02.09.2025 | 14:31
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πειραιά – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
Η σχολική εμπειρία ξεκινάει και φέτος από τα Public
Τα Νέα της Αγοράς 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:00

Η σχολική εμπειρία ξεκινάει και φέτος από τα Public

Για σχολικά, φέτος πάρ’ το χαλαρά. Don’t Worry, Go Public

Spotlight

Η ώρα που θα ηχήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς πλησιάζει και ήδη γονείς και παιδιά φτιάχνουν λίστες για να είναι φουλ προετοιμασμένοι το νέο σχολικό έτος.

Αν είσαι γονιός ξέρεις ότι υπάρχει ο προορισμός που θα καλύψει κάθε σας ανάγκη, με τον πιο εύκολο και οργανωμένο τρόπο. Οι επιλογές είναι χιλιάδες που θα ικανοποιήσουν τόσο το παιδί σου στο δημοτικό, όσο και το μεγαλύτερο που μπήκε φέτος στο γυμνάσιο.

Εκεί βασικά, μπορούν όλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου και γούστου να βρουν αυτό που τους ταιριάζει γιατί όπως λέει και το μότο: “Για σχολικά, φέτος πάρ’ το χαλαρά. Don’t Worry, Go Public”.

Αυτή η χαλαρότητα δεν αφορά μόνο στην ποικιλία καθότι τα Public προσφέρουν επιπλέον μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης.

Αμέτρητες Public σχολικές επιλογές

Το σχολικό είδος με το οποίο ξεκινάμε όλοι κάθε χρόνο τη λίστα είναι φυσικά οι σχολικές τσάντες. Κοιτάμε κάθε φορά να συνδυάζουν στυλ, μέγεθος, εργονομία και φυσικά να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ηλικίας.

Για να είστε σίγουροι ότι θα ικανοποιήσετε όλα τα παραπάνω, μπορείτε να το πετύχετε με μία επίσκεψη στα Public καθότι προσφέρουν μια τεράστια γκάμα επιλογών που καλύπτουν ουσιαστικά τις ανάγκες κάθε μαθητή. Αυτό σημαίνει για εσάς περισσότερος διαθέσιμος χρόνος και σαφώς λιγότερος κόπος. Ταυτόχρονα,  εκεί θα ανακαλύψετε μοναδικές συλλογές από κορυφαία brands και εκατοντάδες σχέδια σε κασετίνες και είδη γραφείου.

Συνεχίζοντας τη λίστα υπάρχουν και πολλά άλλα προϊόντα που περιμένουν το δικό τους τικ πριν το ξεκίνημα των μαθημάτων. Στον ίδιο πάντα προορισμό θα βρείτε χιλιάδες είδη γραφικής ύλης, ζωγραφικής και οργάνωσης γραφείου όπως τετράδια και μπλοκ σε αμέτρητα σχέδια, πλήρη σειρά μολυβιών, στυλό και γεωμετρικών οργάνων, καθώς και υλικά χειροτεχνίας για τους μικρούς μας καλλιτέχνες.

Και ήρθε η ώρα των βιβλίων: στα καταστήματα Public, “Public + home” και στο public.gr, μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα σχολικά βιβλία, οργανωμένα ανά τάξη, και μάλιστα –αν το επιθυμείτε- να τα παραλάβετε, ντυμένα με προστατευτικό κάλυμμα για άμεση χρήση.

Επιπλέον, εκεί θα βρείτε μία πολύ ενδιαφέρουσα ποικιλία από εκπαιδευτικά βοηθήματα από έγκριτους εκδοτικούς οίκους, αλλά και βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, από αγγλικά μέχρι ιαπωνικά, καθώς και τίτλους για IB, κολέγια και πανεπιστήμια, καλύπτοντας κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.

Η σχολική λίστα έτοιμη για εσάς

Αυτή η ευκολία όπου μπορείτε να πάτε τη σχολική λίστα στα Public και αυτοί να αναλάβουν όλα τα υπόλοιπα, είναι μία απίθανη υπηρεσία για όλους εμάς τους γονείς. Τι πρέπει να κάνετε; Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να την παραδώσετε σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Public ή να την ανεβάσετε στο public.gr, για να ετοιμαστεί, ώστε να την παραλάβετε άμεσα από τα καταστήματα Public και τα μεγάλα Public + home που προσφέρουν συν τοις άλλοις ακόμη περισσότερες ανέσεις, όπως άνετο πάρκινγκ.

Αν τα παιδιά σας φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο, οι έτοιμες σχολικές λίστες ανά σχολείο είναι και φέτος διαθέσιμες online, επιτρέποντας με δύο μόνο κλικ την προμήθεια όλων των απαραίτητων για τη νέα σχολική χρονιά.

