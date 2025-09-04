newspaper
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:33

Καταδίκη της γαλλικής κυβέρνησης για παράνομη χρήση φυτοφαρμάκων – «Εκρηκτική απόφαση»

Το Διοικητικό Εφετείο διατάζει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού (ή όποια κυβέρνηση προκύψει τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου) να επανεξετάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοφαρμάκων

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Spotlight

Για την περιβαλλοντική ένωση «Δικαιοσύνη για τους Ζωντανούς», πρόκειται για μια «ιστορική νίκη». Μετά από μια αρχική απόφαση υπέρ τους τον Ιούνιο του 2023, το Διοικητικό Εφετείο του Παρισιού αποφάνθηκε την Τετάρτη ότι γαλλικός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Επαγγελματικής Υγείας (ANSES) «διέπραξε σφάλμα» επειδή ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα «δεν λαμβάνει υπόψη τις πιο πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις».

Ως εκ τούτου το Διοικητικό Εφετείο διατάζει την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού (ή όποια κυβέρνηση προκύψει μετά την πιθανή κατάρρευσή της τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου) να επανεξετάσει τις διαδικασίες αξιολόγησης και αδειοδότησης φυτοφαρμάκων, όχι μόνο για τα νέα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά, αλλά και για τις άδειες που έχουν ήδη εκδοθεί.

Το δικαστήριο δίνει προθεσμία είκοσι τεσσάρων μηνών στην κυβέρνηση για να πράξει τα δέοντα. Όπως σημειώνει η Αν Φετζ στη «Les Echos», η απόφαση βασίζεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό του 2009, σύμφωνα με τον οποίο τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά δεν πρέπει να έχουν «άμεσες ή μακροπρόθεσμες επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων ή των ζώων», ούτε «μη αποδεκτές επιπτώσεις στα φυτά ή το περιβάλλον».

Κρατικές αντιστάσεις

Αυτό που προκαλεί αίσθηση στην όλη υπόθεση είναι η αντίδραση του γαλλικού κράτους στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού του 2009. Διότι η γαλλική διοίκηση είχε ασκήσει έφεση στην αρχική καταδίκη της το 2023 για τη «μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της για την προστασία της βιοποικιλότητας και της ανθρώπινης υγείας». Πρόκειται για μια δικαστική προσφυγή κατά του γαλλικού Δημοσίου που είχαν ασκήσει από κοινού πέντε περιβαλλοντικές ενώσεις: η Pollinis, η Βιοποικιλότητα Κάτω από τα Πόδια μας, η Κοινή μας Ανησυχία, η Εθνική Ένωση για την Προστασία των Υδάτων και των Ποταμών και η Ένωση για την Προστασία των Άγριων Ζώων.

«Το Διοικητικό Δικαστήριο του Παρισιού αναγνώρισε την περιβαλλοντική υποβάθμιση που συντελείται εξαιτίας της μαζικής μόλυνσης του περιβάλλοντος από τα φυτοφάρμακα», σημειώνει στη «Les Echos» ο Ματίς Μπουίς, διευθυντής εκστρατείας στο Pollinis.

«Ωστόσο η ήδη ιστορική αυτή καταδίκη δεν υποχρέωσε το γαλλικό κράτος να μεταρρυθμίσει το σύστημα αξιολόγησης των φυτοφαρμάκων και των παρασιτοκτόνων. Η εφαρμοζόμενη μέθοδος αξιολόγησης των φυτοφαρμάκων είναι ανεπαρκής, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις πιο πρόσφατες μελέτες και επιτρέπει την εισαγωγή και χρήση προϊόντων που είναι ιδιαίτερα τοξικά για τη βιοποικιλότητα», πρόσθεσε ο Γάλλος ακτιβιστής.

Η πρωτόδικη απόφαση του 2023 υποχρέωνε το γαλλικό κράτος να συμμορφωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2024 με τους στόχους μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων που ορίστηκαν από το πρόγραμμα Ecophyto. Το Ecophyto προβλέπει την ψήφιση νόμου που θα προβλέπει τη μείωση κατά 50% των φυτοφαρμάκων εντός χρονικής περιόδου δέκα ετών. Το γαλλικό κράτος δεν κατάφερε να επιτύχει τον στόχο αυτό, γι’ αυτό οι περιβαλλοντικές Ενώσεις επανήλθαν δριμύτερες.

Όπως σημειώνει η ρεπόρτερ της οικονομικής εφημερίδας, «μετά τις συστάσεις του δημόσιου εισηγητή τον περασμένο Ιούνιο, το Εφετείο επιβεβαίωσε την ύπαρξη οικολογικής βλάβης που συνδέεται με τη χρήση φυτοφαρμάκων, των οποίων οι δραστικές ουσίες έχουν προκαλέσει ‘ευρεία, διάχυτη, χρόνια και διαρκή μόλυνση του νερού και του εδάφους, μείωση της βιοποικιλότητας και της βιομάζας, καθώς και βλάβη στα οφέλη που αποκομίζει ο άνθρωπος από το περιβάλλον’».

«Εκρηκτική απόφαση»

Η απόφαση του Εφετείου του Παρισιού χαρακτηρίζεται ως επαναστατική από όσους προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Αλλά «είναι δυνητικά εκρηκτική», παρατηρεί η ρεπόρτερ της «Les Echos». Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γεωργία, τα Τρόφιμα και το Περιβάλλον (INRAE), το 2021 εγκρίθηκαν στη Γαλλία 319 δραστικές ουσίες για περίπου 1.700 προϊόντα που χρησιμοποιούνται. «Η αναθεώρηση όλων των αδειών ενέχει τον κίνδυνο να απαιτήσει σημαντικούς πόρους, τους οποίους ο Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων ίσως δεν διαθέτει προς το παρόν», εξηγεί η Αν Φετς.

Το Εφετείο του Παρισιού ζητεί από το γαλλικό κράτος να ετοιμάσει εντός έξι μηνών ένα χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση των εν λόγω αδειών κυκλοφορίας των δραστικών ουσιών, πολλές εκ των οποίων βάσει των νεότερων επιστημονικών δεδομένων μπορεί να είναι τοξικές.

«Πολλές φωνές χαιρέτισαν τη δικαστική απόφαση», καταλήγει το ρεπορτάζ της «Les Echos». Από ενώσεις προστασίας του περιβάλλοντος μέχρι μεμονωμένους οικολόγους ακτιβιστές, ενώ οι κρατικοί οργανισμοί δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει εάν προτίθενται να συνεχίσουν το δικαστικό αγώνα για να ανατρέψουν την απόφαση του Εφετείου.

Πηγή: ot.gr

Ενέργεια
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Τι ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Vita.gr
Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

World
Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

Γαλλία: Είναι η… «νέα Ιταλία;» – Τι λένε τα νούμερα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα
Greta effect 04.09.25

Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα

Η Γκρέτα είχε μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία της, καθώς διάβαζε όλο και περισσότερα για την κλιματική αλλαγή: «Αντί να ανησυχείς για το μέλλον, πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όσο προλαβαίνεις»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
Κόσμος 04.09.25

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Η επίθεση των IDF στην Γάζα ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ

Σύνταξη
«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ
Μέση Ανατολή 04.09.25

«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ

Η ικανότητα της Ευρώπης να συμβάλει στην ειρήνευση της Μέσης Ανατολής αμφισβητείται εδώ και καιρό, με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας να δηλώνει ότι έχει αποτύχει στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του
Fake 04.09.25

Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ρωσία «παρενόχλησε» το αεροσκάφος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανατρέποντας τον αρχικό ισχυρισμό της

Σύνταξη
Ουκρανία: Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή»
Ουκρανία 04.09.25

Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή» - Γιατί ανάβουν σειρήνες πολέμου;

Στη Ρωσία ή μήπως στο εσωτερικό τους; Πού έχουν στραμμένο το βλέμμα Μερτς και Μακρόν την ώρα που κάνουν δηλώσεις ή λαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αφγανιστάν: Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στα σύνορα με Πακιστάν
Κόσμος 04.09.25

Νέος ισχυρός σεισμός στο Αφγανιστάν

Τη νύχτα της Κυριακής το Αφγανιστάν συγκλονίστηκε από σεισμό 6 βαθμών, εξαιτίας του οποίου βρήκαν τον θάνατο περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι και 3.600 άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Σύνταξη
Ουκρανία: Η «συμμαχία των προθύμων» βάζει τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας
Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι 04.09.25 Upd: 19:51

Βάζουν τα θεμέλια για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Συμφωνία για την αποστολή στρατευμάτων

Ο πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε «νίκη» τον αριθμό των χωρών που είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη «εγγύησης της ειρήνης και της ασφάλειας» στην Ουκρανία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πορτογαλία: «Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; – Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ
Κόσμος 04.09.25

«Σπασμένα» φρένα ή χαλαρό καλώδιο; - Τι εξετάζουν οι αρχές για το δυστύχημα με το τελεφερίκ στη Πορτογαλία

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 21 τραυματίες από 10 διαφορετικές χώρες, μετά το δυστύχημα με το τελεφερίκ στην Πορτογαλία

Σύνταξη
Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα
On Field 04.09.25

Η αγάπη του Αρμάνι για τη Νάπολι και μια φανέλα στη μνήμη του… Μαραντόνα

Η πρωταθλήτρια Ιταλίας συνεργάζεται με την εταιρία του Ιταλού σχεδιαστή και η φανέλα της Νάπολι είναι η πρώτη που σχεδίασε ο ιταλικός οίκος για επαγγελματικό ποδοσφαιρικό σύλλογο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα
Greta effect 04.09.25

