Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 09:55
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: 80χρονος άνδρας έπεσε από μπαλκόνι
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 08:50
Προχωρούν σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί
H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:25

H διαφθορά σκοτώνει… την υγιή επιχειρηματικότητα – Το 97% των ελληνικών επιχειρήσεων τη θεωρεί (δια)δεδομένη

Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων θεωρεί ότι η διαφθορά είναι πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα - διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΕπιμέλειαΑφροδίτη Τζιαντζή
Ακρόαση άρθρου
A
A
Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Spotlight

«Η διαφθορά σκοτώνει». Είναι η πρόταση που επανέλαβε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, σε πρόσφατη τηλεοπτική της συνέντευξη, αναφερόμενη στην Ελλάδα. Η Κοβέσι μιλούσε για το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών και πώς θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν η αμαρτωλή σύμβαση 717 για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως.

«Η διαφθορά σκοτώνει» ήταν το σύνθημα που συντάραξε και τη Σερβία, σε ογκώδεις πολύμηνες διαδηλώσεις, μετά από το δυστύχημα στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισαντ.  Ένα σύνθημα που εξαπλώθηκε και σε άλλες βαλκανικές χώρες, που επίσης σπαράσσονται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Καθώς παρακολουθούμε παραζαλισμένοι τις νέες αποκαλύψεις για τα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα που συγκλονίζουν τη χώρα,  με κυρίαρχο αλλά όχι μοναδικό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαπιστώνουμε για πολλοστή φορά, ότι η διαφθορά σκοτώνει, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Δυστυχώς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.

Η διαφθορά, με την εμπλοκή κυβερνητικών αξιωματούχων (πρώην και νυν), δημόσιων λειτουργών, στελεχών της αστυνομίας, του στρατού, μέχρι και εκπροσώπων της εκκλησίας, δηλητηριάζει το δημόσιο βίο της χώρας. Απειλεί να βυθίσει τους πολίτες σε έναν βούρκο που όλα μοιάζουν βρώμικα, η δικαιοσύνη μοιάζει να απουσιάζει ή να υπολειτουργεί, η αλήθεια να «κουκουλώνεται» και το πιο εύκολο είναι να πεις «όλοι ίδιοι είναι». Μόνο που όταν φτάσουμε εκεί η διαφθορά θα έχει κερδίσει. Ή μήπως έχουμε περάσει ήδη αυτό το στάδιο;

H Eλάδα πρωταθλήτρια στη διαφθορά

Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 98% των πολιτών στην Ελλάδα θεωρούν ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη στη χώρα μας. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό πανευρωπαϊκά, με την Πορτογαλία και τη Μάλτα να ακολουθούν με 95%. Κατά μέσο όρο πάνω από τα δύο τρίτα των πολιτών της Ευρώπης (68%), θεωρούν ότι οι χώρες τους μαστίζονται από τη διαφθορά.

Το ζήτημα της εκτεταμένης διαφθοράς θίγει και η τελευταία έκθεση της Κομισιόν για το κράτος Δικαίου. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι οι πολίτες χάνουν σταδιακά την εμπιστοσύνη τους στην  ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, με την πλειονότητα να την αξιολογεί αρνητικά.

πηγή: Ευρωβαρόμτερο

Επιχειρήσεις και διαφθορά

Όμως εκτός από τον γενικό πληθυσμό, εξίσου προβληματισμένοι για τη διαφθορά εμφανίζονται και οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Χαρακτηριστική είναι η εξαμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα  (Country Report Greece)   Σε ειδικό κεφάλαιο με τίτλο «Ακεραιότητα», γίνεται ειδική αναφορά στο πώς οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την έκταση της διαφθοράς.  Όπως σημειώνεται, στην Ελλάδα «πολύ υψηλότερο ποσοστό εταιρειών από τον μέσο όρο της ΕΕ θεωρεί ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη και ότι αποτελεί πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα». H έκθεση της Κομισιόν αξιοποιεί τα ευρήματα εξειδικευμένης έκτακτης δημοσκόπησης του Ευρωβαρόμετρου, για τις αντιλήψεις των επιχειρήσεων για τη διαφθορά.

