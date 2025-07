Λευκός αμερικανός πρώην αστυνομικός καταδικάστηκε χθες Δευτέρα να εκτίσει ποινή 33 μηνών φυλάκισης για την εμπλοκή του στην υπόθεση του θανάτου νεαρής μαύρης νοσηλεύτριας, η οποία μετατράπηκε σε εικόνισμα του κινήματος Black Lives Matter, παρά τη σύσταση να επιδειχθεί επιείκεια από το υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία από Shelby County Detention Center via Reuters, επάνω, ο καταδικασθείς Μπρετ Χάνκισον).

Το υπουργείο ζήτησε την περασμένη εβδομάδα να επιβληθεί ποινή μόλις μιας ημέρας φυλάκισης – την είχε ήδη εκτίσει – στον αστυνομικό, τον Μπρετ Χάνκισον, ο οποίος κρίθηκε ένοχος τον Νοέμβριο του 2024 από σώμα ενόρκων στη Λούιβιλ (κεντροανατολικά), για παραβίαση των αστικών δικαιωμάτων της νεαρής. Το θύμα, 26 ετών, ονομαζόταν Μπριόνα Τέιλορ.

