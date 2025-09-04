newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου στη Νέα Υόρκη, που καταγράφηκε σε βίντεο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο East Village και έγινε αμέσως viral μέσα από ανάρτηση στα social media.

Ο νεαρός οδηγούσε Citi Bike και φέρεται να αγνόησε εντολή να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο και συνέχισε την πορεία του. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τελικά προχώρησαν σε σύλληψη.

Ωστόσο, η σωματική βία που καταγράφηκε στο βίντεο θεωρήθηκε από πολλούς εντελώς δυσανάλογη.

Στο βίντεο, διακρίνονται τρεις αστυνομικοί της NYPD να τραβούν τον νεαρό από το ποδήλατο, να τον ρίχνουν στο έδαφος, να του τραβούν τα μαλλιά, να του κάνουν λαβές και να του κρατούν το κεφάλι στο πεζοδρόμιο με το γόνατο, προτού του περάσουν χειροπέδες και τον οδηγήσουν σε περιπολικό.

Ο έφηβος ακούγεται να φωνάζει: «Δεν έκανα τίποτα» και αντιστέκεται.

Νέα Υόρκη: Αντιδράσεις για τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για δυσανάλογη και ρατσιστική συμπεριφορά της αστυνομίας. Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι ο νεαρός αντιστάθηκε. Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη απάντηση, ενώ οι κατηγορίες παραμένουν απόρρητες λόγω ηλικίας.

Σύμφωνα με τη New York Post, που επικαλείται πηγές της στην αστυνομία στη Νέα Υόρκη, ο 18χρονος πέρασε με κόκκινο με το ποδήλατό του,  κοντά σε ένα σημείο ελέγχου της τροχαίας και δεν σταμάτησε όταν του το ζήτησαν οι αστυνομικοί.

Το βίντεο, προκάλεσε αντιδράσεις με πολλούς να επικρίνουν τη συμπεριφορά των αστυνομικών. «Οι μάρτυρες περιέγραψαν ότι οι αστυνομικοί τραβούσαν τα μαλλιά του αγοριού, στρίβοντας τα πόδια του αφύσικα και χτυπώντας το κεφάλι του στο έδαφος. Online, πολλοί χαρακτήρισαν τη σύλληψη «προφανή αστυνομική κακοποίηση», προκαλώντας οργή και αναζωπύρωση της συζήτησης σχετικά με τις τακτικές της αστυνομίας της Νέας Υόρκης», αναφέρεται από τον χρήστη που ανέβασε το βίντεο στο twitter.

«Γιατί χρειάζονται τρεις ένστολοι για ένα παιδί με ποδήλατο;» διερωτήθηκαν χρήστες, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για ρατσιστική στοχοποίηση νέων από φτωχές συνοικίες.

«Απολύτως παράλογο. Δεν υπάρχει λόγος να συμπεριφέρεσαι έτσι σε ένα παιδί για ένα ποδήλατο Citi Bike» έγραψε ένας χρήστης των social media ενώ ένας δεύτερος αναρωτήθηκε «γιατί χρειάζονται 6-8 μισθοδοσίες από τα χρήματα των φορολογουμένων για να συλλάβουν ένα κοκαλιάρικο παιδί;».

«Αυτό συμβαίνει μόνο στις φτωχογειτονιές. Δεν τους βλέπω να τραβούν λευκούς άνδρες από τα ποδήλατά τους μετά από παράβαση κόκκινου σηματοδότη στην Park Avenue. Δεν αντιστάθηκε, το σώμα του αντιδρά στον πόνο του να στριφογυρίζει σαν πρέτσελ. Αυτό είναι λάθος» σημείωσε ένας τρίτος.

Άλλοι, πάλι, κατηγόρησαν τον έφηβο με το ποδήλατο για τις εικόνες που καταγράφηκαν: «Αντιστάθηκε όλη την ώρα. Αυτό ήταν τακτική συμπεριφορά (σ.σ. των αστυνομικών) και έγινε για την ασφάλεια ΟΛΩΝ», «σταματήστε τα γελοία σχόλια στο βίντεο. Η αστυνομία παρακολουθεί εντατική εκπαίδευση για τον τρόπο συγκράτησης ατόμων που δεν επιτρέπουν στους αστυνομικούς να τους περάσουν χειροπέδες», «ας αφήσουμε την αστυνομία της Νέας Υόρκης να κάνει τη δουλειά της με ασφάλεια».

Το περιστατικό έχει επαναφέρει τη δημόσια συζήτηση για την αστυνομική βία και τις φυλετικές διακρίσεις.

Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά
Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά

Οι πολιτικοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μεγάλες οικονομίες είναι αντιμέτωπες με ύφεση, υψηλά χρέη. Και λαϊκιστικά κόμματα καραδοκούν να υφαρπάξουν την εξουσία. Είναι η λιτότητα λύση;

Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των μαθητών
Τερματίζουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ακόμη και των μαθητών

Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, όπου τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
«Κίνδυνος» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία

«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα
Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην προστασία μεταναστών από τη Βενεζουέλα

Η Κρίστι Νόεμ έκρινε πως πλέον οι πολίτες της Βενεζουέλας δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα προστασίας μεταναστών που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ισημερινός: Πρώην υπουργός και βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου προέδρου
Διώξεις σε πρώην υπουργό και βουλευτή για τη δολοφονία υποψήφιου προέδρου

Πρώην υπουργός και άλλοτε μορφή-κλειδί της κυβέρνησης στον Ισημερινό καθώς και πρώην βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου για την προεδρία της χώρας.

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών από την Κίνα με προορισμό την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν χημικά από την Κίνα με προορισμό το καρτέλ Σιναλόα

Κατασχέθηκαν δυο φορτία χημικών ουσιών που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί από την Κίνα στο καρτέλ Σιναλόα για την παραγωγή ναρκωτικών, ανέφεραν οι αρχές των ΗΠΑ.

Χάρβαρντ: Δικαστήριο ακυρώνει το πάγωμα των χρηματοδοτήσεων που αποφάσισε ο Τραμπ
Δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για το Χάρβαρντ

Δικαστήριο στη Βοστόνη «ακυρώνει και παραμερίζει» τις αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ κατά του Χάρβαρντ καθώς συνιστούν «παραβίαση της πρώτης τροπολογίας» του αμερικανικού Συντάγματος.

Πορτογαλία: Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα – 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ
Ημέρα εθνικού πένθους για τη Λισαβόνα - 15 νεκροί και 7 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ

Η Πορτογαλία μετρά τους νεκρούς της, για την ώρα 15 με 7 άτομα να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, την ώρα που η κοινωνία είναι παγωμένη και σοκαρισμένη. Η συντήρηση του τραμ είχε δοθεί σε ιδιώτες

Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο προειδοποιεί ότι θα βυθίζονται τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά
«Θα βυθίζουμε τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά»

Ο Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο, αναφερόμενος στο φονικό στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά σκάφους στα ανοιχτά της Βενεζουέλας.

Οικογένειες θυμάτων και επιζώντες μηνύουν τον στρατό των ΗΠΑ για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023
Οικογένειες θυμάτων μηνύουν τον αμερικανικό στρατό για την μαζική σφαγή που διέπραξε λοχίας το 2023

Στις ΗΠΑ, όπου η οπλοκατοχή είναι βαθιά ριζωμένη στην κοινωνία, οι μαζικοί πυροβολισμοί παραμένουν μια από τις πιο σκοτεινές συνέπειες της εύκολης πρόσβασης σε όπλα.

Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη
Φόβοι Μητσοτάκη για διεθνή… έκθεση στη Θεσσαλονίκη

Η εικόνα σύγχυσης της κυβέρνησης λίγες μέρες πριν την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Η αναγόρευση του τέως πρωθυπουργού ως βασικού πολιτικού αντιπάλου. Τα άγχη και η προετοιμασία του Μαξίμου εν όψει ΔΕΘ και ο αριθμός στις δημοσκοπήσεις, κάτω από τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης θα έχει πρόβλημα

Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών
Δύο συνταγές με άρωμα ελληνικών νησιών

Ο Αύγουστος μπορεί να τελείωσε αλλά οι γεύσεις των ελληνικών νησιών μας ακολουθούν και στην πόλη. Δύο συνταγές που φωνάζουν «καλοκαίρι».

Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση
Μαφία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι απολογίες των συλληφθέντων – Έρευνα για εμπλοκή δικαστικών στην υπόθεση

Ενώπιων των εισαγγελέων οδηγούνται σήμερα το πρωί, οι πρώτοι 17 από τους 49 συλληφθέντες για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση των Χανίων στην Κρήτη.

Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»
Η Κιμ Καρντάσιαν καταδικάζει την ICE του Τραμπ: Οι μετανάστες «έχτισαν τη χώρα μας»

Η Κιμ Καρντάσιαν άσκησε δριμεία κριτική στις επιχειρήσεις της ICE υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πλήττουν εργάτες και οικογένειες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ΗΠΑ

Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;
Συνδεδεμένη Ευρώπη: Ποιες συσκευές με Ίντερνετ χρησιμοποιούν περισσότερο οι πολίτες της ΕΕ;

Το Ίντερνετ έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων, με τις περισσότερες οικογένειες να χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία συνδεδεμένη συσκευή.

