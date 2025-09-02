F-47: Αυτό είναι το νέο μαχητικό stealth 6ης γενιάς για τα αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ

Η Boeing παρουσίασε το F-47, ένα νέο μαχητικό stealth 6ης γενιάς για τα αεροπλανοφόρα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Next Generation Air Dominance (NGAD).

Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο μαχητικού αεροσκάφους που θα αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο των F/A-18 Super Hornet. Σημειώνεται ότι το σχέδιο αντικατάστασης του αεροσκάφους έχει ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο, με χρηματοδότηση σχεδόν 2,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το αεροσκάφος αντέχει στο αλμυρό νερό, μπορεί να απογειωθεί από κινούμενο κατάστρωμα και να προσγειωθεί σε διάδρομο μικρότερο από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

Μπορεί επίσης να πετάξει πάνω από 1.700 μίλια, δηλαδή, κατά 25% περισσότερο απ’ ό,τι το τρέχον F-35C Lightning II. Αυτό είναι κρίσιμο για τον Ειρηνικό, όπου οι κινεζικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς αποτελούν απειλή για τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, σημειώνει η κατασκευάστρια εταιρεία.

Όσον αφορά στην εμφάνιση, έχει σχεδιασμό χωρίς ουρά και φτερά σε σχήμα δέλτα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αεροσκάφους είναι η χρήση επιπλέον, μικρών φτερών, τα οποία είναι εγκατεστημένα πιο μπροστά από τα κύρια και βελτιώνουν την ευελιξία του κατά τη διάρκεια δύσκολων προσγειώσεων στο κατάστρωμα.

Παρέχουν επίσης σταθεροποίηση του αεροσκάφους κατά τη μετάβαση από υποηχητικές σε υπερηχητικές ταχύτητες.

Ταυτόχρονα, αυτή η διαμόρφωση βελτιώνει την ευελιξία του σε χαμηλές ταχύτητες, αλλά σίγουρα αυξάνει την ορατότητα του αεροσκάφους στο ραντάρ.

Το αεροσκάφος είναι επίσης σε θέση να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και να ελέγχει drones που επεκτείνουν την ισχύ πυρός του αεροσκάφους. Θα είναι εξοπλισμένο, μεταξύ άλλων, με προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος.