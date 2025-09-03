«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale

Η κυβέρνηση της επαρχίας Αλμπέρτα στον Καναδά εξέδωσε στις αρχές του φθινοπώρου υπουργική εντολή για την αφαίρεση βιβλίων με «σαφή και λεπτομερή αναπαράσταση σεξουαλικής πράξης» από τις σχολικές βιβλιοθήκες, ακυρώνοντας την πρόσβαση σε αναγνωρισμένα κλασικά έργα όπως The Handmaid’s Tale της Μάργκαρετ Άτγουντ, 1984 του Τζορτζ Όργουελ, Brave New World, I Know Why the Caged Bird Sings, και άλλα, σύμφωνα με τον Guardian.

Ως αντίδραση, η Μάργκαρετ Άτγουντ δημοσίευσε στο X (πρώην Twitter) μια σατιρική σύντομη ιστορία που στοχεύει στην εξωφρενική λογική της λογοκρισίας. Το αφήγημα παρουσιάζει δύο «πολύ, πολύ καλά παιδιά», τον Τζον και τη Μαίρη, που «δεν είχαν ποτέ σεξ, αλλά γέννησαν πέντε τέλεια παιδιά», δεν είχαν ούτε μύξες ούτε σπυράκια και ασκούσαν «αχόρταγο καπιταλισμό». Η ιστορία ολοκληρώνεται με την αναφορά: «Το The Handmaid’s Tale πραγματοποιήθηκε, και η πρωθυπουργός Ντανιέλ Σμιθ βρέθηκε με ένα όμορφο μπλε φόρεμα αλλά χωρίς δουλειά.»

Here’s a piece of literature by me, suitable for seventeen-year-olds in Alberta schools, unlike — we are told — The Handmaid’s Tale. (Sorry, kids; your Minister of Education thinks you are stupid babies.) John and Mary were both very, very good children. They never picked… — Margaret E Atwood (@MargaretAtwood) August 31, 2025



Η συγγραφέας σχολίασε επίσης σκωπτικά: «Πάρτε ένα τώρα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων.»

Hi kids .. #HandmaidsTale (the book not the series!) has just been banned in #Edmonton…don’t read it, your hair will catch on fire! Get one now before they have public book burnings of it. — Margaret E Atwood (@MargaretAtwood) August 29, 2025



Η απαγόρευση θεωρείται από πολλά μέσα ως αποτέλεσμα της πίεσης που άσκησαν συντηρητικές ομάδες, ιδίως οι Action4Canada και Parents for Choice in Education, και κριτικά αντιμετωπίζεται ως προσπάθεια καταστολής της εκπροσώπησης της ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητας και ευρύτερης λογοτεχνικής ελευθερίας. Ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι μοιάζει με εξελισσόμενα πρότυπα λογοκρισίας στις ΗΠΑ, και καλούν ακόμη και για ομοσπονδιακή παρέμβαση ώστε να διαφυλαχθούν τα δημοκρατικά δικαιώματα στην εκπαίδευση και λογοτεχνία.