Νίκος Παπανδρέου για 3η Σεπτεμβρίου: Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε ριζικά την Ελλάδα
«H 3η του Σεπτέμβρη είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της», αναφέρει στο μήνυμά του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου
- Πώς συνδέονται τα μικροπλαστικά στον εγκέφαλο με τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ - Το κρίσιμο γονίδιο
- Γονικός έλεγχος στο ChatGPT μετά την αυτοκτονία εφήβου στις ΗΠΑ
- Λιώνει το άλλοτε μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου - Ταξιδεύει 45 χρόνια
- Η αντίδραση της ΕΕ στον πόλεμο της Γάζας συνιστά αποτυχία - Τι λέει ο Σάντσεθ για το μέλλον της Ένωσης
«Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία· είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της», αναφέρει σε μήνυμά του για τα 51χρόνια, από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Παπανδρέου, ευρωβουλευτής και γιος του ιδρυτή του κόμματος.
Η 3η Σεπτεμβρίου, «είναι η μέρα που το ΠΑΣΟΚ έδωσε φωνή σε όλους εκείνους που αισθάνονταν αδικημένοι, αποκλεισμένοι, ξεχασμένοι. Είναι και μέρα μνήμης και ευθύνης. Ήταν η παράταξη που άλλαξε ριζικά την Ελλάδα: έφερε κοινωνικά δικαιώματα, αναδιανομή, στήριξε την παιδεία και το ΕΣΥ. Έκανε και λάθη. Μόνο ο άπραγος είναι «αλάνθαστος»», προσθέτει ο κ. Παπανδρέου και συμπληρώνει:
«Η 3η Σεπτέμβρη είναι και μια υπόσχεση. Να κτίσουμε μια ευέλικτη και «έξυπνη» Ελλάδα που θα απαντάει με τόλμη και ταχύτητα στις προκλήσεις τις εποχής μας. Σήμερα η πρόκληση είναι η κοινωνική ανισότητα, η κλιματική κρίση, και η αβεβαιότητα.
Οι λύσεις και προτάσεις μας απελευθερώνουν τις δημιουργικές ικανότητες μας και μειώνουν τις ανισότητες και σηκώνουν την μεσαία τάξη ως οδηγός πια των αλλαγών που χρειαζόμαστε για να μπούμε γερά στον 21ο αιώνα.
Το ΠΑΣΟΚ μπορεί –και πρέπει– να ξαναγίνει η δύναμη που προσφέρει ελπίδα και προοπτική».
Δείτε τη δήλωση του Νίκου Παπανδρέου
Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία· είναι η στιγμή που η κοινωνία πίστεψε πως μπορεί να πάρει τη μοίρα της στα χέρια της. Είναι η μέρα που το ΠΑΣΟΚ έδωσε φωνή σε όλους εκείνους που αισθάνονταν αδικημένοι, αποκλεισμένοι, ξεχασμένοι… https://t.co/Q9b9KtDKrQ pic.twitter.com/Q5UbFgaWsD
— Nikos Papandreou (@NicosPapandreou) September 3, 2025
- Επίθεση Ισραήλ στον Μακρόν για την επικείμενη αναγνώριση της Παλαιστίνης – «Υπονομεύει τη σταθερότητα»
- Η σχολική χρονιά στις ΗΠΑ ξεκινάει με υποχρεωτικά μαθήματα ασφάλειας όπλων για μαθητές
- Αυτοί είναι οι αγώνες της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας – Οι αντίπαλοι του Big-4
- Νίνα Σιμόν: Η νύχτα που το I Shall Be Released έγινε ύμνος ελευθερίας στο Παρίσι
- Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το 3ο θερμότερο στην Ελλάδα από το 1960
- Ρωσία: «Η διεθνής κοινότητα να αναγνωρίσει τις νέες εδαφικές πραγματικότητες» – Οι όροι για «διαρκή ειρήνη»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις