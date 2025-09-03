newspaper
03.09.2025 | 16:07
Φωτιά ξέσπασε σε φυτώριο στο Μενίδι – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας
Ελλάδα 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:11

Το καλοκαίρι με τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια – Αλλάζει το πυρομετεωρολογικό προφίλ της Ελλάδας

Ο ρόλος που έπαιξαν τα μελτέμια στις πυρκαγιές της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας- Εσπασε τα ρεκόρ ο φετινός Ιούνιος- Αλλη μια ένδειξη της κλιματικής αλλαγής - Μιλάει στο in ο Κώστας Λαγουβάρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Μια νέα παράμετρος φαίνεται πως προστίθεται τα τελευταία χρόνια στο ήδη επιβαρυμένο πυρομετεωρολογικό πρφίλ της χώρας- τα πολλά και ισχυρά σε ένταση μελτέμια, με τον «χορό» των ισχυρών ανέμων να ανοίγει ήδη από τον μήνα Ιούνιο.

Αυτό καταδεικνύει η στατιστική μελέτη που πραγματοποιεί κάθε χρόνο, η ομάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με επικεφαλής τον Κώστας Λαγουβάρδο, και η οποία αφορά στη συχνότητα αλλά και την ένταση των μελτεμιών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στη χώρα μας.

Σταθμός αναφοράς για τη μελέτη που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2009, είναι ο μετεωρολογικός σταθμός στο δημαρχείο της Τήνου, ένα σημείο στο Αιγαίο το επηρεάζεται κατά κόρον από τα μελτέμια.

«Βασικός όρος για να έχουμε ισχυρό μελτέμι, είναι να έχουμε κάποια στιγμή, μέσα στην ημέρα, ριπές ανέμου πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα» εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος στο in.

Οπως προσθέτει: «Μέχρι και φέτος, η μελέτη αφορούσε τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Φέτος, αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε στη μελέτη και τον Ιούνιο, γιατί αρχίσαμε να παρατηρούμε μια σημαντική αύξηση του αριθμού των ισχυρών μελτεμιών και κατά τον μήνα Ιούνιο, τα τελευταία χρόνια».

Τα περισσότερα μελτέμια εδώ και 17 χρόνια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης που δημοσιεύει πρώτο το in, από τις τις 92 μέρες του φετινού καλοκαιριού, τις 60 ημέρες καταγράφηκαν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο.

«Είναι ο ομεγαλύτερος αριθμός τουλάχιστον από το 2009 κι έπειτα, όπου κάνουμε αυτή τη σημαντική καταγραφή» λέει ο κ. Λαγουβαρδος, αναφέροντας πως ο μέσος όρος των ημέρων με μελτέμια κατά τη διάρκεια αυτών των 17 ετών είναι 44 μέρες.

«Φέτος είχαμε 60 ημέρες με μελτέμια. Δηλαδή, 2 στις 3 μέρες του καλοκαίριου καταγράφηκαν ισχυρά μελτέμια» σημειώνει ο επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ.

Ανεμοδαρμένος Ιούνιος

Μάλιστα, το φετινό καλοκαίρι, οι περισσότερες μέρες με ισχυρά μελτέμια συγκεντρώνονται στον μήνα Ιούνιο.

«Ο φετινός Ιούνιος είχε 23 μέρες με ισχυρά μελτέμια, το οποίο είναι μακράν η μεγαλύτερη τιμή που έχουμε συναντήσει για αυτόν τον μήνα, εδώ και 17 χρόνια».

Ο επικεφαλής του ΜΕΤΕΟ διαβλέπει μια τάση. «Τους 4 τελευταίους Ιούνιους, δηλαδή τα έτη 2022, 2023, 2024 και 2025 καταγράφεται μια σημαντική αύξηση των ημέρων με μελτέμια κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Τις προηγούμενες χρονιές βλέπαμε μονοψήφιο αριθμό κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, δηλαδή 5, 7 το πολύ 8 μέρες. Το 2024 είχαμε 16 μέρες με μελτέμια και τον Ιούνιο του 2025, 23. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη απόκλιση».

Ανάλυση ψηφιακών δεδομένων : Γιώργος Κύρος, μονάδα ΜΕΤΕΟ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Τον φετινό Ιούλιο καταγράφηκαν 16 μέρες με μελτέμια. «Ηταν ένας σχετικά ήπιος μήνας, πολύ κοντά στον μέσο όρο ημερών με μελτέμια στη διάρκεια του Ιουλίου. Είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε καύσωνα και όχι πολλά μελτέμια».

Οσον αφορά τον φετινό Αύγουστο καταγράφηκαν 21 μέρες με μελτέμια, μια μεγάλη δηλαδή τιμή, όχι όμως η μεγαλύτερη των τελευταίων 17 ετών – «έχουμε δει και 24 και 25 μέρες με μελτέμια τον μήνα Αυγουστο» λέει ο κ. Λαγουβάρδος , σημειώνοντας πως ο μέσος όρος του Αυγούστου είναι 19 μέρες. Οπως συμπληρώνει: «Είχαμε καιρό να δούμε δύο απαγορευτικά απόπλου μέσα στο καλοκαίρι».

Σε αυτό το σχεδιάγραμμα σαν ημερολόγιο , απεικονίζονται -στα μπλε κουτάκια- οι μέρες όπου μέσα στο δίμηνο Ιούλιος- Αύγουστος, καταγράφηκαν μελτέμια με ριπές ανέμου που έφτασαν τα 50 χιλιόμετρα και άνω, ανά ώρα- Ανάλυση ψηφιακών δεδομένων: Γιώργος Κύρος, ΜΕΤΕΟ

Κλιματική αλλαγή και μελτέμια

Τα μελτέμια από τον μήνα Ιούνιο, τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους και τον μήνα Σεπτέμβριο, είναι γεγονός που σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή.

Οπως εξηγεί : «Η διαρκής άνοδος της θερμοκρασίας τα τελευταία χρόνια οδηγεί σε διαφοροποίηση του διπόλου υψηλών και χαμηλών ατμοσφαιρικών πιέσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα μελτέμια δημιουργούνται δηλαδή από τη διαφορά ατμοσφαιρικής πιέσης ανάμεσα στην περιοχή των Βαλκανίων και τη νοτιοανατολική Τουρκία. Οσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης, τόσο πιο έντονοι είναι οι άνεμοι. Αυτή η διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης μεγαλώνει και επεκτείνεται χρονικά μέσα στο καλοκαίρι. Εχουμε δηλαδή μελτέμια και αρκετά νωρίς αλλά και αρκετά αργά μέσα στο καλοκαίρι».

Ολο και πιο ισχυρά μελτέμια -Αύξηση του πυρομετεωρολογικού κινδύνου

Σύμφωνα με μια προκαταρτκτική μελέτη που έχει κάνει η ομάδα ΜΕΤΕΟ, εκτός από τη σχυχνότητα των μελτεμιών αυξάνεται και η ένταση τους. «Δεν έχεις μόνο περισσότερες μέρες με μελτέμια είναι ότι φυσάει και πιο ισχυρά σε σχέση με το παρελθόν» λέει ο κ. Λαγουβάρδος.

Κατά τον ίδιο, υπάρχουν καλές και κακές συνέπειες από την αύξηση των μελτέμιων. «Οι καλές είναι πως στις περιοχές που επηρεάζει, ανατολική Ελλάδα, Βόρεια Κρήτη, Αττική και πάνω από όλα οι Κυκλάδες μετριάζεται η θερμοκρασία».

Οι κακές, είναι πως επηρεάζονται δραστικά και χειροτερεύουν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν το καλοκαίρι στην Ελλάδα.

«Ο κίνδυνος πυρκαγιάς αυξάνεται στις χερσαίες περιοχές της ανατολικής Εύβοιας, ανατολικής Αττικής, ανατολικής Πελοποννήσου και όχι μόνο».

