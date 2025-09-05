Στο νοσοκομείο άφησε την τελευταία του πνοή ένας 71χρονος υλοτόμος στο Μέτσοβο, ο οποίος έκοβε δέντρα όταν έπεσαν επάνω του μεγάλα κλαδιά και τον τραυμάτισαν πολύ σοβαρά.

Ο 71χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα αλλά λίγο αργότερα κατέληξε

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν στη δασική περιοχή της Μηλιάς Μετσόβου, όταν συνέβη το τραγικό εργατικό δυστύχημα. Μαζί του βρισκόταν ο γιος του, επίσης υλοτόμος, ο οποίος είδε τον πατέρα του να καταρρέει μπροστά του.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και ασθενοφόρο, που μετέφερε τον 71χρονο εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγες ώρες αργότερα ο άνδρας υπέστη καρδιακή ανακοπή και κατέληξε. Το περιστατικό έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Μετσόβου.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχε συμβεί και άλλο ατύχημα κατά τη διάρκεια υλοτομίας, όπου είχε τραυματιστεί ένας 54χρονος στην περιοχή της Χρυσοβίτσας.