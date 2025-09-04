Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:14

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 7 Σεπτεμβρίου με συναρπαστικές προσφορές

Το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου μαζί με το βιβλίο «Θεοφανώ, η εστεμμένη φόνισσα», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα και όπως κάθε φορά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Spotlight

Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου η εφημερίδα το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με συναρπαστικές προσφορές: το βιβλίο «Θεοφανώ, η εστεμμένη φόνισσα», το περιοδικό Ελληνική Κουζίνα και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Θεοφανώ, η εστεμμένη φόνισσα

Η «Θεοφανώ» του Κώστα Δ. Κυριαζή είναι ένα μυθιστόρημα που συνδυάζει την τέχνη της αφήγησης με την ιστορική ακρίβεια, προσφέροντας μια γοητευτική ματιά στο Βυζάντιο. Με φόντο την πολυπλοκότητα των κοινωνικών σχέσεων και την πολιτική ίντριγκα του Ιερού Παλατιού, ο συγγραφέας μας μεταφέρει σε μια εποχή γεμάτη δόξα και εξευτελισμούς.

Η πλοκή εστιάζει στη ζωή της Θεοφανώς, μιας γυναίκας που παλεύει να επιβιώσει και να ανδρωθεί σε έναν κόσμο ανδρικής κυριαρχίας. Οι χαρακτήρες, πλούσιοι σε συναισθήματα και αντιφάσεις, δημιουργούν συγκρούσεις που κρατούν τον αναγνώστη σε αγωνία. Η εσωτερική της μάχη και οι εξωτερικές πιέσεις αναδεικνύονται με ρεαλισμό και βάθος.

Η γλώσσα του Κυριαζή είναι γεμάτη ζωντάνια και εικόνες που αποτυπώνουν την ατμόσφαιρα της εποχής. Η προσοχή στη λεπτομέρεια και οι περιγραφές των συναισθημάτων της Θεοφανώς δίνουν ζωή και αυθεντικότητα στην αφήγηση.

H «Θεοφανώ» δεν είναι μόνο ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα από τη γραφίδα του αριστοτέχνη K. Δ. Kυριαζή, αλλά και μια ιστορικά τεκμηριωμένη βιογραφία, μια καταβύθιση στα άδυτα του Iερού Παλατιού, στη δόξα και στους εξευτελισμούς των βυζαντινών χρόνων.

Ελληνική Κουζίνα
Πίσω στη βάση!

Επιστρέφουμε στην καθημερινότητα με τις πιο νόστιμες συνταγές, όλες μελετημένες για να μας γεμίζουν ευεξία και ενέργεια.

Φτιάχνουμε τα πιο υγιεινά σνακ για το γραφείο, τυλίγουμε σε wrap τα πιο θρεπτικά συστατικά, δημιουργούμε pancakes, muffins και cake με φρούτα, καρπούς και ό,τι άλλο αγαπάμε να απολαμβάνουμε το φθινόπωρο.

Με 10 συνταγές που θα αλλάξουν την άποψη όλων για το lunch box και με αλμυρές λιχουδιές που αναλαμβάνουν το δεκατιανό των μικρών μας φίλων, είναι βέβαιο ότι αυτή την σεζόν όλοι θα έχουν την καλύτερη διάθεση στη δουλειά και το σχολείο.

Ταξιδεύουμε στην Σύρο και καταγράφουμε τις ιστορίες των ντόπιων ή εκείνων που την έχουν επιλέξει για μόνιμη κατοικία, γευόμαστε τα πιο αφράτα λουκούμια, συμμετέχουμε σε ένα φεστιβάλ για τα 200 χρόνια ζαχαροπλαστικής κληρονομιάς της πρωτεύουσας των Κυκλάδων.

Χαλαρώνουμε στα book café της Αθήνας που διακρίνονται για το cozy περιβάλλον τους και πίνουμε τα πρώτα cocktail μετά το γραφείο στα νέα μπαρ αλλά και διαχρονικά που αποτελούν τα πιο πιστά μας στέκια.

ΒΗΜΑGAZINO

Στο εξώφυλλό ένα εντυπωσιακό γράφημα με «πρωταγωνιστές» τους Τζουντ Λο και Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο διάσημος βρετανός ηθοποιός υποδύεται τον Πρόεδρο της Ρωσίας σε ένα κινηματογραφικό θρίλερ σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, που κόβει την ανάσα. Μια ταινία η οποία παρουσιάστηκε στη Βενετία και αναμένεται με ανυπομονησία στους διεθνείς κινηματογράφους.

Headlines:
World
UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

Vita.gr
Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Media
European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη
Ψηφιακή ενημέρωση 02.09.25

European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη

Το μέλλον της ενημέρωσης στην εποχή των δεδομένων, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το θέμα έχει μεγάλο συνέδριο που διοργανώνεται 8,9,10 Σεπτεμβρίου στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση
Media 29.08.25

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Προσεχώς, ένταση

Μπρα ντε φερ νότια της Καρπάθου • Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος στέλνουν πολεμικά για άσκηση δεσμεύοντας την περιοχή από όπου θα περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σύνταξη
Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
Στα Πατήσια 04.09.25

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται» - Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή
Στο επίκεντρο 04.09.25

Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή

Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω στον τομέα της συνοχής, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στο Σανταντέρ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths
Στα άκρα 04.09.25

Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths

Η φωνή των Smiths Μόρισεϊ, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι πουλάει τα δικαιώματα που έχει στο βρετανικό συγκρότημα, καθώς βαρέθηκε τη σύγκριση και τις συγκρούσεις με τον Τζόνι Μαρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Στους 17 οι νεκροί 04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
Στο Ηράκλειο 04.09.25

Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων - Αλληλοκατηγορούνται δήμος και εργολάβος

Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
Euroleague 04.09.25

Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ
Κόσμος 04.09.25

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
Συνέντευξη Τύπου 04.09.25 Upd: 13:12

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
Στην Αυστραλία 04.09.25

Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Σύνταξη
Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν
Μπαμ μπαμ 04.09.25

Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν

Ο δημιουργός και νέο «αφεντικό» των DC Studios Τζέιμς Γκαν δεν μπορεί να περιμένει για τη συνέχεια του Σούπερμαν. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το sequel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους
Ένταση 04.09.25

Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους

Οι δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού επιχείρησαν να εμποδίσουν διαδηλωτές να φτάσουν στην πύλη - Σε μαύρη προπαγάνδα κατέφυγε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Θρακικό Πέλαγος: «Οι Τούρκοι έλεγαν ‘βουλιάξτε τους’» – Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες
Θρακικό Πέλαγος 04.09.25

«Οι Τούρκοι έλεγαν 'βουλιάξτε τους'» - Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες για το επεισόδιο

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι τουφεκιές μας 'ρίξαν'», λένε οι Έλληνες ψαράδες που βρέθηκαν στο επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
