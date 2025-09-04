Τουρκία: Απαγόρευσαν συναυλία του Ενρίκο Μασίας υπό τον φόβο επεισοδίων λόγω των φιλοϊσραηλινών του θέσεων
Απαγορεύτηκε συναυλία του Ενρίκο Μασίας στην Τουρκία με την αιτιολογία ότι υπάρχουν φόβοι για επεισόδια εξαιτίας των φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει ο αλγερινοεβραϊκής καταγωγής καλλιτέχνης.
Οι αρχές της Τουρκίας ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ότι απαγόρευσαν την προγραμματισμένη για την Παρασκευή συναυλία του γάλλου τραγουδιστή Ενρίκο Μασίας στην Κωνσταντινούπολη, μετά τις εκκλήσεις για συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας εναντίον του καλλιτέχνη λόγω της φιλοϊσραηλινών θέσεων που έχει εκφράσει σχετικά με τον πόλεμο της Γάζας (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Eric Feferberg, επάνω, ο Ενρίκο Μασίας) .
«Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν υποστηρίζω τη βία των τρομοκρατών», έχει πει ο Μασίας, αναφερόμενος στη Χαμάς
Ο 86χρονος καλλιτέχνης, αλγερινοεβραϊκής καταγωγής, έχει υπερασπιστεί κατ’ επανάληψη την αντίδραση του Ισραήλ στην επίθεση που δέχθηκε από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.
«Τραγουδούσα πάντα για την ειρήνη μεταξύ εβραίων και μουσουλμάνων. Ανέκαθεν. Είμαι ο πρώτος εβραίος που ένωσε εβραίους και μουσουλμάνους», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο γαλλικό δίκτυο Ledend η οποία προβλήθηκε στα μέσα Αυγούστου.
«Το πρόβλημά μου είναι ότι δεν υποστηρίζω τη βία των τρομοκρατών. (…) Και εάν υπήρξε βία από την ισραηλινή πλευρά, ήταν εξαιτίας της Χαμάς», συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως δεν είχε «τίποτα εναντίον των Παλαιστινίων».
Η άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, προκάλεσε τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.
Σφαγή των Παλαιστινίων
Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 25 εξ αυτών έχουν κηρυχθεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.
Εκτοτε, περισσότεροι από 63.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.
Πηγή: ΑΠΕ