Οταν τα μελτέμια μεταμορφώνοται σε ισχυρούς ανατολικούς ανέμους

Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι η μετατροπή των μελτεμιών στο Αιγαίο, σε ισχυρούς ανατολικούς ανέμους οι επηρεάζουν τη Δυτική Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι άνεμοι που επικρατούσαν τις ημέρες με τις πολλαπλές πυρκαγιές σε Πάτρα, Αχαϊα, Αιτωλοακαρνανία και άλλα μέρη της Δυτικής Ελλάδας.

Οπως εξηγεί ο κ. Λαγουβάρδος: «Υπό συνθήκες, τα ισχυρά μελτέμια, μπορούν να «καναλιστούν» μέσα στον Κορινθιακό κόλπο και να εμφανιστούν στο Ιόνιο ως ισχυροί ανατολικοί άνεμοι. Αυτό είναι κάτι που αυξάνει τη σχυχνότητα και τη ραγδαιότητα μιας πυρκαγιάς στη Δυτική Ελλάδα.

Το είδαμε στις 11, 12 και 13 Αυγούστου. Οι ισχυροί ανατολικοί άνεμοι εκτός από ενισχυμένοι είναι και ιδιαιτέρως θερμοί όσο πλησιάζουν στις ακτές της Αχαϊας και της υπόλοιπης Δυτικής Ελλάδας. Εκείνες τις μέρες δηλαδή συνέβαινε το εξής στη Δυτική Ελλάδα: επικρατούσαν πολύ ισχυροί , ζεστοί άνεμοι και ταυτόχρονα πολές υψηλές θερμοκρασίες, έως και 41 βαθμοί Κελσίου. Την ίδια στιγμή οι θερμοκρασίες στα ανατολικά της χώρας αλλά και στην Αττική ήταν καλές».

Εν ολίγοις, ο παράγοντας των ισχυρών μελτεμιών επηρεάζει περαιτέρω αρνητικά το επικίνδυνο πυρομετεωρολογικό προφίλ που έχει ούτως ή άλλως διαμορφωθεί στη χώρα μας. «Η αντιπυρική περίοδος «απλώνεται» χρονικά μέσα στη διάρκεια του έτους. Εχουμε πλέον μια μεγαλύτερη περίοδο να φοβόμαστε για πυρκαγιές» καταλήγει ο κ. Λαγουβάρδος.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ποιοι και γιατί βραχυκύκλωσαν το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ποιοι και γιατί βραχυκύκλωσαν το έργο

Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά
Ελλάδα 03.09.25

Έρευνες του Λιμενικού για 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοείται στα Χανιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που χάθηκε το απόγευμα της Δευτέρας ενώ ψάρευε με ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή Βουλολίμνη, βορειοδυτικά της Παλαιοχώρας στα Χανιά

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι – Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων
Στον Βόλο 03.09.25

Σοβαρά τραυματισμένος ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι - Είχε εγκλωβιστεί σε βάθος 15 μέτρων

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ήταν δύσκολη δεδομένου ότι το πηγάδι ήταν στενό και δυσχέραινε τις κινήσεις των πυροσβεστών - Ο 78χρονος νοσηλεύεται με τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά

Σύνταξη
Κρήτη: Δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης
Έρευνες εν εξελίξει 03.09.25

Δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία όλων των πρωταγωνιστών της κρητικής μαφίας

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν μπει όλες οι κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων στην Κρήτη, που ελέγχονται ποινικά από τη δικαιοσύνη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Οχι» στην υποβάθμιση της Νομικής – Με προσφυγή απειλούν οι δικηγόροι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων
Ελλάδα 03.09.25

«Οχι» στην υποβάθμιση της Νομικής - Με προσφυγή απειλούν οι δικηγόροι κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων

Η αδειοδότηση Νομικών Σχολών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας, επισημαίνουν οι δικηγόροι

Σύνταξη
Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο – Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα
Διογκώνεται το πρόβλημα 03.09.25

Ακήρυχτος πόλεμος για τα ψάρια στο Αιγαίο - Από το Θρακικό Πέλαγος έως τα Δωδεκάνησα

Ανησυχία για τα τουρκικά αλιευτικά που αλωνίζουν το Αιγαίο - Σε στάση εργασίας οι αλιείς μετά τους πυροβολισμούς στο Θρακικό Πέλαγος - «Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή
Ελλάδα 03.09.25

Κρητική μαφία: «Ο Θεός κατέει ήντα μου ’χεις κάνει…» – Η συνομιλία με τον αστυνομικό και οι υποψίες για την τηλεφωνική γραμμή

Μέλος της κρητικής μαφίας που διακινούσε ναρκωτικά είχε αναπτύξει στενή σχέση με αστυνομικό για να του δίνει πληροφορίες - Σε μια συνομιλία μαζί του έχει αρχίσει να υποψιάζεται ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του

Σύνταξη
Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο
Το μεγάλο (ξε)καθάρισμα 03.09.25

Το επιτελείο του Κιμ Γιονγκ Ουν καθάρισε εμμονικά κάθε ψήγμα DNA του μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν στο Πεκίνο

Σαν σκηνή βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ, δύο βοηθοί του Κιμ Γιονγκ Ουν έσπευσαν να απολυμάνουν καρέκλες, ποτήρια και τραπέζια αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο

Σύνταξη
Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η Φενέρμπαχτσε ψάχνει τον αντικαταστάτη του Μουρίνιο – Ποστέκογλου και Σπαλέτι στην κορυφή της λίστας (pic)

Ο Άγγελος Ποστέκογλου και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι τα δύο φαβορί για να αναλάβουν τη Φενέρμπαχτσε μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Σύνταξη
Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο
Διεθνής Οικονομία 03.09.25

Καινούρια μόδα η… εκδικητική παραίτηση – Γιατί οι εργαζόμενοι κάνουν την τελευταία τους «έξοδο» με πάταγο

Δεν είναι λίγοι οι νέοι εργαζόμενοι που ανακοινώνουν την παραίτηση με «εκκωφαντικούς» τρόπους, μεταφορικά και κυριολεκτικά, «πληρώνοντας» τα αφεντικά τους με το ίδιο νόμισμα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία
Υποδομές 03.09.25

Νέες εγκαταστάσεις για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Πυλαία

Το έργο των νέων εγκαταστάσεων για τη Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των εκπαιδευτικών δομών της περιοχής.

Σύνταξη
Γαλλία: Νεκρός από πυρά αστυνομικών άνδρας που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους στη Μασσαλία (βίντεο)
Νότια Γαλλία 03.09.25

Η στιγμή που αστυνομικοί στη Μασσαλία πυροβολούν θανάσιμα άνδρα που μαχαίρωσε τρεις ανθρώπους (βίντεο)

Ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - Μετά την επίθεση στο ξενοδοχείο στη Μασσαλία ο δράστης χτύπησε άλλους δύο με σιδηρολοστό - Παρέμενε σε αμόκ και αρνιόταν να παραδώσει τα δύο μαχαίρια

Σύνταξη
«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της
Όλα λάθος 03.09.25

«Με μεγάλωσε λάθος»: Η χειρότερη ερωτική συμβουλή που άκουσε ποτέ η Μάιλι Σάιρους ήταν από τη μητέρα της

Η ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους έχει περάσει από πολλές (και όχι πάντα καλές) σχέσεις στη ζωή της. Και όπως φαίνεται για αυτό φταίει η μητέρα της Τις και η συμβουλή που της είχε δώσει από παλιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Συμπαίκτες στην Εθνική, αντίπαλοι στην Premier League: O Γκιόκερες συνεχάρη τον Ίσακ για τη μεταγραφή-ρεκόρ (vid)

Ο Γκιόκερες στην Άρσεναλ, ο Ίσακ στη Λίβερπουλ, αλλά οι δύο Σουηδοί είναι καλοί φίλοι και συμπαίκτες στην Εθνική, με τον πρώτο να συγχαίρει τον δεύτερο για την μεταγραφή-ρεκόρ στην Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Η απίθανη μεταγραφή των… 30 δευτερολέπτων: Πώς η Νιούκαστλ έκλεισε οριακά τον αντικαταστάτη του Ίσακ (pics)

Η Νιούκαστλ και η απίστευτη ιστορία της μεταγραφής του Γιοάν Γουϊσά, που έκλεισε 30 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει η διορία της μεταγραφικής περιόδου.

Σύνταξη
Μετανάστευση: Εάν σταματήσουν οι ροές ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια
Ας δούμε τα δεδομένα 03.09.25

Δεν χωράνε; - Με μηδενική μετανάστευση ο πληθυσμός της Ευρώπης θα μειωθεί πάνω από 30% σε 80 χρόνια

Η μετανάστευση έχει αναδειχθεί από τις πολιτικές ηγεσίες της Ευρώπης σε νούμερο ένα πρόβλημα - Στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι ακριβώς το ανάποδο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά
Πότε παραδίδεται 03.09.25

Αμφίπολη: Οι εργασίες για την ανάδειξη και αποκατάσταση του Τύμβου Καστά

Στόχος του ΥΠΠΟ στα τέλη του 2027 – αρχές του 2028, το μνημείο στην Αμφίπολη να αποδοθεί επισκέψιμο και πλήρως προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζομένων επισκεπτών και των ατόμων με αναπηρία.

Σύνταξη
«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale
Culture Live 03.09.25

«Πάρτε ένα πριν αρχίσουν δημόσιες καύσεις βιβλίων»: Η Μάργκαρετ Άτγουντ για την απαγόρευση του The Handmaid’s Tale

Με αιχμηρή σάτιρα απαντά η Μάργκαρετ Άτγουντ στην απόφαση της κυβέρνησης της Αλμπέρτα να αποσύρει το The Handmaid’s Tale και άλλα κλασικά έργα από τις σχολικές βιβλιοθήκες

Σύνταξη
Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Premier League: Έσπασε το ιστορικό ρεκόρ μεταγραφών – Ξοδεύτηκαν 4 δισ. αυτό το καλοκαίρι

Έσπασαν όλα τα ρεκόρ στη φετινή Premier League - Η Λίβερπουλ έσπασε δύο φορές αυτό της πιο ακριβής μεταγραφής μέσα στο καλοκαίρι, ενώ και η Τσέλσι σημείωσε ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων!

Σύνταξη
Ο ορισμός του «rebuild»: Η Λεβερκούζεν άλλαξε τα 9/11 από την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga (pic)
Ποδόσφαιρο 03.09.25

Ο ορισμός του «rebuild»: Η Λεβερκούζεν άλλαξε τα 9/11 από την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga (pic)

Η φετινή Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με την ομάδα που κατέκτησε την Bundesliga πριν δύο χρόνια, καθώς 9 στους 11 βασικούς παίκτες έχουν αποχωρήσει.

Σύνταξη
Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ
Προς τιμήν 03.09.25

Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Πύλη Βηθλεέμ

Το θέατρο της Πύλης Βηθλεέμ το οποίο φιλοξενεί πάρα πολλές εκδηλώσεις σχεδόν καθημερινά την καλοκαιρινή περίοδο, από δω και πέρα θα ονομάζεται Ανοικτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στην πύλη Βηθλεέμ.

Σύνταξη
Δεν πάει Ζάππειο ο Γιώργος Παπανδρέου λόγω… Κίνας
Παρασκήνιο 03.09.25

Δεν πάει Ζάππειο ο ΓΑΠ λόγω… Κίνας

Aπό τις φετινές εκδηλώσεις του Ζαππείου θα απουσιάζει ο Γιώργος Παπανδρέου. Όχι λόγω διαφωνίας αλλά λόγω… της 80ης επετείου από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

