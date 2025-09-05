Ποινική δίωξη εις βάρος του 17χρονου που κατηγορείται για αρπαγή βρέφους

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής ανηλίκων κάτω των 14 ετών κατά συρροή και για το πλημμέλημα της έκθεσης σε βάρος ανηλίκων κατά συρροή ασκήθηκε από την εισαγγελέα ανηλίκων σε βάρος του 17χρονου o οποίος την περασμένη Τετάρτη άρπαξε ένα βρέφος 30 ημερών στο κέντρο του Πειραιά.

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια ανηλίκων, ενώ μαζί του συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ο οποίος οδηγήθηκε να δικαστεί από το Αυτόφωρο.

Η σύλληψη του 17χρονου

Ο ανήλικος συνελήφθη στο σπίτι του στον Άλιμο, από στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων, το απόγευμα της Πέμπτης για την αρπαγή του βρέφους 30 ημερών το οποίο βρέθηκε χθες το βράδυ εγκαταλειμμένο στην οδό Καλλιρόης στην Ακρόπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο ίδιος που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει και το μωρό σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε εγκαταλείψει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Άλιμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς είπε ότι άρπαξε τα βρέφη για να καταδείξει ότι οι οικογένειες τον Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους.

Υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί και η φερόμενη ως μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα στο καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.