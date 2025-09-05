Στα «ερυθρόλευκα» όλη η οικογένεια Ποντένσε (pic)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έγινε για τρίτη φορά παίκτης του Ολυμπιακού και η χαρά του Πορτογάλου εξτρέμ για την επιστροφή του στην Ελλάδα και τους Πειραιώτες είναι μεγάλη.

Ο 29χρονος παικταράς μετά την αποθέωση που δέχτηκε από τους φίλους των «ερυθρολεύκων» στο αεροδρόμιο και την υπογραφή του συμβολαίου του, επισκέφθηκε το μουσείο του Ολυμπιακού, όπου δάκρυσε μπροστά στις εικόνες από την ιστορική κατάκτηση του Conference League, ενώ στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε ότι επέστρεψε στο σπίτι του.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα πως ο Ποντένσε δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μία πολύ όμορφη φωτογραφία με την οικογένειά του ντυμένη στα ερυθρόλευκα, μπροστά στα τρόπαια του Ολυμπιακού, δείχνοντας πόσο σημαντική ήταν για όλους η επιστροφή στον Πειραιά για άλλη μία φορά.

Η δημοσίευση του Ποντένσε με την οικογένειά του

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είχε μιλήσει για την αποθεωτική υποδοχή που του επεφύλασσαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού, αλλά και για την ιστορική κατάκτηση του Europa Conference League.

Είχε υπογραμμίσει ότι ανυπομονεί να αγωνιστεί ξανά μπροστά στους «ερυθρόλευκους» οπαδούς. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι δεν τη περίμενα. Ήταν τόσο τρελή η υποδοχή, με έκαναν να νιώσω πολύ καλά. Είμαι ευγνώμων για πάντα και θα το θυμάμαι όλη μου την ζωή.» είχε σημειώσει χαρακτηριστικά ο Ντάνιελ Ποντένσε.