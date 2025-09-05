Την αντικατάσταση των μελών της Διεθνούς Ένωσης Μηχανουργών και Εργαζομένων στην Αεροδιαστημική (IAM) που μετέχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί σε εργοστάσια παραγωγής μαχητικών αεροσκαφών της Boeing σχεδιάζει η αμερικανική εταιρεία.

«Αντί να διαπραγματεύεται με το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της, η Boeing εντείνει την κακοδιαχείριση» λέει η ΙΑΜ

Αυτό ανέφερε η Βoeing Defense σε ανακοίνωσή της προς τους εργαζομένους της την Πέμπτη, ως απάντηση στις κινητοποιήσεις των μηχανικών που απασχολούνται στη συναρμολόγηση πυρομαχικών, μαχητικών και άλλων στρατιωτικών αεροσκαφών στην περιοχή του Σεντ Λούις.

«Σήμερα ξεκινάμε τη διαδικασία για την πρόσληψη μόνιμων αντικαταστατών εργαζομένων που θα αναλάβουν ρόλους στον κατασκευαστικό τομέα», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Boeing Defense, Νταν Γκίλιαν, και πρόσθεσε ότι «αυτό θα διασφαλίσει ότι θα έχουμε το κατάλληλο προσωπικό για να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας».

Πυρά των συνδικάτων κατά της Βoeing

Οι ηγέτες των συνδικάτων κάλεσαν από την πλευρά τους την Boeing να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις, αναφέρει το Reuters. Ο πρόεδρος της IAM International, Μπράιαν Μπράιαντ, δήλωσε ότι «η Boeing εντείνει την κακοδιαχείρισή της λέγοντας ότι σχεδιάζει να προσλάβει αντικαταστάτες εργαζομένους για την κατασκευή στρατιωτικών αεροσκαφών και εξοπλισμού, αντί να διαπραγματεύεται με το αφοσιωμένο, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό της».

Η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει μη μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων για να συνεχίσει την παραγωγή από την έναρξη της απεργίας στις 4 Αυγούστου, όταν τα 3.200 μέλη της Περιφέρειας 837 της IAM ψήφισαν με 67% υπέρ της απόρριψης της τελευταίας τετραετούς προσφοράς συμβολαίου της εταιρείας.

Η παραγωγή έχει επιβραδυνθεί σε ορισμένα προγράμματα, δήλωσε o Γκίλιαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη. Η Boeing είναι ανοιχτή σε «μικρές προσαρμογές» στην προσφορά που απορρίφθηκε από τα μέλη της IAM, πρόσθεσε. Οι νέες θέσεις εργασίας θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη και θα ακολουθήσει έκθεση εργασίας στις 16 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Μόλις προσληφθούν αυτοί οι νέοι εργαζόμενοι στον τομέα της παραγωγής, θα υποβληθούν στην ίδια εκπαίδευση και πιστοποιήσεις που απαιτούμε από όλους τους συναδέλφους μας», είπε. Αυτό θα περιλαμβάνει την απόκτηση αδειών ασφαλείας για ορισμένες εργασίες, όπως η τελική συναρμολόγηση του μαχητικού F/A-18.

Η λήψη άδειας συνήθως διαρκεί περίπου έξι μήνες, δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος της Περιφέρειας 837 της IAM, Τομ Μπέλινγκ. Η Boeing αρνήθηκε να σχολιάσει εάν σχεδιάζει να προσλάβει εργαζομένους για θέσεις που απαιτούν άδεια ασφαλείας ή πόσο χρόνο χρειάζονται οι εργαζόμενοι για να την αποκτήσουν.

Η ομοσπονδιακή εργατική νομοθεσία επιτρέπει σε μια εταιρεία να αντικαθιστά μόνιμα τους εργαζόμενους που απεργούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για υπογραφή νέας σύμβασης εργασίας, δήλωσε η Σάρον Μπλοκ, πρώην μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Εργασιακών Σχέσεων και καθηγήτρια εργατικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ.

Η εκπρόσωπος της Boeing Defense, Ντίντι ΒανΝιέροπ, εξήγησε ότι εάν η θέση ενός μέλους του συνδικάτου έχει καλυφθεί, τότε «θα προστεθεί σε λίστα ανάκλησης μέχρι να γίνει διαθέσιμη μια θέση για την οποία είναι κατάλληλος». Ωστόσο, οι εργαζόμενοι που αντικαθιστούν μέλη συνδικάτων μπορούν να απολυθούν στο πλαίσιο συμφωνίας τερματισμού της απεργίας μεταξύ των μελών του συνδικάτου και ενός εργοδότη, διευκρίνισε η Μπλοκ.

Επένδυση δισ. δολαρίων για το F-47A

Η Boeing έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τις μηχανικές δυνατότητες στην περιοχή του Σεντ Λούις για το νέο μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το F-47A, για την κατασκευή του οποίου κέρδισε σύμβαση φέτος.

Η εταιρεία ανταγωνίζεται επίσης για το νέο μαχητικό F/A-XX του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ. Οι μηχανικοί κρούσης είναι «ο πυρήνας που θα μας βοηθήσει να κάνουμε όλα αυτά», δήλωσε o Γκίλιαν στην ενημέρωση της Τετάρτης.

Η προσφορά που απορρίφθηκε από τους εργαζόμενους στην περιοχή του Σεντ Λούις περιελάμβανε γενική αύξηση μισθού 20%, ταχύτερη μισθολογική εξέλιξη, περισσότερο χρόνο άδειας και άδεια ασθενείας, καθώς και μπόνους 5.000 δολαρίων. Μετά την απόρριψη της προσφοράς, η Boeing απέσυρε το μπόνους. Η μέση αύξηση αποδοχών για τα μέλη του συνδικάτου θα ήταν 40% κατά τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με την εταιρεία.

Μια επταήμερη απεργία των μελών της Περιφέρειας 751 της IAM στην Ουάσινγκτον και το Όρεγκον έληξε με μια σύμβαση που περιελάμβανε αύξηση μισθού 38% και μπόνους 12.000 δολαρίων. Η Boeing στη συνέχεια έδωσε ένα μπόνους 12.000 δολαρίων στα μη μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων στη Νότια Καρολίνα. «Το να μην προσφέρουμε το ίδιο στα σκληρά εργαζόμενα, αφοσιωμένα μέλη της Περιφέρειας 837 της IAM στην περιοχή του Σεντ Λούις, είναι χαστούκι», είπε ο πρόεδρος του συνδικάτου.