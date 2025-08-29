newspaper
29.08.2025 | 23:10
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα
29.08.2025 | 21:26
Ανατροπή νταλίκας στην Εγνατία Oδό (βίντεο)
«Λευκός καπνός» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος (FCAS) – Σε τροχιά επανεκκίνησης το έργο
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 23:07

«Λευκός καπνός» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος (FCAS) – Σε τροχιά επανεκκίνησης το έργο

Οι υπουργοί Άμυνας της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας θα συναντηθούν τον Οκτώβριο για την επανεκίνηση του προγράμματος

Απογειώνεται ξανά το ενδιαφέρον για την επανέναρξη του κοινού προγράμματος μαχητικών αεροσκαφών (Future Combat Air System – FCAS), σύμφωνα με δηλώσεις του Γερμανου υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ενώ το ζήτημα φαίνεται ότι απασχολησε και τη χθεσινή συνάντηση του Γάλλου προέδρου με τον Γερμανό καγκελάριο.

Οπως είπε, οι υπουργοί Άμυνας της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας θα συναντηθούν τον Οκτώβριο προκειμένου να επεξεργαστούν επιλογές για την επανέναρξη του κοινού ευρωπαικου project που καθυστερεί εδώ και μερικά χρόνια εξαίτιας και των ανταγωνισμών ανάμεσα στους βασικούς κατασκευαστές.

Αναγνωρίζοντας ότι το πρόγραμμα αντιμετώπιζε συνεχώς εμπόδια, ο Πιστόριους είπε ότι οι υπουργοί θα προσδιορίσουν τα εμπόδια και τις λύσεις πριν παρουσιάσουν στους ηγέτες των χωρών τους , τις επιλογές για την τελική απόφαση αργότερα μέσα στο έτος.

Συμφέροντα

«Θα συνεργαστούμε όλοι και θα πρέπει να παραμερίσουμε τα εθνικά συμφέροντα, είτε ο ένας είτε ο άλλος είτε όλοι μας. Είναι σαφές ότι είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε, χρειαζόμαστε αυτό το πρόγραμμα», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας συνάντησης με την Ισπανίδα ομόλογό του Μαργκαριτα Ρόμπλες στο Βερολίνο.

Το Βερολίνο κατηγορεί τη γαλλική βιομηχανία ότι εμποδίζει την επόμενη φάση της ανάπτυξης του προγράμματος FCAS, το κόστος του οποίου εκτιμάται σε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ , απαιτώντας την αποκλειστική ηγεσία του έργου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Τρίτη.
Η γαλλική Dassault Aviation, η οποία είναι υπεύθυνη για το βασικό τμήμα του έργου που αφορά τα επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη, αρνήθηκε να σχολιάσει αναφερει το πρακτορειο.

Η Airbus και η Indra  συμμετέχουν επίσης στο σχέδιο για την αντικατάσταση των γαλλικών Rafale και των γερμανικών και ισπανικών Eurofighters με μαχητικά αεροσκάφη έκτης γενιάς από το 2040.

Ωστόσο, το Βερολίνο και το Παρίσι διαφωνούν ως προς τη σύνθεση της κοινοπραξίας. Η Γαλλία έχει δηλώσει στη Γερμανία ότι επιθυμεί να έχει μερίδιο περίπου 80% στο FCAS, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε πηγή από τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στο Reuters τον Ιούλιο.

Οι διαφορές αυτές ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την έναρξη της δεύτερης φάσης, δηλαδή την ανάπτυξη αεροπλοίων επίδειξης, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για το τέλος του έτους, σύμφωνα με πηγές από τον τομέα της άμυνας.

«Όχι άλλη καθυστέρηση»

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι η απόφαση για την έναρξη ή μη της δεύτερης φάσης του προγράμματος θα ληφθεί το τέταρτο τρίμηνο. Ερωτηθείς σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν για να επανέλθει το πρόγραμμα σε τροχιά μέχρι το τέλος του έτους, είπε:

«Η απάντηση είναι μάλλον απλή: οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί πρέπει να τηρηθούν… Αν υπάρχει επιθυμία για αλλαγές, αυτές είναι δυνατές μόνο μετά από νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταίρων».
«Ένα πράγμα είναι σαφές: αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί για πολύ καιρό… Πρέπει να επιταχύνουμε τώρα, επειδή το πρόγραμμα δεν επιτρέπει περαιτέρω καθυστερήσεις». »

Η Μαργκαριτα Ρόμπλες δήλωσε ότι η Ισπανία είναι προσηλωμένη στο πρόγραμμα FCAS.

«Πρόκειται για ένα ουσιαστικό και θεμελιώδες πρόγραμμα που πρέπει να ενισχύσουμε, και πρέπει να το ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο», είπε. «Η δέσμευση της Ισπανίας είναι απόλυτη και αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ισπανία δήλωσε ότι δεν εξετάζει πλέον την επιλογή αγοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 αμερικανικής κατασκευής και ότι θα επιλέξει μεταξύ Eurofighter και FCAS, καθώς επαναπροσανατολίζει τις αμυντικές της δαπάνες στην αγορά εξοπλισμού ευρωπαϊκής κατασκευής.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τετάρτη ότι συμφώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να λάβουν απόφαση για το μέλλον του FCAS μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή: ΟΤ

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»
Μονή Σινά 29.08.25

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Δήλωση στήριξης στον αρχιεπίσκοπο Σιναίου Δαμιανό που δηλώνει «εγκλωβισμένος»

Το τελευταίο διάστημα μαίνεται η ένταση στη Μονή Σινά, ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός δηλώνει «εγκλωβισμένος». Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τον αναγνωρίζει ως νόμιμο αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο.

