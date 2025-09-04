newspaper
04.09.2025 | 19:31
Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν λόγω ΔΕΘ
Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»
Πολιτική Γραμματεία 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:10

Ευρωκοινοβουλίο: Ερώτηση ΚΚΕ «για την υποχρεωτική δήλωση του ΑΤΑΚ για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων στους αγρότες»

«Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους», τονίζει το ΚΚΕ

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Στο μικροσκόπιο: Τι θεωρείται απιστία και τι όχι;

Spotlight

Τη «λήψη όλων των ενισχύσεων που δικαιούνται οι αγρότες με βάση την πραγματική παραγωγή τους και το πραγματικό κτηνοτροφικό τους κεφάλαιο» ζητεί η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του KKE, με ερώτηση που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος.

«Η απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ να καταστήσει υποχρεωτική τη δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για την πληρωμή των άμεσων ενισχύσεων, έχει οδηγήσει χιλιάδες αγρότες σε αδιέξοδο, καθώς καλλιεργούν και εκτάσεις οι οποίες δεν διαθέτουν ΑΤΑΚ. Η παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 που δόθηκε για τη συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στις αιτήσεις ενίσχυσης, των οποίων η προθεσμία υποβολής έληξε στις 29 Αυγούστου 2025, δε λύνει το πρόβλημα, αφού ουσιαστικά η μη ύπαρξη ΑΤΑΚ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Αυτό σημαίνει ότι οι εκτάσεις αυτές θα αποκλειστούν από την πληρωμή των ενισχύσεων, δηλαδή οι αγρότες θα χάσουν το εισόδημα που δικαιούνται, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πραγματικούς παραγωγούς, που έχουν ολοκληρώσει όλες τις καλλιεργητικές εργασίες και επωμιστεί το τεράστιο κόστος παραγωγής, ενώ δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων ότι η δήλωση του ΑΤΑΚ θα είναι υποχρεωτική για να λάβουν τις ενισχύσεις.

Η συγκεκριμένη απόφαση παρουσιάζεται από την κυβέρνηση της ΝΔ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως εφαρμογή του από 28/5/2025 σχετικού εγγράφου της γενικής διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – DG AGRI, στο οποίο σημειώνεται ότι «χωρίς την δήλωση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμία πληρωμή ενισχύσεων». Κυβέρνηση ΝΔ και ΕΕ, εμφανίζουν τον ΑΤΑΚ ως ένα εργαλείο με το οποίο δήθεν θα εξασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις θα κατευθύνονται στους πραγματικούς δικαιούχους. Όμως, έχει αποδεχθεί από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι όχι μόνο αυτό δεν ισχύει αλλά και ότι οι δηλώσεις Ε9 (που συνεπάγονται την έκδοση ΑΤΑΚ) αξιοποιήθηκαν για το στήσιμό του. Οι ψευδείς δηλώσεις Ε9 που κατέθεταν οι επιτήδειοι, υπό τις οδηγίες των εμπλεκόμενων Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), έφτασαν, χάρη στις αποφάσεις και παρεμβάσεις υπουργών των κυβερνήσεων της ΝΔ, άλλων κυβερνητικών στελεχών, διοικούντων του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τις ευλογίες της ΕΕ, να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για την απόδοση της αποσυνδεμένης από την παραγωγή, ελέω ΚΑΠ, επιδότησης, χωρίς να πραγματοποιείται κανένας επιτόπιος – διασταυρωτικός έλεγχος από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, για το αν η επιδοτούμενη έκταση καλλιεργείται και από ποιον. Το μόνο που τελικά εξυπηρετεί η επιμονή στη δήλωση του ΑΤΑΚ, ως προϋπόθεση για την καταβολή της επιδότησης, είναι η διαιώνιση της χορήγησης των επιδοτήσεων με βάση την έκταση γης, είτε αυτή καλλιεργείται, είτε όχι, και όχι με βάση την πραγματική παραγωγή, όπως απαιτούν οι βιοπαλαιστές αγρότες και οι οργανώσεις τους» σημειώνει η ΕΟ του ΚΚΕ και καταλήγει:

«Όσοι ενεπλάκησαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – υπουργοί, βουλευτές, διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, κομματάρχες και τοπικά στελέχη των αστικών κομμάτων, ιδιοκτήτες ΚΥΔ κ.α. – κυκλοφορούν ελεύθεροι και η κυβέρνηση της ΝΔ, με διαδικασίες παρωδία στο ελληνικό κοινοβούλιο επιχειρεί να το ‘κουκουλώσει’. Την ίδια στιγμή, το βάρος για άλλη μία φορά πέφτει στους πραγματικούς βιοπαλαιστές αγροτοπαραγωγούς, που με την εφαρμογή αυτής της διάταξης θα χάσουν και αυτά – τα λίγα – που δικαιούνται».

Βάσει αυτών ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ υπέβαλε τα εξής ερωτήματα:

«Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

— Με ποιο σκεπτικό επιβάλλει, από κοινού με την κυβέρνηση της ΝΔ, τη δήλωση του ΑΤΑΚ ως προϋπόθεση για την καταβολή των επιδοτήσεων, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι οι δηλώσεις Ε9 (προϋπόθεση για την έκδοση του ΑΤΑΚ) από μόνες τους, όχι μόνο δεν απέτρεψαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά αποτέλεσαν μια από τις βάσεις πάνω στις οποίες αυτό στήθηκε, με ευθύνη των υπουργών της κυβέρνησης της ΝΔ και των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ;

— Πώς θα εξασφαλιστεί ότι οι αγρότες θα λάβουν τις ενισχύσεις που δικαιούνται με βάση την πραγματική παραγωγή τους και το πραγματικό κτηνοτροφικό τους κεφάλαιο και δεν θα κληθούν να πληρώσουν οι ίδιοι τα ‘σπασμένα’ του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ‘φύτρωσε’ στο έδαφος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ;».

Αδ. Γεωργιάδης: Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας – Νέα Δημοκρατία ή χάος…
«Oυαί κι αλίμονο...» 04.09.25

Πήραν μπροστά οι μηχανές της κινδυνολογίας από τον Γεωργιάδη - Νέα Δημοκρατία ή χάος…

Σε μια χρονική περίοδο που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται «στα σχοινιά» ο υπουργός Υγείας ανέλαβε να τονώσει το ηθικό φίλων και μελών του κόμματος χωρίς να αποφύγει την κινδυνολογία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα πριν τη ΔΕΘ – Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
Κακό timing 04.09.25

Ηλεκτρισμένη η ατμόσφαιρα στην κυβέρνηση πριν τη ΔΕΘ - Έπεσε «Κεραυνός» στο καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Ένας ακόμη «πονοκέφαλος» για την κυβέρνηση ενόψει ΔΕΘ το θέμα του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κυπριακής Δημοκρατίας. Η «σφήνα» της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός και η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ
Έντεκα σημεία 04.09.25

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Άνθρακας το νέο αφήγημα της «μαύρης βίβλου» του ΠΑΣΟΚ

«Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από καταστροφολογία και μηδενισμό», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, απαντώντας στη «μαύρη βίβλο» που συνέταξε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων
Νέο «χτύπημα» 04.09.25

Αλέξης Τσίπρας: Στην πατρίδα μας δοκιμάζονται η δημοκρατία και η δικαιοσύνη – Η κυβέρνηση χτίζει μια κοινωνία των χασμάτων

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος χαρακτηριστικά στις «ορατές πολιτικές της και τις 'αόρατες' πρακτικές της»

Σύνταξη
ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς
«Κουβάρι ανταγωνισμών» 04.09.25

ΚΚΕ για καλώδιο: Οι κυβερνητικοί λεονταρισμοί ότι «το έργο θα γίνει» εγκυμονούν νέους κινδύνους για τους λαούς

«Οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση έχουν σταματήσει ένα χρόνο τώρα με την παρέμβαση τουρκικών πολεμικών πλοίων, στα γεγονότα στην Κάσο, και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα… εσωκομματικών – «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων
ΠΑΣΟΚ 04.09.25

Αιχμή Γερουλάνου για Δούκα με άρωμα... εσωκομματικών - «Όχι σε φίλια πυρά», λέει ο δήμαρχος Αθηναίων

