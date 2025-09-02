Η σχολική εμπειρία ξεκινάει και φέτος από τα Public

Η ώρα που θα ηχήσει το πρώτο κουδούνι της χρονιάς πλησιάζει και ήδη γονείς και παιδιά φτιάχνουν λίστες για να είναι φουλ προετοιμασμένοι το νέο σχολικό έτος.

Αν είσαι γονιός ξέρεις ότι υπάρχει ο προορισμός που θα καλύψει κάθε σας ανάγκη, με τον πιο εύκολο και οργανωμένο τρόπο. Οι επιλογές είναι χιλιάδες που θα ικανοποιήσουν τόσο το παιδί σου στο δημοτικό, όσο και το μεγαλύτερο που μπήκε φέτος στο γυμνάσιο.

Εκεί βασικά, μπορούν όλοι, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου και γούστου να βρουν αυτό που τους ταιριάζει γιατί όπως λέει και το μότο: “Για σχολικά, φέτος πάρ’ το χαλαρά. Don’t Worry, Go Public”.

Αυτή η χαλαρότητα δεν αφορά μόνο στην ποικιλία καθότι τα Public προσφέρουν επιπλέον μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης.

Αμέτρητες Public σχολικές επιλογές

Το σχολικό είδος με το οποίο ξεκινάμε όλοι κάθε χρόνο τη λίστα είναι φυσικά οι σχολικές τσάντες. Κοιτάμε κάθε φορά να συνδυάζουν στυλ, μέγεθος, εργονομία και φυσικά να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε ηλικίας.

Για να είστε σίγουροι ότι θα ικανοποιήσετε όλα τα παραπάνω, μπορείτε να το πετύχετε με μία επίσκεψη στα Public καθότι προσφέρουν μια τεράστια γκάμα επιλογών που καλύπτουν ουσιαστικά τις ανάγκες κάθε μαθητή. Αυτό σημαίνει για εσάς περισσότερος διαθέσιμος χρόνος και σαφώς λιγότερος κόπος. Ταυτόχρονα, εκεί θα ανακαλύψετε μοναδικές συλλογές από κορυφαία brands και εκατοντάδες σχέδια σε κασετίνες και είδη γραφείου.

Συνεχίζοντας τη λίστα υπάρχουν και πολλά άλλα προϊόντα που περιμένουν το δικό τους τικ πριν το ξεκίνημα των μαθημάτων. Στον ίδιο πάντα προορισμό θα βρείτε χιλιάδες είδη γραφικής ύλης, ζωγραφικής και οργάνωσης γραφείου όπως τετράδια και μπλοκ σε αμέτρητα σχέδια, πλήρη σειρά μολυβιών, στυλό και γεωμετρικών οργάνων, καθώς και υλικά χειροτεχνίας για τους μικρούς μας καλλιτέχνες.

Και ήρθε η ώρα των βιβλίων: στα καταστήματα Public, “Public + home” και στο public.gr, μπορείτε να προμηθευτείτε όλα τα σχολικά βιβλία, οργανωμένα ανά τάξη, και μάλιστα –αν το επιθυμείτε- να τα παραλάβετε, ντυμένα με προστατευτικό κάλυμμα για άμεση χρήση.

Επιπλέον, εκεί θα βρείτε μία πολύ ενδιαφέρουσα ποικιλία από εκπαιδευτικά βοηθήματα από έγκριτους εκδοτικούς οίκους, αλλά και βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, από αγγλικά μέχρι ιαπωνικά, καθώς και τίτλους για IB, κολέγια και πανεπιστήμια, καλύπτοντας κάθε εκπαιδευτική ανάγκη.

Η σχολική λίστα έτοιμη για εσάς

Αυτή η ευκολία όπου μπορείτε να πάτε τη σχολική λίστα στα Public και αυτοί να αναλάβουν όλα τα υπόλοιπα, είναι μία απίθανη υπηρεσία για όλους εμάς τους γονείς. Τι πρέπει να κάνετε; Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να την παραδώσετε σε οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα Public ή να την ανεβάσετε στο public.gr, για να ετοιμαστεί, ώστε να την παραλάβετε άμεσα από τα καταστήματα Public και τα μεγάλα Public + home που προσφέρουν συν τοις άλλοις ακόμη περισσότερες ανέσεις, όπως άνετο πάρκινγκ.

Αν τα παιδιά σας φοιτούν σε ιδιωτικό σχολείο, οι έτοιμες σχολικές λίστες ανά σχολείο είναι και φέτος διαθέσιμες online, επιτρέποντας με δύο μόνο κλικ την προμήθεια όλων των απαραίτητων για τη νέα σχολική χρονιά.

Ευκολία στην πληρωμή και στην παράδοση για όλους

Και ήρθε η ώρα της πληρωμής. Πέρα από την τεράστια ποικιλία σχολικών ειδών και τις λοιπές υπηρεσίες που σας γλιτώνουν από άγχος, κόπο και χρόνο, τα Public προσφέρουν επιπλέον ευέλικτες υπηρεσίες πληρωμής: μπορείτε να επιλέξετε πληρωμή μέσω Klarna σε 3 άτοκες δόσεις, εξασφαλίζοντας ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία αγορών, ενώ με το Public+, το δωρεάν πρόγραμμα ανταμοιβής, κάθε αγορά επιστρέφει ένα μέρος της αξίας σε €, για εξαργύρωση σε επόμενες αγορές.

Ειδικότερα, οι πελάτες που επιλέξουν σχολικές τσάντες άνω των 9,99€ θα λάβουν και Public Επιστρoφή 15% στο Public+ Wallet για επόμενες αγορές. Βιαστείτε γιατί ισχύει για αγορές μέχρι την Τετάρτη 10/09/2025.

Σημειώστε ότι για τις παραλαβές σας, τα Public σας προσφέρουν τη δυνατότητα για δωρεάν μεταφορικά μέσω των 150.000+ θυρίδων της Box Now, για όλες τις παραγγελίες άνω των 35€, κάνοντας τις online αγορές ακόμη πιο εύκολες.

Τέλος, για όσους δικαιούνται επιταγή βιβλίων ΟΠΕΚΑ (από 20€), η εξαργύρωση συνεχίζεται στα Public, ενώ για όσους δικαιούνται επιταγή βιβλίων ΔΥΠΑ (25€), η εξαργύρωση θα είναι δυνατή από την 1η Σεπτεμβρίου, σε όλα τα καταστήματα Public.

Οπότε και φέτος στα Public, γονείς και μαθητές κάνουν την προετοιμασία τους για τη νέα σχολική χρονιά πιο εύκολα, άνετα και με αμέτρητες επιλογές σε έναν μόνο προορισμό. Καλό ξεκίνημα σε όλους με χαμόγελα και άφθονη δημιουργική διάθεση.