Ευκολία στην πληρωμή και στην παράδοση για όλους

Και ήρθε η ώρα της πληρωμής. Πέρα από την τεράστια ποικιλία σχολικών ειδών και τις λοιπές υπηρεσίες που σας γλιτώνουν από άγχος, κόπο και χρόνο, τα Public προσφέρουν επιπλέον ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμής: μπορείτε να επιλέξετε πληρωμή μέσω Klarna σε 3 άτοκες δόσεις, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία αγορών, ενώ με το Public+, το δωρεάν πρόγραμμα ανταμοιβής, κάθε αγορά επιστρέφει ένα μέρος της αξίας σε €, για εξαργύρωση σε επόμενες αγορές.

Ειδικότερα, οι πελάτες που επιλέξουν σχολικές τσάντες άνω των 9,99€ θα λάβουν και Public Επιστρoφή 15% στο Public+ Wallet για επόμενες αγορές. Βιαστείτε γιατί ισχύει για αγορές μέχρι την Τετάρτη 10/09/2025.

Σημειώστε ότι για τις παραλαβές σας, τα Public σας προσφέρουν τη δυνατότητα για δωρεάν μεταφορικά μέσω των 150.000+ θυρίδων της Box Now, για όλες τις παραγγελίες άνω των 35€, κάνοντας τις online αγορές ακόμη πιο εύκολες.

Τέλος, για όσους δικαιούνται επιταγή βιβλίων ΟΠΕΚΑ (από 20€), η εξαργύρωση συνεχίζεται στα Public, ενώ για όσους δικαιούνται επιταγή βιβλίων ΔΥΠΑ (25€), η εξαργύρωση θα είναι δυνατή από την 1η Σεπτεμβρίου, σε όλα τα καταστήματα Public.

Οπότε και φέτος στα Public, γονείς και μαθητές κάνουν την προετοιμασία τους για τη νέα σχολική χρονιά πιο εύκολα, άνετα και με αμέτρητες επιλογές σε έναν μόνο προορισμό. Καλό ξεκίνημα σε όλους με χαμόγελα και άφθονη δημιουργική διάθεση.

Τράπεζες
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

Economy
Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Τα Νέα της Αγοράς 02.09.25

Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service
Τα Νέα της Αγοράς 01.09.25

FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service

Η FlexCar πέτυχε 70 εκατ. ευρώ τζίρο σε 5 χρόνια και συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές – Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»
Ξεκάθαρο μήνυμα 02.09.25

ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕΔΕ με αφορμή το περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε βάρος του Δημάρχου Αλοννήσου όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι «Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς».

Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του με Βοσνία
Eurobasket 02.09.25

Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του με Βοσνία

Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι της Εθνικής με αντίπαλο τη Βοσνία θα κριθεί τελευταία στιγμή λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Εκτός ο Λαρεντζάκης.

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της – Μεγάλη μείωση των μαθητών
Αποκαρδιωτικά στοιχεία 02.09.25

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της - Μεγάλη μείωση των μαθητών

Οι Financial Times γράφουν για τα κλεισίματα σχολείων στην Ελλάδα - Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια

ΕΔΔΑ: Ασφαλιστικά μέτρα για να μην προχωρήσει η απέλαση τεσσάρων προσφύγων
Απόφαση Πλεύρη 02.09.25

Νέο «όχι» από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για την απέλαση προσφύγων - Εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα κατά της απέλασης τεσσάρων προσφύγων από την Ερυθραία

Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)

Από τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ μέχρι την Παρί Σεν Ζερμέν, αυτές είναι οι σπουδαιότερες μεταγραφές του καλοκαιριού του 2025 που διαμόρφωσαν μια εντυπωσιακή 11άδα αξίας 879,5 εκατ. ευρώ!

Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Απανωτά τετ-α-τετ 02.09.25

Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Έχει ελπίδες;

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν
Ατρόμητες 02.09.25

Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν

Το ντοκιμαντέρ Woman & the Wind είναι ένα ριζοσπαστικό ταξίδι στη θάλασσα, την αδελφότητα και την αφήγηση ιστοριών - Τρεις γυναίκες πάνω σε ένα καταμαράν αντιμετωπίζουν τη φύση απολαμβάνοντας την κάλμα της και τιθασεύοντας την αγριάδα της.

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο
Παραδοχή 02.09.25

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο

Σε μία σπάνια δημόσια αιχμή κατά του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είναι αντιμέτωπο με διεθνή απομόνωση που αγγίζει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 02.09.25

Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές  φέρεται ως το "δεξί χέρι" του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
Βίντεο 02.09.25

Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του Κάλβιν Χάρις, η Jessie Reyez, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές μουσικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και το One Kiss της Dua Lipa, ετοιμάζει μια νέα δική της κυκλοφορία με τον γνωστό παραγωγό

Τα Νέα της Αγοράς 02.09.25

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

