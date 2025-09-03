Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα

«Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία· είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της», αναφέρει σε μήνυμά του για τα 51χρόνια, από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής και γιος του ιδρυτή του κόμματος.

Η 3η Σεπτεμβρίου, «είναι η μέρα που το ΠΑΣΟΚ έδωσε φωνή σε όλους εκείνους που αισθάνονταν αδικημένοι, αποκλεισμένοι, ξεχασμένοι. Είναι και μέρα μνήμης και ευθύνης. Ήταν η παράταξη που άλλαξε ριζικά την Ελλάδα: έφερε κοινωνικά δικαιώματα, αναδιανομή, στήριξε την παιδεία και το ΕΣΥ. Έκανε και λάθη. Μόνο ο άπραγος είναι «αλάνθαστος»», προσθέτει ο κ. Παπανδρέου και συμπληρώνει:

«Η 3η Σεπτέμβρη είναι και μια υπόσχεση. Να κτίσουμε μια ευέλικτη και «έξυπνη» Ελλάδα που θα απαντάει με τόλμη και ταχύτητα στις προκλήσεις τις εποχής μας. Σήμερα η πρόκληση είναι η κοινωνική ανισότητα, η κλιματική κρίση, και η αβεβαιότητα.

Οι λύσεις και προτάσεις μας απελευθερώνουν τις δημιουργικές ικανότητες μας και μειώνουν τις ανισότητες και σηκώνουν την μεσαία τάξη ως οδηγός πια των αλλαγών που χρειαζόμαστε για να μπούμε γερά στον 21ο αιώνα.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί –και πρέπει– να ξαναγίνει η δύναμη που προσφέρει ελπίδα και προοπτική».

Δείτε τη δήλωση του Νίκου Παπανδρέου