Σύνταξη
Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία
Αυξάνουν την πίεση 29.08.25

Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Άμυνας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η αξιοποίησή τους υπέρ της Ουκρανίας. Το θέμα θα τεθεί και στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Σύνταξη
Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
Γάζα 29.08.25

Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»

Λίγο πριν από την επικείμενη μεγάλη ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, η Χαμάς προειδοποιεί ότι οι όμηροι που κρατά θα βρεθούν στο επίκεντρο των μαχών, υπό τις ίδιες συνθήκες με τους Παλαιστίνιους

Σύνταξη
Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πισίνα του Άμπου Ντάμπι που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
Άμπου Ντάμπι 29.08.25

Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ

Το Άμπου Ντάμπι, γνωστό για τον ήλιο, την έρημο και τις πολυτελείς υποδομές του, προσθέτει τώρα ένα ακόμη χαρακτηριστικό που θα ενθουσιάσει τους σέρφερ: το τέλειο κύμα

Σύνταξη
Γαλλία: Το αδιέξοδο του Μακρόν και τα -φρούδα;- όνειρα του Μπαϊρού για την προεδρία
Πολιτική ζυγαριά 29.08.25

Γαλλία: Το αδιέξοδο του Μακρόν και τα -φρούδα;- όνειρα του Μπαϊρού για την προεδρία

Ο Μακρόν φαίνεται ότι εξετάζει δύο υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραμένει αισιόδοξος ότι το ρίσκο του θα αποδώσει. Γιατί οι φιλοδοξίες του δείχνουν τα Ηλύσια Πεδία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται
48 νεκροί 29.08.25

Το Ισραήλ σφυροκοπά τα περίχωρα της πόλης της Γάζας καθώς η στρατιωτική πίεση κλιμακώνεται

Ο στρατός του Ισραήλ ενέτεινε τις ένοπλες επιχειρήσεις γύρω από την πόλη της Γάζας την Παρασκευή, τερματίζοντας τις προσωρινές παύσεις που είχαν επιτρέψει την παράδοση βοήθειας

Σύνταξη
Πώς η Βραζιλία δίνει μαθήματα δημοκρατικής ωριμότητας στις ΗΠΑ;
Μήνυμα στον Τραμπ 29.08.25

Πώς η Βραζιλία δίνει μαθήματα δημοκρατικής ωριμότητας στις ΗΠΑ;

Τουλάχιστον προσωρινά, ο ρόλος του δημοκρατικού ενήλικα του δυτικού ημισφαιρίου έχει μετακινηθεί προς τα νότια, στην Βραζιλία -Τεστ για το πώς οι χώρες ανακάμπτουν από τον «πυρετό» του λαϊκισμού

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΕΕ: Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία
Αντιδρά η Μόσχα 29.08.25

Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία η ΕΕ

«Προωθούμε ενέργειες σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία
Διπλωματικός πόλεμος 29.08.25

Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία

Σε περαιτέρω ρήξη με το Ισραήλ προχωρά η Τουρκία λόγω της Γάζας. Καταγγέλλοντας το Τελ Αβίβ για γενοκτονία των Παλαιστινίων, διακόπτει όλους τους οικονομικούς δεσμούς και κλείνει τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα [βίντεο]
Κόσμος 29.08.25

Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα (βίντεο)

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο πανικό στο χωριό Σαπούρ, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της αυξανόμενης παρουσίας άγριων ζώων στις κατοικημένες περιοχές στην Ινδία

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Πόλεμος στη Γάζα 29.08.25

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή επρόκειτο να κηρύξει ανεξαρτησία της Παλαιστίνης, δυσκολεύοντας τις «διπλωματικές προσπάθειες» των ΗΠΑ να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σύνταξη
«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο
Άκρατος μισογυνισμός 29.08.25

«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο

Η ιταλική πλατφόρμα Phica κλείνει μετά τη διανομή παραποιημένψν εικόνων της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι και πολλών άλλων επιφανών γυναικών

Σύνταξη
Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν – «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»
«Πουλάει ψέματα!» 29.08.25

Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν - «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, του ανθρώπου διαπραγματεύτηκε για άπειρες ώρες την JCPOA, αντιλαμβάνεται ίσως κανείς τη διαφορά στη διπλωματική γλώσσα ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ταϊλάνδη: Το Συνταγματικό Δικαστήριο καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα
Ποιος ο λόγος 29.08.25

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα

Η Παετονγκτάρν Σιναουάτρα γίνεται το τρίτο μέλος της οικογένειάς της που εγκαταλείπει την ηγεσία της κυβέρνησης μετά τον πατέρα της και τη θεία της Γινγκλούκ - Είχαν ανατραπεί από πραξικοπήματα

Σύνταξη
