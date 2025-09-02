Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα «έκλεισε» αισίως το 40ο έτος της ηλικίας του, αλλά δεν κάνει καμιά σκέψη απόσυρσης από τους αγωνιστικούς χώρους, καθώς μεγάλο στόχος του είναι να δώσει το παρών στο Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού.

Για να το πετύχει όμως πρέπει να αγωνίζεται σε συλλογικό επίπεδο και η πρόταση της ισπανικής Μπούργκος, φάνηκε να είναι η ιδανική λύση για τον πολύπειρο τερματοφύλακα.

Όλα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών και ο Οτσόα έκανε το ταξίδι στην Ισπανία για να υπογράψει με την ομάδα δεύτερης κατηγορίας.

Την στιγμή όμως των υπογραφών στα συμβόλαια, ο Μεξικανός πορτιέρε θεώρησε πως υπήρχε ένα πρόβλημα σ΄έναν από τους όρους της συμφωνίας και ζήτησε ν’ αλλάξουν κάποιες λεπτομέρειες κι εν συνεχεία να βάλει την υπογραφή του.

Σύμφωνα μάλιστα με τα ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου, ο Οτσόα είπε στους διοικούντες την Μπούργκος, «πηγαίνω για έναν καφέ μέχρι να ετοιμαστεί το συμβόλαιο και επιστρέφω για τις υπογραφές».

Έλα όμως που οι ιθύνοντες του ισπανικού συλλόγου περιμένουν… ακόμα τον Οτσόα για να υπογράψει το συμβόλαιο με την Μπούργκος.

Μπορεί ν’ ακούγεται απίστευτο αλλά είναι αληθινό, ο διεθνής γκολκίπερ έφυγε από τα γραφεία του ισπανικού συλλόγου, λέγοντας ότι πάει για να πιει έναν καφέ, αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.

«Όταν είδαμε ότι καθυστερούσε να γυρίσει, τον πήραμε τηλέφωνο για να επικοινωνήσουμε μαζί του.

Κάναμε πολλά τηλεφωνήματα αλλά δεν απάντησε σε κανένα και δεν ξέρουμε που είναι», τόνισε χαρακτηριστικά μέλος της διοίκησης της Μπούργκος, θέλοντας να περιγράψει τα όσα έγιναν την Δευτέρα το απόγευμα.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι παράγοντες του ισπανικού συλλόγου είχαν προετοιμάσει ακόμα και την παρουσίαση του Μεξικανού γκολκίπερ, στα μέσα ενημέρωσης, αλλά έμειναν στα… κρύα του λουτρού.

Ο Οτσόα έφυγε για έναν… καφέ αλλά δεν επέστρεψε ποτέ και τώρα όλοι θεωρούν πως έχει γυρίσει στην πατρίδα του, ψάχνοντας στο Μεξικό για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η Μπούργκος πάντως προχώρησε στην απόκτηση τερματοφύλακα, εντάσσοντας στο ρόστερ της τον Ζεσούς Ρουίθ.