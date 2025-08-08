Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 11:26
Φωτιά σε δασική έκταση στην Αργολίδα – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Στρατηγική διαφθορά
Opinion 08 Αυγούστου 2025 | 11:37

Στρατηγική διαφθορά

Όταν η διαφθορά δεν είναι «ενδημικό φαινόμενο» αλλά γίνεται πολιτική στρατηγική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Spotlight

Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για φαινόμενα ενδημικής διαφθοράς, όταν τα περιστατικά δεν είναι «μεμονωμένα» και πρέπει να αποδοθούν σε μια συνολικότερη συνθήκη και σε δομικές καταστάσεις. Στην περίπτωση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ οι συνεχείς αποκαλύψεις όχι μόνο δικαιώνουν αυτό τον χαρακτηρισμό, αλλά μας δείχνουν και ποιο μπορεί να είναι ένα επόμενο στάδιο: γιατί αυτό που βλέπουμε δεν είναι απλώς δομικά προβλήματα που ευνοούν τη διαφθορά και τη διασπάθιση πόρων. Αυτό που βλέπουμε είναι η διαφθορά να γίνεται τμήμα μιας πολιτικής στρατηγικής.

Η αξιοποίηση της δυνατότητας διαχείρισης κάθε λογής επιδοτήσεων και οικονομικών ενισχύσεων προφανώς και είναι ένα από τα βασικά πολιτικά εργαλεία που διαθέτει μια κυβέρνηση όταν προσπαθεί να σφυρηλατήσει την κοινωνική και τελικά εκλογική της βάση. Όμως, τα πράγματα γίνονται κάπως πιο σύνθετα, όταν δεν έχουμε να κάνουμε με διαχείριση ή με επιλεκτική κατεύθυνση ροών, αλλά με συνειδητή διασπάθιση. Σε αυτή την περίπτωση διαπιστώνουμε ότι έχει γίνει τμήμα της πολιτικής διαδικασίας και της διαμόρφωσης εκλογικών συσχετισμών ένας μηχανισμός που «κανονικοποιεί» την παραβατικότητα και την αξιοποιεί συστηματικά για να κατοχυρώσει την επιρροή του κυβερνώντος κόμματος. Σε αυτή την περίπτωση η διαφθορά γίνεται, είτε θέλουν να το παραδεχτούν είτε όχι, μια στρατηγική επιλογή.

Όμως, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που αποτυπώνει μια στρατηγική διάσταση στα φαινόμενα διαφθοράς που συζητάμε και τις πολιτικές ευθύνες που υπάρχουν για αυτά. Αυτή αφορά τον τρόπο που μέρος του προβλήματος είναι η διαρκώς επεκτεινόμενη πρακτική της εκχώρησης τμήματος της διαχείρισης τέτοιων επιδοτήσεων και ενισχύσεων σε ιδιωτικές εταιρείες, ιδίως όταν διαπιστώνουμε, όπως στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών σε πλήθος πλευρές της όλης διαχείρισης, διευκόλυνε τελικά σε σημαντικό βαθμό την σχεδιασμένη και με κομματική ιδιοτέλεια διασπάθιση. Την ίδια ώρα η διατήρηση του ελέγχου από τον «δημόσιο οργανισμό», αποδείχτηκε ότι υπό την κατάλληλη πολιτική συνθήκη μπορούσε να μετατραπεί σε μηχανισμό συγκάλυψης, ιδίως όταν οι κομματικά τοποθετημένες διοικήσεις μπορούν να προσπεράσουν τις όποιες αντιρρήσεις ή προειδοποιήσεις του μονίμου προσωπικού και την πραγματική ελεγκτική διαδικασία.

Και ας μην νομίσει κανείς ότι η λύση θα ήταν να εξασφαλίσουμε ότι οι ιδιώτες υπεργολάβοι δεν θα συμμετέχουν στη διαφθορά. Στην περίπτωση της Βρετανίας για παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση των πρακτικών πιστοποίησης της αναπηρίας, συνοδεύτηκε από την σχεδόν ρητή εντολή περιορισμού των δικαιούχων ως μέσο «δημοσιονομικού εξορθολογισμού», με αποτέλεσμα πλήθος περιστατικών όπου άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας κρίθηκαν «ικανοί για εργασία».

