Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου στη Νέα Υόρκη, που καταγράφηκε σε βίντεο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο East Village και έγινε αμέσως viral μέσα από ανάρτηση στα social media.

Ο νεαρός οδηγούσε Citi Bike και φέρεται να αγνόησε εντολή να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο και συνέχισε την πορεία του. Οι αστυνομικοί τον καταδίωξαν και τελικά προχώρησαν σε σύλληψη.

Ωστόσο, η σωματική βία που καταγράφηκε στο βίντεο θεωρήθηκε από πολλούς εντελώς δυσανάλογη.

Στο βίντεο, διακρίνονται τρεις αστυνομικοί της NYPD να τραβούν τον νεαρό από το ποδήλατο, να τον ρίχνουν στο έδαφος, να του τραβούν τα μαλλιά, να του κάνουν λαβές και να του κρατούν το κεφάλι στο πεζοδρόμιο με το γόνατο, προτού του περάσουν χειροπέδες και τον οδηγήσουν σε περιπολικό.

#NYShitty🗽💩; Police accused of brutality after stopping teen on #CitiBike in #NYC — A video taken on August 28, 2025, shows #NYPD officers forcefully restraining a teen who was stopped for allegedly swerving on a Citi Bike. pic.twitter.com/roh72uw1cm — New York Shitty (@NyShittyNews) August 29, 2025

Ο έφηβος ακούγεται να φωνάζει: «Δεν έκανα τίποτα» και αντιστέκεται.

Νέα Υόρκη: Αντιδράσεις για τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο

Το περιστατικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για δυσανάλογη και ρατσιστική συμπεριφορά της αστυνομίας. Άλλοι, ωστόσο, υπερασπίστηκαν τους αστυνομικούς, υποστηρίζοντας ότι ο νεαρός αντιστάθηκε. Οι αρχές δεν έχουν δώσει επίσημη απάντηση, ενώ οι κατηγορίες παραμένουν απόρρητες λόγω ηλικίας.

Σύμφωνα με τη New York Post, που επικαλείται πηγές της στην αστυνομία στη Νέα Υόρκη, ο 18χρονος πέρασε με κόκκινο με το ποδήλατό του, κοντά σε ένα σημείο ελέγχου της τροχαίας και δεν σταμάτησε όταν του το ζήτησαν οι αστυνομικοί.

Το βίντεο, προκάλεσε αντιδράσεις με πολλούς να επικρίνουν τη συμπεριφορά των αστυνομικών. «Οι μάρτυρες περιέγραψαν ότι οι αστυνομικοί τραβούσαν τα μαλλιά του αγοριού, στρίβοντας τα πόδια του αφύσικα και χτυπώντας το κεφάλι του στο έδαφος. Online, πολλοί χαρακτήρισαν τη σύλληψη «προφανή αστυνομική κακοποίηση», προκαλώντας οργή και αναζωπύρωση της συζήτησης σχετικά με τις τακτικές της αστυνομίας της Νέας Υόρκης», αναφέρεται από τον χρήστη που ανέβασε το βίντεο στο twitter.

«Γιατί χρειάζονται τρεις ένστολοι για ένα παιδί με ποδήλατο;» διερωτήθηκαν χρήστες, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για ρατσιστική στοχοποίηση νέων από φτωχές συνοικίες.

«Απολύτως παράλογο. Δεν υπάρχει λόγος να συμπεριφέρεσαι έτσι σε ένα παιδί για ένα ποδήλατο Citi Bike» έγραψε ένας χρήστης των social media ενώ ένας δεύτερος αναρωτήθηκε «γιατί χρειάζονται 6-8 μισθοδοσίες από τα χρήματα των φορολογουμένων για να συλλάβουν ένα κοκαλιάρικο παιδί;».

«Αυτό συμβαίνει μόνο στις φτωχογειτονιές. Δεν τους βλέπω να τραβούν λευκούς άνδρες από τα ποδήλατά τους μετά από παράβαση κόκκινου σηματοδότη στην Park Avenue. Δεν αντιστάθηκε, το σώμα του αντιδρά στον πόνο του να στριφογυρίζει σαν πρέτσελ. Αυτό είναι λάθος» σημείωσε ένας τρίτος.

Άλλοι, πάλι, κατηγόρησαν τον έφηβο με το ποδήλατο για τις εικόνες που καταγράφηκαν: «Αντιστάθηκε όλη την ώρα. Αυτό ήταν τακτική συμπεριφορά (σ.σ. των αστυνομικών) και έγινε για την ασφάλεια ΟΛΩΝ», «σταματήστε τα γελοία σχόλια στο βίντεο. Η αστυνομία παρακολουθεί εντατική εκπαίδευση για τον τρόπο συγκράτησης ατόμων που δεν επιτρέπουν στους αστυνομικούς να τους περάσουν χειροπέδες», «ας αφήσουμε την αστυνομία της Νέας Υόρκης να κάνει τη δουλειά της με ασφάλεια».

Το περιστατικό έχει επαναφέρει τη δημόσια συζήτηση για την αστυνομική βία και τις φυλετικές διακρίσεις.