Ο Ντάνιελ Ποντένσε μπήκε σε ένα… θρυλικό «κλειστό κλαμπ»!

«Τίποτα δεν είναι σίγουρο σε αυτό τον κόσμο εκτός από τον θάνατο και τους φόρους», είχε γράψει χαρακτηριστικά ο εθνοπατέρας των ΗΠΑ, Βενιαμίν Φραγκλίνος, πριν από 250 χρόνια και έκτοτε ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει. Στη ζωή γενικά, λίγα πράγματα πρέπει να θεωρούνται τόσο δεδομένα, όμως η γνωστή ποδοσφαιρική πλατφόρμα COPA90, πήγε την κλασική αυτή ρήση ένα βήμα παραπέρα, παραφράζοντάς τη με αφορμή τη μεγάλη επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό! «Θάνατος, φόροι και ο Ντάνιελ Ποντένσε να υπογράφει στον Ολυμπιακό», αναφέρεται στη χαρακτηριστική ανάρτηση και πώς να τους αδικήσει κανείς;

Death, taxes, and Daniel Podence signing for Olympiacos pic.twitter.com/mzZgNqkSJI — COPA90 (@Copa90) September 2, 2025

Άλλωστε, ούτε ο Πορτογάλος ούτε όλος ο Ολυμπιακός έχουν κρύψει ποτέ την αγάπη του ενός για τον άλλο. Η πρώτη συνάντηση των δύο πρέπει σήμερα να θεωρείται σχεδόν καρμική, αφού οι μεν «ερυθρόλευκοι» βρήκαν στο πρόσωπο του «σούπερμαν» έναν ποδοσφαιριστή από αυτούς που «ματώνουν» τη φανέλα και ο ίδιος βρήκε απλά το Λιμάνι του. Εδώ και λίγα 24ωρα, ο 29χρονος αρτίστας υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους», για να σφραγίσει έτσι την εκκίνηση της τρίτης διαφορετικής θητείας του στους Πειραιώτες.

Το «κλειστό κλαμπ» των Θρύλων

Αυτή η δεύτερη επιστροφή είναι που μάλιστα τον βάζει σε ένα πολύ ιδιαίτερο «κλειστό κλαμπ» στην ιστορία του Ολυμπιακού, όπου μέχρι σήμερα βρισκόντουσαν μονάχα δύο εμβληματικοί παίκτες, δύο θρυλικές μορφές και πρώην αρχηγοί του συλλόγου. Ο Νίκος Αναστόπουλος, ο θρυλικός «μουστάκιας» των Πειραιωτών και ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ο αγαπημένος «καραφλός» της «ερυθρόλευκης» εξέδρας, ήταν οι μοναδικοί δύο άλλοι που μετρούσαν μέχρι σήμερα τρεις διαφορετικές θητείες στο Λιμάνι και πλέον ο Ποντένσε έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη… σπουδαία παρέα!

Νίκος Αναστόπουλος, ο «μουστάκιας»

Τρεις διαφορετικές θητείες για τον πρώην κανονιέρη του Ολυμπιακού στο Λιμάνι. Το 1980 αποκτήθηκε από τον Πανιώνιο και έμεινε στους «ερυθρόλευκους» για επτά -άκρως επιτυχημένα- χρόνια. Η μεταγραφή του στην ιταλική Αβελίνο ήταν ιστορικής σημασίας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού ήταν ο πρώτος Έλληνας που μετακόμισε στο Campionato. Η επιστροφή του το 1989 σηματοδότησε την έναρξη της δεύτερης εποχής που κράτησε ως το 1992. Ακολούθως αγωνίστηκε για μια σεζόν στον Ιωνικό και τελικά επέστρεψε για την τρίτη και τελευταία θητεία του στον Ολυμπιακό, για τη σεζόν 1993-94, όταν και έκλεισε την καριέρα του ως παίκτης της αγαπημένης του ομάδας.

Στα 10 χρόνια που φόρεσε την ριγωτή ερυθρόλευκη, ο Νίκος Αναστόπουλος σκόραρε 197 φορές σε 351 αγώνες, αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος και κατέκτησε 7 τίτλους (4 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα).

Γρηγόρης Γεωργάτος, ο «καραφλός»

Τρεις φορές αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και ένας από τους σπουδαιότερους πλάγιους μπακ που πέρασαν από τον σύλλογο. Ο Γρηγόρης Γεωργάτος αποκτήθηκε στο φινάλε των «πέτρινων χρόνων» από την Παναχαϊκή, όταν… ακόμη είχε μαλλιά! Έπαιξε για 4 χρόνια στον Ολυμπιακό και ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της επιστροφής της ομάδας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου με τη σπουδαία ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Οι δε εμφανίσεις του στην Ευρώπη και το Champions League είναι που προξένησαν το ενδιαφέρον πολλών ξένων συλλόγων. Η Ίντερ ήταν αυτή που τον απέκτησε το 1999 και στο Μιλάνο αγαπήθηκε επίσης όσο λίγοι ξένοι, έχοντας φυσικά μεγάλη προσφορά στην ομάδα και σπουδαία συνεργασία με τεράστιους επιθετικούς όπως ο Κριστιάνο Βιέρι και ο Ρονάλντο.

Παρ’ όλα αυτά, το Λιμάνι του ήταν ο Ολυμπιακός και δεν μπόρεσε να μείνει για πολύ μακριά του. Τη σεζόν 2000-01 ήρθε για τη δεύτερη θητεία του ως δανεικός πριν ξαναγυρίσει στο Μιλάνο. Η τρίτη επιστροφή στην Ελλάδα ξεκίνησε για λογαριασμό της ΑΕΚ αφού θέση στον Ολυμπιακό δεν υπήρχε εκείνη την εποχή, όμως το 2004 πραγματοποιήθηκε τελικά η μεγάλη -δεύτερη- επιστροφή, για την τρίτη «ερυθρόλευκη» θητεία του που κράτησε ως το 2007 όταν έκλεισε και αυτός την καριέρα του.

Στον Ολυμπιακό ο Γρηγόρης Γεωργάτος κατέγραψε 273 συμμετοχές και 42 γκολ στις τρεις θητείες του, ενώ πανηγύρισε 7 πρωταθλήματα και 3 Κύπελλα.

Ποντένσε έτοιμος για… δεκαετία

Έπιασε για πρώτη φορά Λιμάνι το 2018 όταν αποκτήθηκε από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, τα πήγε εξαιρετικά και ως εκ τούτου μετακόμισε το 2020 στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, το αγγλικό, για λογαριασμό της Γουλβς. Η ιστορική «ερυθρόλευκη» σεζόν 2023-24 τον βρήκε ξανά στα μέρη μας αφού… καλή η Premier League, αλλά σαν το «σπίτι» δεν είναι πουθενά! Όταν πια αποχώρησε ξανά για να συνεχίσει στην Σαουδική Αραβία, το έκανε δακρυσμένος και με την υπόσχεση να επιστρέψει.

Η υπόσχεση τηρήθηκε και η λαμπερή δεύτερη επιστροφή του Ντάνιελ Ποντένσε στον Ολυμπιακό δεν αποκλείεται να αποτελέσει πια και τη… μόνιμη εγκατάσταση του Πορτογάλου στο αγαπημένο του Λιμάνι. Ο ίδιος δήλωσε πως θέλει να μείνει για 10 χρόνια και γιατί όχι! Στα 29 του, έχει ήδη καταγράψει 115 συμμετοχές με 28 γκολ και 27 ασίστ στον Ολυμπιακό, έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και το Conference League του 2024 και σίγουρα έχει πολλά πράγματα ακόμη να πετύχει!