Η ρητορική περί «βαθιά ριζωμένων» κακοδαιμονιών, που αποτελεί μάλιστα και την κυβερνητική γραμμή άμυνας, στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν εξηγεί κάτι αλλά προσπαθεί να μετατοπίσει την κριτική από τη στρατηγική διαφθορά στα «προβλήματα του δημοσίου». Όμως, εάν θα θέλαμε πραγματικά να εντοπίσουμε την αφετηρία που οδηγεί σε σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ. θα λέγαμε ότι αυτή είχε πολύ περισσότερο να κάνει με την ίδια τη λογική του «λιγότερου κράτους» και με εκείνο τον ρητορικό νεοφιλελεύθερο «αντικρατισμό» που για δεκαετίες απαξίωσε ιδεολογικά τον ελεγκτικό ρόλο του κράτους και των δημοσίων λειτουργών ως εγγυητών του δημοσίου συμφέροντος απέναντι σε φαινόμενα ιδιωτικής παραβατικότητας στην οικονομία, την οικιστική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία. Και τελικά απλώς προλείανε το έδαφος για την αξιοποίηση του κράτους ως ενός βολικού εργαλείου για την εξυπηρέτηση αμιγώς κομματικών επιδιώξεων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Opinion
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα
Editorial 06.08.25

Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα

Αν τυχόν επιστρέψει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο κέντρο των εξελίξεων της Νέας Δημοκρατίας, θα σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρχίσει ήδη το damage control για την επερχόμενη ήττα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πολιορκία
Editorial 05.08.25

Κυβέρνηση σε πολιορκία

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα ότι είναι ισχυρή. Όμως, στην πραγματικότητα βρίσκεται υπό πολιορκία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη
Editorial 03.08.25

Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη

Το γεγονός ότι το βασικό πανεπιστήμιο που ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως παράδειγμα για την ποιότητα των ιδιωτικών «παραρτημάτων» δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα κριτήρια, λέει πολλά για το πώς μεθοδεύτηκε η έλευση των ιδιωτικών σουπερμάρκετ πτυχίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Συκοφαντώντας την αλληλεγγύη
Δικαίωμα στη διαμαρτυρία 01.08.25

Συκοφαντώντας την αλληλεγγύη

Επικίνδυνες προσπάθειες να δυσφημιστεί, σε διάφορα επίπεδα, η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Καθεστώς σε κρίση
Editorial 01.08.25

Καθεστώς σε κρίση

Η κυβέρνηση γαντζώνεται στην εξουσία. Όμως, έτσι απλώς βαθαίνει την πολιτική και θεσμική κρίση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φιλελεύθερος πρωθυπουργός: Το τέλος μιας ψευδαίσθησης και η αρχή της ευθύνης μας
Opinion 31.07.25

Φιλελεύθερος πρωθυπουργός: Το τέλος μιας ψευδαίσθησης και η αρχή της ευθύνης μας

Το πολιτικό συμπέρασμα από την άθλια αντισυνταγματική, αντικοινοβουλευτική και παράνομη μεθόδευση είναι σαφές. Ο «πανίσχυρος ηγέτης» Κυριάκος Μητσοτάκης έτρεμε ότι οι βουλευτές του κόμματός του, δεν θα υπάκουαν στο σύνολό τους στην εντολή συγκάλυψης.

Αντύπας Καρίπογλου
Θεσμικά ελλείμματα
Παρα-μόρφωμα κοινωνικό 31.07.25

Θεσμικά ελλείμματα

Πώς στα κράτη της Δύσης οι θεσμοί λειτουργούν παρά την οποιαδήποτε βούληση της πολιτικής εξουσίας;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο βασιλιάς είναι γυμνός
Editorial 30.07.25

Ο βασιλιάς είναι γυμνός

Η κυβέρνηση προσπάθησε να αρνηθεί τις ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όμως, τα πραγματικά δεδομένα είναι πολύ σαφή και την εκθέτουν

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Φυσικές κοινωνικές ηγεσίες
Θέμα παιδείας 30.07.25

Φυσικές κοινωνικές ηγεσίες

Σε αντίθεση με ιεραρχικές κοινωνίες, όπως η αγγλική, στη Νότια Ευρώπη η κοινωνική άνοδος και αναγνώριση αγοράζονται και η καταξίωση ουσιαστικά «πωλείται»

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Κατασκευάζοντας εχθρούς
Editorial 28.07.25

Κατασκευάζοντας εχθρούς

Η κυβέρνηση επενδύει στην κατασκευή εχθρών με καθαρά προεκλογικά κριτήρια

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα καλοκαίρια μας αλλάζουν και… όχι, αυτό δεν είναι καλό
Τα σημάδια 27.07.25

Τα καλοκαίρια μας αλλάζουν και… όχι, αυτό δεν είναι καλό

Πόσο μακριά είμαστε από τη μέρα που θα αναζητούμε τον «χαμένο παράδεισο της Μεσογείου» όπως εύστοχα γράφουν οι New York Times; Τα καλοκαίρια μας αλλάζουν και υπάρχουν δύο κρίσιμοι παράγοντες για αυτό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ

H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Στα χαρακώματα 08.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Ψηφιακή αντίσταση 08.08.25

Ένας Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θεσσαλονίκη: Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Φρίκη 08.08.25

Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της κόρης της.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές
Media 08.08.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τo αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Culture Live 08.08.25

Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος ενώπιον της Αμερικής του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο