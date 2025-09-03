newspaper
Εκτός λειτουργίας το ChatGPT – Χρήστες ανέφεραν προβλήματα
Κόσμος 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:28

Εκτός λειτουργίας το ChatGPT – Χρήστες ανέφεραν προβλήματα

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του ChatGPT με το σύστημα να μην λειτουργεί κανονικά για αρκετή ώρα

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Οι «Χώρες του… Ποτέ»: Εκεί οι άνθρωποι δεν γερνάνε

Spotlight

Το δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, ChatGPT, αντιμετωπίζει μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι χρήστες σε όλο τον κόσμο να μην έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία.

Προβλήματα για το ChatGPT

Οι απογοητευμένοι χρήστες για αρκετή ώρα κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναφέρουν προβλήματα τόσο με την έκδοση για υπολογιστές όσο και με την έκδοση για κινητά, ενώ οι υπηρεσίες παρακολούθησης διακοπής λειτουργίας, όπως το Downdetector, έδειξαν σημαντική αύξηση στις αναφορές, σύμφωνα με δημοσίευμα των Economic Times.

Η διακοπή φαίνεται να επηρέασε χρήστες σε όλο τον κόσμο, με εκατοντάδες αναφορές να έχουν κατατεθεί μέσα σε 20 λεπτά. Το περιστατικό αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση της αυξανόμενης εξάρτησης από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τις καθημερινές εργασίες, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την καθυστέρηση των απαντήσεων και των ακαδημαϊκών τους εργασιών.

Οι χρήστες ανέφεραν ότι εμφανίστηκε ένα μήνυμα που έλεγε «ασυνήθιστο σφάλμα» κατά την προσπάθεια πρόσβασης στις συνομιλίες τους. Πολλοί δεν μπόρεσαν επίσης να δουν το ιστορικό των συνομιλιών τους ή να λάβουν απάντηση από την τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο τεχνολογικός κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει διακοπές στην παροχή υπηρεσιών. Η πλατφόρμα έχει υποστεί μια σειρά διακοπών λειτουργίας τους τελευταίους μήνες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της.

Business
Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Metlen: Σήμερα η μεγάλη ημέρα – Αντικαθιστά την Taylor Wimpey στον FTSE 100

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

Στεγαστική κρίση: Πώς θα κλείσει το κενό των 180.000 σπιτιών – Το αντίδοτο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»
Κόσμος 03.09.25

Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Μακρόν, κατηγορώντας τον ότι "υπονομεύει τη σταθερότητα" της Μέσης Ανατολής στον απόηχο της πρόθεσης του Παρισιού να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Σύνταξη
Ρωσία: «Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τις νέες εδαφικές πραγματικότητες» – Οι όροι για «διαρκή ειρήνη»
Σεργκέι Λαβρόφ 03.09.25

Οι όροι της Ρωσίας για «διαρκή ειρήνη» - «Αναγνώριση της νέας εδαφικής πραγματικότητας» ζητά ο Λαβρόφ

Η Ρωσία ζητά τη διεθνή αναγνώριση των ουκρανικών εδαφών που έχει προσαρτήσει - Το Κίεβο μιλά για μια «νέα σειρά παλιών τελεσιγράφων» και ζητά την επιβολή κυρώσεων στη Μόσχα

Σύνταξη
Σάντσεθ: Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία
Διπλά στάνταρ 03.09.25

Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία - Τι λέει ο Σάντσεθ για το μέλλον της Ένωσης

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ μίλησε στον βρετανικό Guardian πριν από τη συνάντησή του με τον Κιρ Στάρμερ και τόνισε ότι τα διπλά στάνταρ της ΕΕ πλήττουν την αξιοπιστία της

Σύνταξη
Κίνα – Στρατιωτική παρέλαση με νέα όπλα: Επίδειξη ισχύος από τον Σι υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ – Ενοχλημένος ο Τραμπ
Ενοχλημένος ο Τραμπ 03.09.25

Επίδειξη ισχύος από τον Σι της Κίνας - Παρουσίαση νέων όπλων στην παρέλαση υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ

Η Κίνα παρουσίασε νέα όπλα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση - Είμαστε ασταμάτητοι, δήλωσε ο Σι, υπό το βλέμμα Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μακρόν: Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων
Ανακαλέστε 03.09.25

Απαράδεκτη η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες των Παλαιστινίων, λέει ο Μακρόν και ζητά αλλαγή στάσης

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε ανάρτησή του ότι θα προεδρεύσει με τον πρίγκιπα Σαουδικής Αραβίας σε επιτροπή για την προώθηση της λύσης των δύο κρατών

Σύνταξη
«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική
Deutsche Welle 03.09.25

«Πρόβες πολέμου» στη Βαλτική

Ξεκίνησε η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική άσκηση Quadriga 2025 στη Βαλτική υπό γερμανική ηγεσία. Συμπίπτει χρονικά με τη ρωσική άσκηση Zapad, παραπέμποντας σε προσομοίωση πολέμου.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;
ΗΠΑ 03.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι δεν είναι δικτάτορας – Δεν είναι;

Από την αποστολή της εθνοφρουράς μέχρι τη στοχοποίηση ειδησεογραφικών καναλιών και σχολείων, οι ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός τυπικού δημοκρατικού ηγέτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ
Χιονοστιβάδα προβλημάτων 03.09.25

«Φθινόπωρο δυσαρέσκειας» – Η Βρετανία του Brexit, το μεταναστευτικό και ο «γόρδιος δεσμός» του Στάρμερ

Υπό την ασφυκτική πίεση της Ακροδεξιάς και εν μέσω προκλήσεων για την οικονομία, ο έλεγχος των συνόρων ανάγεται σε ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα (και) για την κυβέρνηση των Εργατικών στη Βρετανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βολιβία: Ποινή φυλάκισης σε ισπανούς ιησουίτες που συγκάλυψαν τη σεξουαλική κακοποίηση δεκάδων παιδιών
Βολιβία 03.09.25

Καταδίκη ιησουιτών για συγκάλυψη της σεξουαλικής κακοποίησης δεκάδων παιδιών

Οι ογδοντάρηδες Μάρκος Ρεκολόνς και Ραμόν Αλαΐξ καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης στη Βολιβία διότι συγκάλυψαν ιερωμένο που είχε κακοποιήσει σεξουαλικά δεκάδες παιδιά.

Σύνταξη