Συγκεκριμένα, το 97% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας θεωρεί ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη, έναντι 64% του μέσου όρου της ΕΕ. Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύει ότι η διαφθορά αποτελεί πρόβλημα για την επιχειρηματική δραστηριότητα – ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ (36 %).

Ατιμωρησία

Στην Ελλάδα, μόνο το 13 % των εταιρειών πιστεύει ότι τα άτομα και οι επιχειρήσεις που συλλαμβάνονται για δωροδοκία ανώτερου υπαλλήλου τιμωρούνται δεόντως. Πρόκειται για ποσοστό συντριπτικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, στην οποία το 31% πιστεύει ακόμα ότι αποδίδεται δικαιοσύνη σε περιπτώσεις διαφθοράς αξιωματούχων.

Όπως αναφέρει η έκθεση της Κομισιόν για την Ελλάδα, είναι λίγες οι υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου που οδηγούν σε διώξεις και τελεσίδικες αποφάσεις. Επίσης, μέχρι το 2024 δεν είχαν εκδοθεί καταδικαστικές αποφάσεις για δωροδοκία αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών.

Διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων μέσω δικαστικής ή διοικητικής συνδρομής, τη διάρκεια των προκαταρκτικών ερευνών σε πολύπλοκες υποθέσεις και τον κίνδυνο διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών στα μαζικά μέσα ενημέρωσης.

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι «η κυβέρνηση αναπτύσσει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνων για την αύξηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στις δημόσιες συμβάσεις, τομέας ο οποίος εξακολουθεί να θεωρείται υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα».

Το 54 % των εταιρειών στην Ελλάδα πιστεύει ότι η διαφθορά τις εμπόδισε, στην πράξη, να κερδίσουν δημόσιο διαγωνισμό ή δημόσια σύμβαση κατά την τελευταία τριετία. Πρόκειται ακριβώς για διπλάσιο ποσοστό από τον μέσο όρο της ΕΕ (27%).  ( 112).

Άλλοι τομείς υψηλού κινδύνου για φαινόμενα διαφθοράς,  σύμφωνα με την ελληνική Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, φαίνεται να είναι η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και η πολιτική προστασία.

Καταπολεμώντας τη διαφθορά… στα χαρτιά

Στην έκθεση της Κομισιόν σημειώνεται ότι «η Ελλάδα έχει προγραμματίσει την εκ των υστέρων αξιολόγηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2022-2025, συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας (ΕΣΑ).

Βρίσκεται επίσης υπό ανάπτυξη Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων. «Επιπροσθέτως, για την ενίσχυση της ακεραιότητας στον δημόσιο τομέα, η Ελλάδα αναθεωρεί και εκσυγχρονίζει επί του παρόντος το οικείο πειθαρχικό δίκαιο για τους δημόσιους υπαλλήλους με σκοπό την απλούστευση και την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών», συμπληρώνει η έκθεση.

Βεβαίως έχουμε δει στην πράξη πώς λειτουργεί το πειθαρχικό για το δημόσιο και ποιοι είναι αυτοί που τιμωρούνται. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου η υπάλληλος που συνέβαλε αποφασιστικά στην αποκάλυψη του σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις, τιμωρήθηκε πειθαρχικά με στέρηση μισθού.

Ζητείται διαφάνεια και για τα λόμπι

Στο κεφάλαιο για τη διαφθορά στην Ελλάδα, η Κομισιόν αναφέρεται και στη λειτουργία των «ομάδων εκπροσώπησης συμφερόντων», των γνωστών και μη εξαιρετέων «λόμπι». Πρόκειται για ομάδες που ασκούν πιέσεις ή επιρροή σε ανώτερο επίπεδο, για να πετύχουν νομοθετικές ρυθμίσεις προς όφελός τους. Αν και το lobbying θεωρείται θεμιτό (άλλωστε στις Βρυξέλλες οι λομπίστες μετριούνται σε δεκάδες χιλιάδες), θεωρητικά πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία.  Έτσι έχει συσταθεί ένα πανευρωπαϊκό μητρώο διαφάνειας για τα λόμπι, στο οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα. Όπως όμως αναφέρεται, το μητρώο αν και λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2022,  κατέστη προσβάσιμο στο κοινό τον Ιούλιο του 2024. Τότε είχε μόλις 20 καταχωρίσεις, από 17 το 2023.

World
UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

UBS: Τα τρία σενάρια για τη Γαλλία ενόψει της ψήφου εμπιστοσύνης 

Vita.gr
Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Υγιεινά αλλά χορταστικά γεύματα με λίγες θερμίδες για το γραφείο

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

inWellness
inTown
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
89η ΔΕΘ: Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ – Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο
Το πρόγραμμα Antinero 04.09.25

Μητροπολιτικό πάρκο και αναπλάσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ - Η Θεσσαλονίκη αλλάζει πρόσωπο εν όψει της 89ης ΔΕΘ

Στον σχεδιασμό έχουν μπει κι άλλες παρεμβάσεις που υπόσχονται να αναγεννήσουν τη Θεσσαλονίκη - Οι εργασίες της 89ης ΔΕΘ θα φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Χρυσή λίρα: Στα 810 ευρώ εκτοξεύτηκε η τιμή της
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσή λίρα όπως... ένας μισθός

Η χρυσή λίρα ακολουθεί το ξέφρενο ράλι του χρυσού ως ένα παραδοσιακό ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Χρυσάφι πληρώνουν το κρέας οι καταναλωτές

Η μείωση παραγωγής στην Ευρώπη και την Ελλάδα λόγω κόστους και ευλογιάς των προβάτων, σε συνδυασμό με συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μοσχάρι, έχουν εκτινάξει τις τιμές για τον έλληνα καταναλωτή έως 50% σε έναν χρόνο

Δήμητρα Σκούφου
Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους
Οικονομικές Ειδήσεις 04.09.25

Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους

Η άμεση επίπτωση από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα εμφανιστεί το 2026 και θα αφορά όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν από το 2016

Ηλίας Γεωργάκης
Καίνε οι τιμές του καφέ – Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά από τον Μητσοτάκη η Ένωση του κλάδου
«Καταργείστε τον ΕΦΚ» 03.09.25

Καίνε οι τιμές του καφέ – Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά από τον Μητσοτάκη η Ένωση του κλάδου

Η Ελληνική Ένωση Καφέ τονίζει ότι ΕΦΚ, δεν επιβαρύνει μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε πολίτη που βλέπει την τιμή του καφέ να εκτοξεύεται.

Σύνταξη
Τεκμαρτό εισόδημα: Επαγγελματίες το αμφισβήτησαν και κατέληξαν με… έξτρα φόρους
Οικονομικές Ειδήσεις 03.09.25

Επαγγελματίες αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα και... φορολογήθηκαν παραπάνω

Η προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών όχι μόνο δεν δικαίωσε επαγγελματίες που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό εισόδημα, αλλά κατέληξαν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο

Βασίλης Τσεκούρας
Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου
Οικονομία 03.09.25

Τι αλλάζει στις διαθήκες από 1ης Νοεμβρίου

Οι δημοσιεύσεις περνούν στους συμβολαιογράφους με ανάρτηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μειώνοντας τις καθυστερήσεις που σήμερα φτάνουν ακόμη και τον έναν χρόνο μέσω των πρωτοδικείων

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση
Οικονομία 03.09.25

Τέσσερις κρίσιμες επιλογές πριν από τη συνταξιοδότηση

Το 2026 θεωρείται έτος - ορόσημο για την αποχώρηση από την εργασία, με αυξημένες αιτήσεις ήδη από το 2025. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να σταθμίσουν παράγοντες όπως χρόνος, πλασματικά έτη, κρατήσεις και μειωμένη σύνταξη, ώστε να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη και να αποφύγουν μόνιμες απώλειες

Ηλίας Γεωργάκης
Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
Στα Πατήσια 04.09.25

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται» - Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή
Στο επίκεντρο 04.09.25

Ζητούμενο η κοινωνική συνοχή

Δεν μπορούμε να κάνουμε βήματα προς τα πίσω στον τομέα της συνοχής, προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στο Σανταντέρ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths
Στα άκρα 04.09.25