Ο Παύλος Γερουλάνος σχολίασε την περίοδο δημαρχίας του Χάρη Δούκα - Ο δήμαρχος Αθηναίων απάντησε ζητώντας από τον βουλευτή Α' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να είναι «δίπλα του»

Σύνταξη
Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ
Με τον Τσουκαλά 04.09.25

Μέτωπο κατά της ΝΔ και στα… briefing ανοίγει το ΠΑΣΟΚ

Από αρχές Οκτωβρίου ο κ. Τσουκαλάς θα αντιπαρατίθεται σε επίπεδο... ενημέρωσης με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, παρουσιάζοντας σε άμεσο χρόνο τις θέσεις και τις τοποθετήσεις του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;
Επικαιρότητα 04.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για κρητική μαφία: Υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα στην οποία να μην εμπλέκεται η Νέα Δημοκρατία;

«Δεν περιμένουνε από την κυβέρνηση κάποια πειστική απάντηση. Είναι εθισμένη άλλωστε στην διαρκή συγκάλυψη των σκανδάλων της, στο ψέμα», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ
Δύο χρόνια 04.09.25

Νέα Αριστερά: Οι 17 νεκροί και οι χιλιάδες πληγέντες του Daniel, απόδειξη της ανικανότητας της ΝΔ

«Οι ευθύνες δεν θάβονται. Βαραίνουν μια κυβέρνηση που απέτυχε να προστατεύσει τους πολίτες της», τονίζει η Νέα Αριστερά για τη θλιβερή επέτειο της καταστροφικής κακοκαιρίας Daniel

Σύνταξη
Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας
Θεσσαλονίκη 04.09.25

Με Μπ. Τζόνσον και Β. Μαρινάκη ξεκινά το Συνέδριο του Economist – Κλείνει τη διημερίδα ο Αλ. Τσίπρας

Με φόντο τη δεύτερη θητεία Τραμπ, τη γεωπολιτική ρευστότητα αλλά και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του εμπορίου, ξεκινούν οι εργασίες του 5ου Συνεδρίου «Thessaloniki Metropolitan Summit» που διοργανώνει ο Economist. Μπόρις Τζόνσον και Βαγγέλης Μαρινάκης ανοίγουν την αυλαία.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών
«Χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο» 04.09.25

ΠΑΣΟΚ: Επικίνδυνο πείραμα της κυβέρνησης ΝΔ – Παίζει με το μέλλον μιας ολόκληρης γενιάς νομικών

«Η κυβέρνηση αδειοδοτεί νέες νομικές σχολές σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, που όμως δημοσιοποιούν προγράμματα σπουδών αμφίβολης ποιότητας, όπου λείπουν βασικά μαθήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη
ΣΥΡΙΖΑ 04.09.25

Φάμελλος για καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ: Απορώ πώς παραμένει ΥΠΕΞ ο Γεραπετρίτης, η κυβέρνηση είναι επικίνδυνη

«Οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ, αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη είναι επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Η φορολογική αφαίμαξη είναι υπερδιπλάσια από όσα λένε ότι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ
Νέα Αριστερά 04.09.25

Αχτσιόγλου: Η φορολογική αφαίμαξη είναι υπερδιπλάσια από όσα λένε ότι θα δώσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ

Κάθε τρεις ημέρες βγαίνει ένα σκάνδαλο διασπάθισης δημοσίου χρήματος από τη ΝΔ και κουκουλώνεται, τόνισε η βουλεύτρια Δυτικού Τομέα Αθηνών με τη Νέα Αριστερά, Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
«Πυρά» κομμάτων κατά Γεωργιάδη για το αστυνομοκρατούμενο Νοσοκομείο Δράμας – «Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά»
«Κοινωνική κατακραυγή» 04.09.25

«Πυρά» κομμάτων κατά Γεωργιάδη για το αστυνομοκρατούμενο Νοσοκομείο Δράμας – «Κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά»

Σφοδρή επίθεση των πολιτικών κομμάτων για την ακύρωση της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο Δράμας, τις «απαράδεκτες» δηλώσεις του και την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
Συνέντευξη Τύπου 04.09.25 Upd: 13:12

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