«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
«Εκεί βρίσκεται το μέλλον»: Η Ρις Γουίδερσπουν θέλει οι γυναίκες να αγκαλιάσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη

Την ώρα που οι περισσότεροι καλλιτέχνες αντιδρούν στην όλο και αυξανόμενη χρήση της στις τέχνες, η σταρ του Χόλιγουντ Ρις Γουίδερσπουν πάει κόντρα στο ρεύμα και στηρίζει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά
Ελλείμματα και λαϊκισμός – Γιατί η λιτότητα δίνει νίκες στην ακροδεξιά

Οι πολιτικοί στην Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση. Μεγάλες οικονομίες είναι αντιμέτωπες με ύφεση, υψηλά χρέη. Και λαϊκιστικά κόμματα καραδοκούν να υφαρπάξουν την εξουσία. Είναι η λιτότητα λύση;

Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές
Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές

Η μείωση παραγωγής στην Ευρώπη και την Ελλάδα λόγω κόστους και ευλογιάς των προβάτων, σε συνδυασμό με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μοσχάρι, έχουν εκτινάξει τις τιμές για τον έλληνα καταναλωτή έως 50% σε έναν χρόνο

Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο
Τρεις λόγοι για τους οποίους η κλιματική κρίση πρέπει να αναδιαμορφώσει τον πώς αντιλαμβανόμαστε τον πόλεμο

Οι πόλεμοι και η κλιματική αλλαγή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει την πιθανότητα συγκρούσεων, εντείνοντας την έλλειψη πόρων, ενώ οι συγκρούσεις επιταχύνουν την περιβαλλοντική καταστροφή

Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους
Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους

Η άμεση επίπτωση από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα εμφανιστεί το 2026 και θα αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016

«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ
«Παράνομο, αντισυνταγματικό, αντιαμερικανικό» – Το Δημοκρατικό Σικάγο απέναντι στη «στρατοκρατία» Τραμπ

Χαρακτηρίζοντας αυθαίρετα το Σικάγο «την πιο επικίνδυνη πόλη στον κόσμο», ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμάζεται να στείλει δυνάμεις της Εθνοφρουράς σε ακόμη ένα προπύργιο των Δημοκρατικών

Η Φλόριντα τερματίζει τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, ακόμη και των μαθητών
Τερματίζουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ακόμη και των μαθητών

Τέλος στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σχεδιάζει να βάλει η Φλόριντα, όπου τη σχολική χρονιά 2024-25, περίπου το 5,1% των παιδιών που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία δεν έκανε ένα ή περισσότερα εμβόλια.

Ρωσία: «Εγγυήσεις κινδύνου» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία
«Κίνδυνος» για την Ευρώπη οι εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί η Ουκρανία

«Απόλυτα απαράδεκτες» χαρακτήρισε η Μαρία Ζαχάροβα τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι αποτελούν «εγγυήσεις κινδύνου για την ευρωπαϊκή ήπειρο».

Η κυβέρνηση Τραμπ τερματίζει πρόγραμμα προστασίας μεταναστών από τη Βενεζουέλα
Η κυβέρνηση Τραμπ βάζει τέλος στην προστασία μεταναστών από τη Βενεζουέλα

Η Κρίστι Νόεμ έκρινε πως πλέον οι πολίτες της Βενεζουέλας δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το πρόγραμμα προστασίας μεταναστών που είχε εφαρμόσει η κυβέρνηση Μπάιντεν.

Ισημερινός: Πρώην υπουργός και βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου προέδρου
Διώξεις σε πρώην υπουργό και βουλευτή για τη δολοφονία υποψήφιου προέδρου

Πρώην υπουργός και άλλοτε μορφή-κλειδί της κυβέρνησης στον Ισημερινό καθώς και πρώην βουλευτής κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί της δολοφονίας υποψήφιου για την προεδρία της χώρας.

Κατεχόμενα: Η Τουρκία ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης για να βάλει ταφόπλακα στο περιουσιακό
Η Αγκυρα ενεργοποιεί το σχέδιο τουρκοποίησης των Κατεχομένων

Το ψευδοκράτος ετοιμάζεται να κτίσει περίπου 6.500 χιλιάδες κατοικίες, με τουρκικό χρήμα, στα Κατεχόμενα, ενεργοποιώντας το σχέδιο τουρκοποίησής τους προκειμένου να θάψει το περιουσιακό.

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν 300 τόνους χημικών από την Κίνα με προορισμό την παραγωγή ναρκωτικών στο Μεξικό
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν χημικά από την Κίνα με προορισμό το καρτέλ Σιναλόα

Κατασχέθηκαν δυο φορτία χημικών ουσιών που μεταφέρονταν με δυο πλοία στην ανοικτή θάλασσα κι είχαν σταλεί από την Κίνα στο καρτέλ Σιναλόα για την παραγωγή ναρκωτικών, ανέφεραν οι αρχές των ΗΠΑ.