Μια μουσική ιστορία προς πώληση: Ο Μόρισεϊ βγάζει στο «σφυρί» τα δικαιώματά του στους Smiths

Η φωνή των Smiths Μόρισεϊ, σε ανάρτησή του, έκανε γνωστό ότι πουλάει τα δικαιώματα που έχει στο βρετανικό συγκρότημα, καθώς βαρέθηκε τη σύγκριση και τις συγκρούσεις με τον Τζόνι Μαρ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γαλλία: Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης
Επενδυτικές τακτικές 04.09.25

Κορύφωση της αβεβαιότητας βλέπει η UBS εν όψει της κρίσιμης ψήφου εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Τρία σενάρια

Η UBS προτείνει μια σειρά από επενδυτικές τακτικές για να προετοιμαστούν οι επενδυτές - Τα τρία σενάρια για το πολιτικό μέλλον στη Γαλλία, που ενδέχεται να προκύψουν μετά την ψήφο εμπιστοσύνης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Στους 17 οι νεκροί 04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Ηράκλειο: Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων – Τι λένε δήμος και εργολάβος
Στο Ηράκλειο 04.09.25

Ξήλωσαν κουφώματα σχολείου που είχε φτιάξει ο Σύλλογος Γονέων - Αλληλοκατηγορούνται δήμος και εργολάβος

Για σαφή εντολή της δημοτικής αρχής στο Ηράκλειο να ξηλωθούν τα κουφώματα κάνει λόγο ο εργολάβος - «Είπαμε να μην πειραχτούν» απαντάει ο δήμος - Γιαπί το σχολείο όσο οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία – Τα Τρίκαλα, το Draft και οι… Αντετοκούνμπο (vids)
Euroleague 04.09.25

Ποιος είναι ο Νίκος Οκεκουόγεν που συμμετέχει στην προετοιμασία του Ολυμπιακού - Τα Τρίκαλα, το Draft και οι... Αντετοκούνμπο (vids)

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με απουσίες για αυτό τον λόγο εκτός από τον Καλίφα Κουμάτζε έχει... επιστρατεύσει και δεύτερο σέντερ – Ποιος είναι ο 28χρονος, Νίκος Οκεκουόγεν…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ
Κόσμος 04.09.25

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»
Συνέντευξη Τύπου 04.09.25 Upd: 13:12

ΠΑΣΟΚ: Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρουσιάζει τη «μαύρη βίβλο» της ΝΔ για την Πολιτική Προστασία και εκτοξεύει πυρά για τη διαχείριση των φυσικών φαινομένων από την κυβέρνηση

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
Στην Αυστραλία 04.09.25

Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Σύνταξη
Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν
Μπαμ μπαμ 04.09.25

Πιο γρήγορος και από τη σκιά του: Ο Τζέιμς Γκαν ανακοίνωσε το sequel του Σούπερμαν

Ο δημιουργός και νέο «αφεντικό» των DC Studios Τζέιμς Γκαν δεν μπορεί να περιμένει για τη συνέχεια του Σούπερμαν. Αυτή είναι η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει το sequel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους
Ένταση 04.09.25

Προκλητικός Γεωργιάδης: Ακυρώνει επίσκεψη στο αστυνομοκρατούμενο νοσοκομείο Δράμας, συκοφαντώντας εργαζόμενους

Οι δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν μεταβεί στο νοσοκομείο, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού επιχείρησαν να εμποδίσουν διαδηλωτές να φτάσουν στην πύλη - Σε μαύρη προπαγάνδα κατέφυγε ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
Θρακικό Πέλαγος: «Οι Τούρκοι έλεγαν ‘βουλιάξτε τους’» – Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες
Θρακικό Πέλαγος 04.09.25

«Οι Τούρκοι έλεγαν 'βουλιάξτε τους'» - Τι καταγγέλλουν οι Έλληνες ψαράδες για το επεισόδιο

«Άρχισαν να μας κυνηγάνε να μας εμβολίσουν, μέχρι τουφεκιές μας 'ρίξαν'», λένε οι Έλληνες ψαράδες που βρέθηκαν στο επεισόδιο στο Θρακικό Πέλαγος

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