Πώς η μοναχική απεργία της Γκρέτα Τούνμπεργκ μετατράπηκε σε κοινωνικό κίνημα

Η Γκρέτα είχε μια αλλαγή στην κοσμοθεωρία της, καθώς διάβαζε όλο και περισσότερα για την κλιματική αλλαγή: «Αντί να ανησυχείς για το μέλλον, πρέπει να προσπαθήσεις να το αλλάξεις όσο προλαβαίνεις»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Στην Κομισιόν 04.09.25

Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα πριν τη ΔΕΘ – Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Κακό timing 04.09.25

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση πριν τη ΔΕΘ - Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «σφήνα» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πατήσια: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της – «Δεν είχε τίποτα» λέει ο σύζυγός της
Πατήσια 04.09.25

«Το κοριτσάκι έλεγε “πέθανε η μανούλα”»: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη νεκρή γυναίκα και το βρέφος της

Συγκλονίζει ένοικος της πολυκατοικίας στα Πατήσια όπου το βράδυ της Τετάρτης μια 35χρονη, αφού πρώτα γέννησε μόνη της μέσα στο σπίτι, άφησε την τελευταία της πνοή μαζί με το νεογνό της

Σύνταξη
«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»
Τοξικότητα 04.09.25

«Είμαι αηδιασμένος»: Ο κομμωτής της Νταϊάνα για την ξανθιά Κέιτ Μίντλετον – «Φοράει περούκα;»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε στις επίσημες εμφανίσεις με ένα νέο, φωτεινό look που προκάλεσε θύελλα σχολίων. Ο Σαμ ΜακΝάιτ, ο θρυλικός κομμωτής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, πήρε θέση

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας
Κόσμος 04.09.25

Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε ότι ελέγχει το 40% της πόλης της Γάζας

Η επίθεση των IDF στην Γάζα ξεκίνησε στις 10 Αυγούστου, αφού η κυβέρνηση Νετανιάχου αψήφησε τη διεθνή κατακραυγή καθώς και τις ενστάσεις από πολιτικούς και υψηλόβαθμους στρατιωτικούς στο Ισραήλ

Σύνταξη
«Τα Τέμπη είναι έγκλημα»: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ
«Βγαίνουμε στο φως» 04.09.25

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα»: Κάλεσμα Καρυστιανού για συγκεντρώσεις την ώρα ομιλίας Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

«Τα Τέμπη είναι έγκλημα κατά της ζωής, κατά της Δημοκρατίας, κατά της χώρας. 6 Σεπτεμβρίου βγαίνουμε στο φως!», τονίζει η Μαρία Καρυστιανού, απευθύνοντας κάλεσμα σε συγκεντρώσεις για τις 19:00 του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ
Μέση Ανατολή 04.09.25

«Η Ευρώπη έχει αποτύχει στη Γάζα» – Η αναγνώριση της Παλαιστίνης και το αδιέξοδο δεκαετιών της ΕΕ

Η ικανότητα της Ευρώπης να συμβάλει στην ειρήνευση της Μέσης Ανατολής αμφισβητείται εδώ και καιρό, με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας να δηλώνει ότι έχει αποτύχει στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων
Στο σφυρί 04.09.25

Star Wars, Ιντιάνα Τζόουνς, Μπαρμπαρέλα: Ιερά δισκοπότηρα του Χόλιγουντ σε σπάνια δημοπρασία εκατομμυρίων

Το φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ, με εκτιμώμενη αξία που φτάνει τα 2,85 εκατομμύρια ευρώ, είναι το πιο πολύτιμο αντικείμενο στη δημοπρασία που βγάζει στο σφυρί την ιστορία της έβδομης τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Ολλανδία – Πολωνία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία

LIVE: Ολλανδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Ολλανδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό
Ελλάδα 04.09.25 Upd: 22:13

Νέος Κόσμος: Φόνο και αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία – Τι λένε οι γείτονες για το ζευγάρι που βρέθηκε νεκρό

«Λείπαμε σε διακοπές και από τη Δευτέρα μύριζε άσχημα. Σήμερα καλέσαμε την Αστυνομία» λέει ένοικος της πολυκατοικίας όπου βρέθηκαν νεκροί ο 74χρονος άνδρας και η γυναίκα

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
LIVE: Σλοβακία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία

LIVE: Σλοβακία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Σλοβακία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του
Fake 04.09.25

Φιάσκο με το αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν – Δεν υπήρχε ρωσική παρεμβολή στο σήμα GPS του

Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις πως η Ρωσία «παρενόχλησε» το αεροσκάφος της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, ανατρέποντας τον αρχικό ισχυρισμό της

Σύνταξη
LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 04.09.25

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία

LIVE: Βουλγαρία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Βουλγαρία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Ουκρανία: Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή»
Ουκρανία 04.09.25

Πίσω από τις νέες γαλλογερμανικές πολιτικές για την «εξ ανατολών απειλή» - Γιατί ανάβουν σειρήνες πολέμου;

Στη Ρωσία ή μήπως στο εσωτερικό τους; Πού έχουν στραμμένο το βλέμμα Μερτς και Μακρόν την ώρα που κάνουν δηλώσεις ή λαμβάνουν μέτρα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

