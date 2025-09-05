Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό – 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
Δυστύχημα σημειώθηκε στη Σρι Λάνκα, όταν λεωφορείο έφυγε από τον δρόμο και βρέθηκε στο κενό, στοιχίζοντας τη ζωή σε 15 ανθρώπους
Επιβατικό λεωφορείο στη Σρι Λάνκα έφυγε από την πορεία του και έπεσε σε ένα γκρεμό σε μια ορεινή περιοχή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 16, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της αστυνομίας την Παρασκευή.
Το δυστύχημα στη Σρι Λάνκα
Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Wellawaya, περίπου 280 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Κολόμπο, την Πέμπτη το βράδυ και το λεωφορείο έπεσε σε ένα γκρεμό ύψους περίπου 1.000 ποδιών, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Fredrick Wootler, σύμφωνα με το AP.
Το ατύχημα προκάλεσε το θάνατο 15 ατόμων και τον τραυματισμό 16, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά.
Ο Wootler είπε ότι η αρχική έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε ότι ο οδηγός οδηγούσε το λεωφορείο με υψηλή ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του, συγκρουόμενος με άλλο όχημα και με τα προστατευτικά κιγκλιδώματα πριν πέσει από τον γκρεμό.
Συχνό φαινόμενο τα δυστυχήματα με λεωφορεία
Τη στιγμή του ατυχήματος, σχεδόν 30 άτομα ταξίδευαν με το λεωφορείο, υποστηρίζει το πρακτορείο ειδήσεων AP.
Η τοπική τηλεόραση έδειξε πλάνα από το σοβαρά κατεστραμμένο λεωφορείο που βρισκόταν στο βάθος του γκρεμού και από τις ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών, αστυνομικών και εθελοντών, που μετέφεραν τους τραυματίες όλη τη νύχτα σε δύσβατο έδαφος.
Τα θανατηφόρα ατυχήματα με λεωφορεία είναι συχνά φαινόμενο στη Σρι Λάνκα, ειδικά στις ορεινές περιοχές, συχνά λόγω της απερίσκεπτης οδήγησης και των κακοδιατηρημένων και στενών δρόμων.
Φωτογραφία: Channels Television/X
