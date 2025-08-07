newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση
07.08.2025 | 14:38
Φωτιά στη Βοιωτία – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 13:01
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Κόσμος 07 Αυγούστου 2025 | 14:15

ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μέσα σε καμινάδα δημοτικού κτίσματος «κόλλησε» μια 30χρονη γυναίκα στο πάρκο Σαν Φερνάντο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, από την οποία απεγκλωβίστηκε έπειτα από δραματική επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στο εν λόγω πάρκο αναψυχής γύρω στις 7:30 μ.μ. τοπική ώρα, με τους διασώστες να εντοπίζουν την 30χρονη σε βάθος περίπου ενός μέτρου μέσα στη στενή καμινάδα, αναφέρει το CBS News.

Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της όταν έφτασαν οι διασώστες, οι οποίοι την απεγκλώβισαν με ειδικά σχοινιά

YouTube thumbnail

Είχαν προηγηθεί πολλές κλήσεις στις Αρχές με αναφορές για μια γυναίκα που χόρευε και κουνούσε τα χέρια της στην οροφή δημοτικού κτιρίου.

ΗΠΑ: Δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία της 30χρονης

Κατά την άφιξη των διασωστών, η γυναίκα διατηρούσε τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, αφού σταθεροποίησαν τη θέση της, απεγκλώβισαν χρησιμοποιώντας ειδικά σχοινιά. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο επάνω μέρος της καμινάδας χωρίς να προκληθούν ζημιές στη δομή του κτιρίου.

Η 30χρονη μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και η κατάστασή της δεν κρίνεται σοβαρή. Όπως διευκρίνισε η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες, το δημοτικό κτίριο δεν χρησιμοποιείται για στέγαση ή υπηρεσίες προς το κοινό, αλλά αποκλειστικά για αποθήκευση.

Η αστυνομία του Σαν Φερνάντο διεξάγει έρευνες για το περιστατικό καθώς η γυναίκα δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με το δημοτικό πάρκο ή το προσωπικό του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από τον εγκλωβισμό της, εθεάθη να χορεύει και να κινεί τα χέρια της στην οροφή και αμέσως μετά να σκαρφαλώνει στην καμινάδα.

Δεν έχει διευκρινιστεί προσώρας αν έχουν απαγγελθεί στη γυναίκα ποινικές κατηγορίες.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Δασμοί Τραμπ: Πως εμβαθύνουν τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τραπεζική ώθηση για νέα υψηλά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τραπεζική ώθηση για νέα υψηλά

Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις
Washington Post 07.08.25

Αθέατο το Ισραήλ στις εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Γομολάστιχα» Τραμπ σε σκοτεινές υποθέσεις

Η κυβέρνηση Τραμπ μειώνει δραστικά την κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε Ισραήλ, Ελ Σαλβαδόρ και Ρωσία, βάζοντας χέρι στις περίφημες εκθέσεις του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι
Μία νεκρή και 13 τραυματίες 07.08.25

Γαλλία: Μαίνεται η μεγαλύτερη πυρκαγιά εδώ και 80 χρόνια – Έχει κάψει περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι

Η μεγαλύτερη εδώ και 80 χρόνια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία μαίνεται ανεξέλεγκτη - Μία νεκρή γυναίκα, ένας αγνοούμενος και 13 τραυματίες.

Σύνταξη
Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
Σχέδιο δύο φάσεων 07.08.25

«Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» - Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων με τις ευλογίες Τραμπ

Ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν «το σχέδιο δύο φάσεων» για την πλήρη κατάληψη της Γάζας - Προαναγγελία μαζικών σφαγών με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας
The Washington Post 07.08.25

Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας

Η υπόθεση αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο πώς η απουσία εποπτείας και διαφάνειας στην αγορά της παρένθετης μητρότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και ανήθικες πρακτικές, με θύματα παιδιά

Σύνταξη
«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ
Κόσμος 07.08.25

«Δυσκολεύεται να ολοκληρώσει μια σκέψη»: Στο μικροσκόπιο και πάλι η πνευματική οξύτητα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν δέχτηκε σφοδρή κριτική για τα γλωσσικά του λάθη που αποδίδονταν στην ηλικία του, αλλά η όλο και πιο παράξενη συμπεριφορά του Τραμπ έχει σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί

Σύνταξη
Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες
Η θέση της Αθήνας 07.08.25

Αυτές είναι οι κορυφαίες πόλεις στον πλανήτη για εξ αποστάσεως εργασία – Πόλοι έλξης για ψηφιακούς νομάδες

Χάρη στην υβριδική εργασία και την τεχνολογία cloud, οι εργαζόμενοι έχουν πλέον την ελευθερία να εργάζονται όπου και όποτε τους εξυπηρετεί καλύτερα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΗΠΑ: Δίωξη σε νεαρό στρατιωτικό για διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών στη Ρωσία
ΗΠΑ 07.08.25

Κατηγορείται στρατιωτικός για διαβίβαση πληροφοριών στη Ρωσία

Νεαρός στρατιωτικός στις ΗΠΑ κατηγορείται ότι «αποπειράθηκε να δώσει απόρρητες πληροφορίες σχετικά με τρωτά σημεία αμερικανικού άρματος μάχης» σε αξιωματικό ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις
Γάζα 07.08.25

Ο ισραηλινός στρατός θα «εκτελέσει» τις πολιτικές αποφάσεις παρά τις αντιρρήσεις

«Αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει», τονίζει ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ, αναφερόμενος στις αντιδράσεις στρατιωτικών στο σχέδιο κατάληψης της Γάζας.

Σύνταξη
Γερμανία: Παρατείνει τους συνοριακούς ελέγχους και υπόσχεται νέες απορρίψεις και απελάσεις μεταναστών
Γερμανία 07.08.25

Παράταση των συνοριακών ελέγχων και υπόσχεση για νέες απελάσεις

«Θα εξακολουθήσουμε να διατηρούμε σε ισχύ τους συνοριακούς ελέγχους. Ελεγχοι και απορρίψεις στα σύνορα θα γίνονται και μετά τον Σεπτέμβριο», ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07.08.25

Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ
Θησαυρός 07.08.25

Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ

Το Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1937 ως παιδικό βιβλίο και η επιτυχία του ήταν αυτή που οδήγησε στο έπος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τις εμβληματικές περιπέτειες στη Μέση Γη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Euroleague 07.08.25

Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.

Σύνταξη
Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Μετασεισμοί έως 4R 07.08.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα - Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός

Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην Καλαμάτα σε βάθος 18 χιλιομέτρων, το οποίο «δεν είναι τυπικό» σημειώνει στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς

Σύνταξη
Trump Tariffs Take Effect
English edition 07.08.25

Trump Tariffs Take Effect

On average, US households are expected to spend an additional $2,400 in 2025 due to rising prices on essential goods. The steepest increases are expected in clothing, footwear, and household electronics

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Στη Θεσσαλονίκη 07.08.25

Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη είναι βιασμός ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Σύνταξη
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

