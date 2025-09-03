Στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου σοβαρά τραυματισμένος και σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας που είχε πέσει σε πηγάδι στον Αλμυρό, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων.

Ο ηλικιωμένος που έπεσε σε πηγάδι, αν και σε σοκ, διατηρούσε τις αισθήσεις του

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Βόλο και τον Δρυμώνα Αλμυρού προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον 78χρονο.

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η στενότητα του πηγαδιού δυσχέραινε τις κινήσεις των πυροσβεστών. Δεδομένου μάλιστα ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και κινδύνευε άμεσα, οι άνδρες της Π.Υ. προσπαθούσαν να τον ενθαρρύνουν ώστε να διατηρήσει τις αισθήσεις του.

Ο ηλικιωμένος από τον Αλμυρό έφερε τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού και στη συνέχεια στοδ νοσοκομείο Βόλου όπου παραμένει.

Δύσκολη η επιχείρηση ανάσυρσης από το πηγάδι

Ο 78χρονος βρισκόταν γύρω στις 11:00 το πρωί της Τετάρτης στην αυλή του σπιτιού του, όπου υπάρχει το πηγάδι. Κάποια στιγμή ο άνδρας βρέθηκε στο κενό, σε βάθος 15 μέτρων όπου εγκλωβίστηκε.

Στον Αλμυρό μετέβη εσπευσμένα και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ από την Λάρισα, το οποίο αξιοποιώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό τελικά ανέσυρε τον άνδρα μέσα από το πηγάδι, έπειτα από δύο ώρες συντονισμένων προσπαθειών.