οσα έγιναν την πρώτη μέρα

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Media
European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη
Ψηφιακή ενημέρωση 02.09.25

European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη

Το μέλλον της ενημέρωσης στην εποχή των δεδομένων, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το θέμα έχει μεγάλο συνέδριο που διοργανώνεται 8,9,10 Σεπτεμβρίου στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ για Βενεζουέλα: Θα καταρρίπτονται αεροσκάφη που μας απειλούν
«Εάν μας απειλούν» 06.09.25

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι θα καταρρίπτει τα αεροσκάφη της Βενεζουέλας

Οι ΗΠΑ θα καταρρίπτουν αεροσκάφη της Βενεζουέλας «αν μας φέρουν σε επικίνδυνη θέση», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις αναφορές για υπερπτήσεις πάνω από αμερικανικά πολεμικά σκάφη.

Σύνταξη
Σερβία: Μεγάλη συγκέντρωση κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ διαλύεται από την αστυνομία
Σερβία 06.09.25

Η αστυνομία διέλυσε μεγάλη συγκέντρωση κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ

Μεγάλη διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά της διαφθοράς στο Νόβι Σαντ της Σερβίας διαλύθηκε με επέμβαση της αστυνομίας, η οποία έκανε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου - λάμψης.

Σύνταξη
Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ
«Ανοίγουμε νέο δρόμο» 06.09.25

Το έναυσμα να γεμίσουν οι πλατείες δίνει η Καρυστιανού – Αντικυβερνητικά συλλαλητήρια πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ

Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Στις επάλξεις συνδικάτα, πολιτικά κόμματα και οργανώσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Διαδηλώσεις στην Ουκρανία – Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες
Θύελλα Αντιδράσεων 05.09.25

Διαδηλώσεις στην Ουκρανία - Ο Ζελένσκι αυστηροποίησε τον νόμο για τους λιποτάκτες

Νόμος που στοχεύει όσους λιποτακτούν ή δείχνουν ανυπακοή έναντι ανωτέρων, γίνεται η αφορμή για νέες διαδηλώσεις στην Ουκρανία. Πλέον η ανυπακοή θεωρείται κακούργημα με ποινές έως 10 έτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική – «όνειρο» και με το… δεξί στα προκριματικά! (vid)

Καταιγιστική η η Ελλάδα στο πρώτο παιχνίδι της για τα προκριματικά του Μουντιάλ, συνέτριψε με 5-1 τη Λευκορωσία (4 γκολ στο Α' μέρος) και με 2Χ2 κόντρα στη Δανία θα κάνει «άλμα» πρόκρισης.

Σύνταξη
Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;
Σνιαρφ 05.09.25

Ανατροπές, σκάνδαλα και ύποπτος θάνατος: Ποια γάτα θα βγει Δήμαρχος στη Μασαχουσέτη;

Σε έναν κόσμο που οι πολιτικές εξελίξεις είναι συνεχείς και τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, μια άκρως ασυνήθιστη εκλογική αναμέτρηση έχει κλέψει την παράσταση στην Αμερική. Ποιός θα είναι ο επόμενος (μάλλον χνουδωτός) Δήμαρχος της περιοχής;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ρέτσος: «Η Εθνική ομάδα έχει την ποιότητα ώστε να προκριθεί στο Μουντιάλ»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος αναφέρθηκε στην μεγάλη επιθυμία της Εθνικής Ελλάδας να προκριθεί στο επικείμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, εξηγώντας πως διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα ώστε να το πετύχει.

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση
«Ψευδείς αφηγήσεις» 05.09.25

Κίνημα Δημοκρατίας για στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ: Η κυβέρνηση αποτυγχάνει, η οικονομία της Ελλάδας σε κατάρρευση

«Εν όψει της ΔΕΘ, απαιτούμε από την κυβέρνηση να εγκαταλείψει τις ψευδείς αφηγήσεις περί 'ανάπτυξης'», αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης
The Good Life 05.09.25

Πίνεις για να ξεχάσεις; Ποτά και τρόφιμα με γλυκαντικές ουσίες συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης

Γλυκαντικά όπως η ασπαρτάμη και η ζαχαρίνη συνδέονται με ταχύτερη φθορά της μνήμης και της σκέψης, προκαλώντας «μακροχρόνια βλάβη» στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Το σχέδιο με ορίζοντα το 2030 – Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης
Νέο παραγωγικό μοντέλο 05.09.25

Το σχέδιο Τσίπρα με ορίζοντα το 2030 - Οι εννέα άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε το σχέδιο που έχει εκπονήσει για το μέλλον της χώρας, στο συνέδριο του Economist. Οι βασικοί άξονες του σχεδίου και η ανάγκη για ένα «μεγάλο αναπτυξιακό σοκ».

Σύνταξη
Γάζα: Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους
«Διπλό πλήγμα» 05.09.25

Διαψεύδει τον Νετανιάχου το AP για το πλήγμα στο νοσοκομείο που σκότωσε πέντε δημοσιογράφους

Συνολικά, το Ισραήλ έπληξε «τέσσερις φορές» το νοσοκομείο Νάσερ στη νότια Γάζα με «οβίδες αρμάτων με μεγάλο εκρηκτικό φορτίο» και χωρίς καμία προειδοποίηση, τονίζει το Associated Press

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο