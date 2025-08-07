Μέσα σε καμινάδα δημοτικού κτίσματος «κόλλησε» μια 30χρονη γυναίκα στο πάρκο Σαν Φερνάντο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, από την οποία απεγκλωβίστηκε έπειτα από δραματική επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στο εν λόγω πάρκο αναψυχής γύρω στις 7:30 μ.μ. τοπική ώρα, με τους διασώστες να εντοπίζουν την 30χρονη σε βάθος περίπου ενός μέτρου μέσα στη στενή καμινάδα, αναφέρει το CBS News.

Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της όταν έφτασαν οι διασώστες, οι οποίοι την απεγκλώβισαν με ειδικά σχοινιά

Είχαν προηγηθεί πολλές κλήσεις στις Αρχές με αναφορές για μια γυναίκα που χόρευε και κουνούσε τα χέρια της στην οροφή δημοτικού κτιρίου.

ΗΠΑ: Δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία της 30χρονης

Κατά την άφιξη των διασωστών, η γυναίκα διατηρούσε τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, αφού σταθεροποίησαν τη θέση της, απεγκλώβισαν χρησιμοποιώντας ειδικά σχοινιά. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο επάνω μέρος της καμινάδας χωρίς να προκληθούν ζημιές στη δομή του κτιρίου.

Η 30χρονη μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και η κατάστασή της δεν κρίνεται σοβαρή. Όπως διευκρίνισε η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες, το δημοτικό κτίριο δεν χρησιμοποιείται για στέγαση ή υπηρεσίες προς το κοινό, αλλά αποκλειστικά για αποθήκευση.

An adult woman was rescued this evening in San Fernando when she went stuck inside a chimney. Great Technical Rescue performed by LAFD personnel. @LAFDtalk @LAFD @LAFDvalley @TELEMUNDO52 @NBCLA pic.twitter.com/kJEzhc3ucn — Juan Guerra (@JuanGuerraPhoto) August 6, 2025

Η αστυνομία του Σαν Φερνάντο διεξάγει έρευνες για το περιστατικό καθώς η γυναίκα δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με το δημοτικό πάρκο ή το προσωπικό του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από τον εγκλωβισμό της, εθεάθη να χορεύει και να κινεί τα χέρια της στην οροφή και αμέσως μετά να σκαρφαλώνει στην καμινάδα.

Δεν έχει διευκρινιστεί προσώρας αν έχουν απαγγελθεί στη γυναίκα ποινικές κατηγορίες.