ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου
- Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ - Το μεταλλικό στοιχείο «κλειδί»
- Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
- Αυτοκίνητο έπεσε από γκρεμό 9 μέτρων σε παραλία - Σώος ο οδηγός
- Καιρός: Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
Μέσα σε καμινάδα δημοτικού κτίσματος «κόλλησε» μια 30χρονη γυναίκα στο πάρκο Σαν Φερνάντο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, από την οποία απεγκλωβίστηκε έπειτα από δραματική επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής.
Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη στο εν λόγω πάρκο αναψυχής γύρω στις 7:30 μ.μ. τοπική ώρα, με τους διασώστες να εντοπίζουν την 30χρονη σε βάθος περίπου ενός μέτρου μέσα στη στενή καμινάδα, αναφέρει το CBS News.
Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της όταν έφτασαν οι διασώστες, οι οποίοι την απεγκλώβισαν με ειδικά σχοινιά
Είχαν προηγηθεί πολλές κλήσεις στις Αρχές με αναφορές για μια γυναίκα που χόρευε και κουνούσε τα χέρια της στην οροφή δημοτικού κτιρίου.
ΗΠΑ: Δεν διατρέχει κίνδυνο η υγεία της 30χρονης
Κατά την άφιξη των διασωστών, η γυναίκα διατηρούσε τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, αφού σταθεροποίησαν τη θέση της, απεγκλώβισαν χρησιμοποιώντας ειδικά σχοινιά. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο επάνω μέρος της καμινάδας χωρίς να προκληθούν ζημιές στη δομή του κτιρίου.
Η 30χρονη μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και η κατάστασή της δεν κρίνεται σοβαρή. Όπως διευκρίνισε η Πυροσβεστική του Λος Άντζελες, το δημοτικό κτίριο δεν χρησιμοποιείται για στέγαση ή υπηρεσίες προς το κοινό, αλλά αποκλειστικά για αποθήκευση.
An adult woman was rescued this evening in San Fernando when she went stuck inside a chimney. Great Technical Rescue performed by LAFD personnel. @LAFDtalk @LAFD @LAFDvalley @TELEMUNDO52 @NBCLA pic.twitter.com/kJEzhc3ucn
— Juan Guerra (@JuanGuerraPhoto) August 6, 2025
Η αστυνομία του Σαν Φερνάντο διεξάγει έρευνες για το περιστατικό καθώς η γυναίκα δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με το δημοτικό πάρκο ή το προσωπικό του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν από τον εγκλωβισμό της, εθεάθη να χορεύει και να κινεί τα χέρια της στην οροφή και αμέσως μετά να σκαρφαλώνει στην καμινάδα.
Δεν έχει διευκρινιστεί προσώρας αν έχουν απαγγελθεί στη γυναίκα ποινικές κατηγορίες.
- Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
- Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ
- Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με πατερίτσα σε συναυλία του στο Ναύπλιο
- Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
- Εκατοντάδες πλεονάζοντες θάνατοι αποδίδονται στις μεγάλες πυρκαγιές του Λος Άντζελες
- Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις