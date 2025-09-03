Βόλος: Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι – Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων
Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη δεδομένου ότι το πηγάδι ήταν στενό και δυσχέραινε τις κινήσεις των πυροσβεστών - Ο 78χρονος νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά
Στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου σοβαρά τραυματισμένος και σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας που είχε πέσει σε πηγάδι στον Αλμυρό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων.
Ο ηλικιωμένος που έπεσε σε πηγάδι, αν και σε σοκ, διατηρούσε τις αισθήσεις του
Στο σημείο έσπευσαν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Βόλο και τον Δρυμώνα Αλμυρού προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 78χρονο.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η στενότητα του πηγαδιού δυσχέραινε τις κινήσεις των πυροσβεστών. Δεδομένου μάλιστα ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και κινδύνευε άμεσα, οι άνδρες της Π.Υ. προσπαθούσαν να τον ενθαρρύνουν ώστε να διατηρήσει τις αισθήσεις του.
Ο ηλικιωμένος από τον Αλμυρό έφερε τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού και στη συνέχεια στοδ νοσοκομείο Βόλου όπου παραμένει.
Δύσκολη η επιχείρηση ανάσυρσης από το πηγάδι
Ο 78χρονος βρισκόταν γύρω στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στην αυλή του σπιτιού του, όπου υπάρχει το πηγάδι. Κάποια στιγμή ο άνδρας βρέθηκε στο κενό, σε βάθος 15 μέτρων όπου εγκλωβίστηκε.
Στο σημείο έσπευσαν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Βόλο και τον Δρυμώνα Αλμυρού προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 78χρονο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε μέσα στο όρυγμα δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.
Στον Αλμυρό μετέβη εσπευσμένα και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Λάρισα, το οποίο αξιοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό τελικά ανέσυρε τον άνδρα μέσα από το πηγάδι, έπειτα από δύο ώρες συντονισμένων προσπαθειών.
