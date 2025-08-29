«Λευκός καπνός» για το ευρωπαϊκό μαχητικό αεροσκάφος (FCAS) – Σε τροχιά επανεκκίνησης το έργο

Απογειώνεται ξανά το ενδιαφέρον για την επανέναρξη του κοινού προγράμματος μαχητικών αεροσκαφών (Future Combat Air System – FCAS), σύμφωνα με δηλώσεις του Γερμανου υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ενώ το ζήτημα φαίνεται ότι απασχολησε και τη χθεσινή συνάντηση του Γάλλου προέδρου με τον Γερμανό καγκελάριο.

Οπως είπε, οι υπουργοί Άμυνας της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας θα συναντηθούν τον Οκτώβριο προκειμένου να επεξεργαστούν επιλογές για την επανέναρξη του κοινού ευρωπαικου project που καθυστερεί εδώ και μερικά χρόνια εξαίτιας και των ανταγωνισμών ανάμεσα στους βασικούς κατασκευαστές.

Αναγνωρίζοντας ότι το πρόγραμμα αντιμετώπιζε συνεχώς εμπόδια, ο Πιστόριους είπε ότι οι υπουργοί θα προσδιορίσουν τα εμπόδια και τις λύσεις πριν παρουσιάσουν στους ηγέτες των χωρών τους , τις επιλογές για την τελική απόφαση αργότερα μέσα στο έτος.

Συμφέροντα

«Θα συνεργαστούμε όλοι και θα πρέπει να παραμερίσουμε τα εθνικά συμφέροντα, είτε ο ένας είτε ο άλλος είτε όλοι μας. Είναι σαφές ότι είμαστε καταδικασμένοι να πετύχουμε, χρειαζόμαστε αυτό το πρόγραμμα», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας συνάντησης με την Ισπανίδα ομόλογό του Μαργκαριτα Ρόμπλες στο Βερολίνο.

Το Βερολίνο κατηγορεί τη γαλλική βιομηχανία ότι εμποδίζει την επόμενη φάση της ανάπτυξης του προγράμματος FCAS, το κόστος του οποίου εκτιμάται σε πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ , απαιτώντας την αποκλειστική ηγεσία του έργου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Τρίτη.

Η γαλλική Dassault Aviation, η οποία είναι υπεύθυνη για το βασικό τμήμα του έργου που αφορά τα επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη, αρνήθηκε να σχολιάσει αναφερει το πρακτορειο.

Η Airbus και η Indra συμμετέχουν επίσης στο σχέδιο για την αντικατάσταση των γαλλικών Rafale και των γερμανικών και ισπανικών Eurofighters με μαχητικά αεροσκάφη έκτης γενιάς από το 2040.

Ωστόσο, το Βερολίνο και το Παρίσι διαφωνούν ως προς τη σύνθεση της κοινοπραξίας. Η Γαλλία έχει δηλώσει στη Γερμανία ότι επιθυμεί να έχει μερίδιο περίπου 80% στο FCAS, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε πηγή από τον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας στο Reuters τον Ιούλιο.

Οι διαφορές αυτές ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την έναρξη της δεύτερης φάσης, δηλαδή την ανάπτυξη αεροπλοίων επίδειξης, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για το τέλος του έτους, σύμφωνα με πηγές από τον τομέα της άμυνας.

«Όχι άλλη καθυστέρηση»

Ο Πιστόριους δήλωσε ότι η απόφαση για την έναρξη ή μη της δεύτερης φάσης του προγράμματος θα ληφθεί το τέταρτο τρίμηνο. Ερωτηθείς σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν για να επανέλθει το πρόγραμμα σε τροχιά μέχρι το τέλος του έτους, είπε:

«Η απάντηση είναι μάλλον απλή: οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί πρέπει να τηρηθούν… Αν υπάρχει επιθυμία για αλλαγές, αυτές είναι δυνατές μόνο μετά από νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταίρων».

«Ένα πράγμα είναι σαφές: αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να συνεχιστεί για πολύ καιρό… Πρέπει να επιταχύνουμε τώρα, επειδή το πρόγραμμα δεν επιτρέπει περαιτέρω καθυστερήσεις». »

Η Μαργκαριτα Ρόμπλες δήλωσε ότι η Ισπανία είναι προσηλωμένη στο πρόγραμμα FCAS.

«Πρόκειται για ένα ουσιαστικό και θεμελιώδες πρόγραμμα που πρέπει να ενισχύσουμε, και πρέπει να το ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο», είπε. «Η δέσμευση της Ισπανίας είναι απόλυτη και αυτό το πρόγραμμα πρέπει να συνεχιστεί».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ισπανία δήλωσε ότι δεν εξετάζει πλέον την επιλογή αγοράς μαχητικών αεροσκαφών F-35 αμερικανικής κατασκευής και ότι θα επιλέξει μεταξύ Eurofighter και FCAS, καθώς επαναπροσανατολίζει τις αμυντικές της δαπάνες στην αγορά εξοπλισμού ευρωπαϊκής κατασκευής.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τετάρτη ότι συμφώνησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να λάβουν απόφαση για το μέλλον του FCAS μέχρι το τέλος του έτους.

Πηγή: ΟΤ