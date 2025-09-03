Εκτός λειτουργίας το ChatGPT – Χρήστες ανέφεραν προβλήματα

Το δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI, ChatGPT, αντιμετωπίζει μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας, με αποτέλεσμα οι χρήστες σε όλο τον κόσμο να μην έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία.

Προβλήματα για το ChatGPT

Οι απογοητευμένοι χρήστες για αρκετή ώρα κατέφυγαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναφέρουν προβλήματα τόσο με την έκδοση για υπολογιστές όσο και με την έκδοση για κινητά, ενώ οι υπηρεσίες παρακολούθησης διακοπής λειτουργίας, όπως το Downdetector, έδειξαν σημαντική αύξηση στις αναφορές, σύμφωνα με δημοσίευμα των Economic Times.

Η διακοπή φαίνεται να επηρέασε χρήστες σε όλο τον κόσμο, με εκατοντάδες αναφορές να έχουν κατατεθεί μέσα σε 20 λεπτά. Το περιστατικό αποτελεί μια έντονη υπενθύμιση της αυξανόμενης εξάρτησης από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τις καθημερινές εργασίες, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για την καθυστέρηση των απαντήσεων και των ακαδημαϊκών τους εργασιών.

Οι χρήστες ανέφεραν ότι εμφανίστηκε ένα μήνυμα που έλεγε «ασυνήθιστο σφάλμα» κατά την προσπάθεια πρόσβασης στις συνομιλίες τους. Πολλοί δεν μπόρεσαν επίσης να δουν το ιστορικό των συνομιλιών τους ή να λάβουν απάντηση από την τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο τεχνολογικός κολοσσός της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει διακοπές στην παροχή υπηρεσιών. Η πλατφόρμα έχει υποστεί μια σειρά διακοπών λειτουργίας τους τελευταίους μήνες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της.