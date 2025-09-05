sports betsson
Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια
Στα «ερυθρόλευκα» όλη η οικογένεια Ποντένσε (pic)
Ποδόσφαιρο 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:40

Στα «ερυθρόλευκα» όλη η οικογένεια Ποντένσε (pic)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε ανέβασε μια ιδιαίτερη φωτογραφία από το μουσείο του Ολυμπιακού, με την οικογένειά του ντυμένη στα χρώματα της ομάδας.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έγινε για τρίτη φορά παίκτης του Ολυμπιακού και η χαρά του Πορτογάλου εξτρέμ για την επιστροφή του στην Ελλάδα και τους Πειραιώτες είναι μεγάλη.

Ο 29χρονος παικταράς μετά την αποθέωση που δέχτηκε από τους φίλους των «ερυθρολεύκων» στο αεροδρόμιο και την υπογραφή του συμβολαίου του, επισκέφθηκε το μουσείο του Ολυμπιακού, όπου δάκρυσε μπροστά στις εικόνες από την ιστορική κατάκτηση του Conference League, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε ότι επέστρεψε στο σπίτι του.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως ο Ποντένσε δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μία πολύ όμορφη φωτογραφία με την οικογένειά του ντυμένη στα ερυθρόλευκα, μπροστά στα τρόπαια του Ολυμπιακού, δείχνοντας πόσο σημαντική ήταν για όλους η επιστροφή στον Πειραιά για άλλη μία φορά.

Η δημοσίευση του Ποντένσε με την οικογένειά του

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είχε μιλήσει για την αποθεωτική υποδοχή που του επεφύλασσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, αλλά και για την ιστορική κατάκτηση του Europa Conference League.

Είχε υπογραμμίσει ότι ανυπομονεί να αγωνιστεί ξανά μπροστά στους «ερυθρόλευκους» οπαδούς. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι δεν τη περίμενα. Ήταν τόσο τρελή η υποδοχή, με έκαναν να νιώσω πολύ καλά. Είμαι ευγνώμων για πάντα και θα το θυμάμαι όλη μου την ζωή.» είχε σημειώσει χαρακτηριστικά ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

Ο Λαμίν Γιαμάλ διαφώνησε δημόσια με τα σχόλια του Χάνσι Φλικ, με τους δύο τους να μην διανύουν και την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις τους.

«Λύγισε» ο Μέσι στο τελευταίο ματς μπροστά στον κόσμο της Αργεντινής – Αποθέωση στο «Μονουμεντάλ» (pics, vids)

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

Νέες προσλήψεις προς αντικατάσταση των απεργών μηχανικών σχεδιάζει η Boeing Defense

Ανατροπή «καθεστώτος» στο Ισραήλ προτείνει Αμερικανός καθηγητής - Ό,τι συνέβη με τον Άξονα μετά τον Β΄ ΠΠ

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το καθεστώς στο Ισραήλ, το οποίο κυβερνά το κράτος από τη γέννησή του το 1947, έχει χάσει το δικαίωμα ύπαρξής του.

Επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία – Νεκρός ο δράστης, σοβαρά τραυματισμένη μία καθηγήτρια

Άνδρας προέβη σε επίθεση με μαχαίρι σε κολλέγιο στη Γερμανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία διδάσκουσα και ο δράστης να χάσει τη ζωή του από αστυνομικά πυρά

Η Ελλάδα έχει όλα τα φόντα για να προκριθεί στο Μουντιάλ και να πρωταγωνιστήσει στο υψηλότερο επίπεδο, όμως χάρη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνδέθηκε ξανά με τους Έλληνες φιλάθλους.

«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Αδιανόητη προσπέραση στον ΒΟΑΚ - Στο «παρά πέντε» αποφεύχθηκε μετωπική σύγκρουση

Ο εγκληματίας οδηγός επιχειρεί την προσπέραση πάνω σε γέφυρα, όπου δεν υπάρχουν περιθώρια αντίδρασης, ενώ σε περίπτωση σύγκρουσης τα οχήματα μπορεί να ανατραπούν εκτός δρόμου από μεγάλο ύψος

Evangelos Marinakis: “Stop Children from Being Killed in Ukraine”

Evangelos Marinakis, founder and president of the shipping group Capital Maritime & Trading Corp and main shareholder of Alter Ego Media, appeals for an end to the war in Ukraine and references the poor economic situation of Greek households in his intervention at the 5th Thessaloniki Metropolitan Summit

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ στη Δικαιοσύνη – «Η κυβέρνηση κουρελιάζει το Σύνταγμα όταν δεν τη βολεύει»

«Ο κ. Μητσοτάκης λειτούργησε ως μεγάλος απορρυθμιστής στη Δικαιοσύνη και τους Θεσμούς», επισήμανε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, παρουσιάζοντας τη «μαύρη βίβλο» του κυβερνώντος κόμματος

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

