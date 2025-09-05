Τραγωδία στη Σρι Λάνκα: Λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό – 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Επιβατικό λεωφορείο στη Σρι Λάνκα έφυγε από την πορεία του και έπεσε σε ένα γκρεμό σε μια ορεινή περιοχή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 16, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου της αστυνομίας την Παρασκευή.

Το δυστύχημα στη Σρι Λάνκα

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην πόλη Wellawaya, περίπου 280 χιλιόμετρα ανατολικά της πρωτεύουσας Κολόμπο, την Πέμπτη το βράδυ και το λεωφορείο έπεσε σε ένα γκρεμό ύψους περίπου 1.000 ποδιών, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Fredrick Wootler, σύμφωνα με το AP.

15 Dead As Sri Lanka Bus Plunges Off Precipicehttps://t.co/GBFijUn7dy pic.twitter.com/WDdBTztNFW — Channels Television (@channelstv) September 5, 2025

Το ατύχημα προκάλεσε το θάνατο 15 ατόμων και τον τραυματισμό 16, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά.

Ο Wootler είπε ότι η αρχική έρευνα της αστυνομίας αποκάλυψε ότι ο οδηγός οδηγούσε το λεωφορείο με υψηλή ταχύτητα και έχασε τον έλεγχο του, συγκρουόμενος με άλλο όχημα και με τα προστατευτικά κιγκλιδώματα πριν πέσει από τον γκρεμό.

Συχνό φαινόμενο τα δυστυχήματα με λεωφορεία

Τη στιγμή του ατυχήματος, σχεδόν 30 άτομα ταξίδευαν με το λεωφορείο, υποστηρίζει το πρακτορείο ειδήσεων AP.

Η τοπική τηλεόραση έδειξε πλάνα από το σοβαρά κατεστραμμένο λεωφορείο που βρισκόταν στο βάθος του γκρεμού και από τις ομάδες διάσωσης, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών, αστυνομικών και εθελοντών, που μετέφεραν τους τραυματίες όλη τη νύχτα σε δύσβατο έδαφος.

200 Sri Lanka Army personnel, including specialized commandos, joined with local residents to carry out an overnight rescue after the Ella bus tragedy pic.twitter.com/Sx81O5rHW0 — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) September 5, 2025

Τα θανατηφόρα ατυχήματα με λεωφορεία είναι συχνά φαινόμενο στη Σρι Λάνκα, ειδικά στις ορεινές περιοχές, συχνά λόγω της απερίσκεπτης οδήγησης και των κακοδιατηρημένων και στενών δρόμων.

Φωτογραφία: Channels Television/X