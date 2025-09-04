newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
«Η Λισαβόνα πενθεί» – 15 νεκροί και 23 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:12

«Η Λισαβόνα πενθεί» – 15 νεκροί και 23 τραυματίες από τον εκτροχιασμό του τραμ

Αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση μετά τον εκτροχιασμό του τραμ Gloria.

Σύνταξη
Σε κατάσταση εθνικού πένθους έχει κηρυχθεί η Πορτογαλία μετά το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, υπάρχουν 15 νεκροί και 23 τραυματίες – εκ των οποίων οι 5 σε αρκετά σοβαρή κατάσταση, με τις Αρχές να φοβούνται ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί.

Οι Αρχές ολοκλήρωσαν τα ξημερώματα τον απεγκλωβισμό και των τελευταίων επιβατών από τα συντρίμμια του τραμ, που έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε κτήριο στην Rua da Glória.

Ανάμεσα στους τραυματίες που δίνουν μάχη οι γιατροί για να κρατήσουν στη ζωή είναι και ένα παιδί 3 ετών, που νοσηλεύεται μαζί με τη μητέρα του που είναι έγκυος όμως έχει τραυματιστεί ελαφρά.

Μεταξύ των θυμάτων της εκτροπής της Τετάρτης υπάρχουν και αλλοδαποί, αλλά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν έχουν ταυτοποιήσει τα θύματα ούτε έχουν αποκαλύψει την εθνικότητά τους.

Εθνικό πένθος στη χώρα

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει ημέρα εθνικού πένθους για σήμερα Πέμπτη, ενώ το δημοτικό συμβούλιο της Λισαβόνας έχει κηρύξει τριήμερο δημοτικό πένθος για τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος.

Μέχρι στιγμής τα αίτια του εκτροχιασμού είναι άγνωστα, κάτι που σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας από τη Δικαστική Αστυνομία, η οποία έχει ήδη αποκλείσει το σημείο μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Αρκετά παιδιά βρίσκονταν μεταξύ των τραυματιών στο τραμ Gloria.

«Η Λισαβόνα πενθεί», δήλωσε ο δήμαρχος της Λισαβόνας Κάρλος Μοέδας, ο οποίος μετέβη στο σημείο μόλις πληροφορήθηκε το ατύχημα. «Πρόκειται για μια τραγωδία που δεν έχει συμβεί ποτέ στην πόλη μας. Είναι ώρα για δράση και βοήθεια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την ανταπόκρισή τους μέσα σε λίγα λεπτά. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι μια πολύ τραγική μέρα», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι θα σχολιάσει το περιστατικό αργότερα «από σεβασμό προς τις οικογένειες των θυμάτων».

Τελευταία επισκευή το 2024

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας του τραμ, βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η Carris δήλωσε επίσης ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης εφαρμόστηκαν και τηρήθηκαν» και ότι η τελευταία επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε πέρυσι. Σύμφωνα με την εταιρεία, η γενική συντήρηση, η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια, έλαβε χώρα το 2022, ενώ η τελευταία ενδιάμεση επισκευή, η οποία πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, πραγματοποιήθηκε το 2024.

«Τα μηνιαία και εβδομαδιαία προγράμματα συντήρησης, καθώς και η καθημερινή επιθεώρηση, έχουν τηρηθεί σχολαστικά», δήλωσε.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι «άνοιξε αμέσως έρευνα σε συνεργασία με τις αρχές για να προσδιορίσει την πραγματική αιτία του ατυχήματος».

Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που το τραμ Glória εκτροχιάζεται, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Público στις 17 Μαΐου 2018, καθώς στις 7 Μαΐου του ίδιου έτους είχε σημειωθεί ένα περιστατικό, αλλά εκείνη τη φορά το τρένο απλώς εκτροχιάστηκε και δεν ανατράπηκε, οπότε δεν υπήρξαν τραυματίες.

Η συντήρηση από ιδιωτικές εταιρείες

Την ίδια ώρα, το συνδικάτο των εργαζομένων τάσσεται υπέρ της επιστροφής της συντήρησης του τραμ στην Carris, καθώς έχει δοθεί σε ιδιώτες.

Όπως τονίζει ο Manuel Leal, επικεφαλής του συνδικάτου Fectrans και STRUP, οι εργαζόμενοι της Carris έχουν κάνει διαδοχικά παράπονα για την ανάγκη συντήρησης των τραμ, συμπεριλαμβανομένου του τραμ Glória.

«Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ανέφεραν στην πραγματικότητα αυτές τις διαφορές όσον αφορά τη συντήρηση που γινόταν πριν από μερικά χρόνια από τους εργαζόμενους της Carris και τις διαφορές σε σχέση με τη συντήρηση που γίνεται σήμερα, δηλαδή με διαδοχικές καταγγελίες από τους εργαζόμενους που εργάζονται εκεί σχετικά με το επίπεδο της τάσης στα καλώδια που στηρίζουν τα τραμ», δήλωσε.

Κατά την άποψη του Manuel Leal, «αυτές τις καταγγελίες από τους ίδιους τους εργαζόμενους θα πρέπει να οδηγήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, εν όψει μιας αυστηρής έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος, αλλά και να επανεξετάσει την ανάθεση αυτής της συντήρησης σε ιδιώτες».

