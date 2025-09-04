Ένας ανήλικος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης για την αρπαγή του βρέφους 30 ημερών το οποίο βρέθηκε χθες το βράδυ εγκαταλειμμένο στην οδό Καλλιρόης στην Ακρόπολη.

Πρόκειται για έναν 17χρονο ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο ίδιος που τον περασμένο Μάιο είχε αρπάξει και το μωρό σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε εγκαταλείψει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στον Άλιμο.

﻿<br />

Ρατσιστικά κίνητρα

Ο νεαρός συνελήφθη στο σπίτι του στον Άλιμο, από στελέχη του τμήματος Προστασίας Ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος μιλώντας στους αστυνομικούς είπε ότι άρπαξε τα βρέφη για να καταδείξει ότι οι οικογένειες τον Ρομά δεν προσέχουν τα παιδιά τους.

Παρίστανε τον ελεγκτή

Ο 17χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιου διότι για ένα χρόνο παρίστανε τον ελεγκτή σε αστικά λεωφορεία στη Βάρη και έδινε πρόστιμα σε επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο.

Συνελήφθη και η μητέρα του βρέφους

Υπενθυμίζεται ότι έχει συλληφθεί και η φερόμενη ως μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε μέσα στο καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη.

Η γυναίκα είχε καταγγείλει σε Αστυνομικό Τμήμα των Καμινίων ότι άγνωστος άνδρας τής άρπαξε το παιδί μέσα από τα χέρια ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ έχει σχηματιστεί σε βάρος της δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Βίντεο ντοκουμέντο

﻿<br />

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει βιντεοληπτικό υλικό με τον δράστη τη στιγμή που αρπάζει το μωρό στα Καμίνια χθες το απόγευμα.

Στις εικόνες φαίνεται ένας άνδρας ο οποίος φοράει ένα τζιν παντελόνι και σκούρα μπλούζα να σπρώχνει ένα καρότσι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό. Επίσης ο άνδρας αυτός φοράει σταυρωτά ένα τσαντάκι.

Η κάμερα κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα να κινείται με το καροτσάκι στους δρόμους του Πειραιά με γρήγορο βηματισμό. Η ώρα είναι περίπου 16:10.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο του Live News, φαίνεται η μητέρα του μωρού με δύο παιδιά εμφανίζονται να τρέχουν απεγνωσμένα στο ίδιο δρόμο προκειμένου να το εντοπίσουν.