«Πάει για Οτσόα ο Άρης» (pic)

Ο Γκιγιέρμο Οτσόα είναι κοντά σε συμφωνία με τον Άρη, σύμφωνα με τον έγκυρο Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι.

Συγκεκριμένα, ο τελευταίος με ανάρτηση του στο «X» ανέφερε ότι οι δυο πλευρές είναι σε προχωρημένες συζητήσεις.

🇲🇽 Memo Ochoa now close to join Aris Saloniki ! Been told talks are advanced with the Mexicain goalkeeper… Run after time as Greek transfer window closes in 3 hours.

🇬🇷⏳ Wait&See. #mercato #Mexico pic.twitter.com/XGGVfAVoeW

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 31, 2025