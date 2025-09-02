Άνω του 1 τρισ. η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών έως το 2030 σύμφωνα με την Counterpoint Research

Προς διπλασιασμό οδεύει η παγκόσμια αγορά ημιαγωγών, καθώς με βασικό μοχλό την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και με ορίζοντα το 2030 αναμένεται σύμφωνα με έρευνα της Counterpoint Research να ξεπεράσει το $1 τρισ.

Όπως εκτιμάται μετάβαση από το Generative AI (GenAI) στην Agentic AI και τελικά στην Physical AI θα τροφοδοτήσει πρωτοφανή ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, μνήμη και διασυνδέσεις, τόσο σε επίπεδο cloud, όσο και edge συσκευών.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, όπως αναφέρει και το ΣΕΠΕ, οι μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές για GenAI – κυρίως από hyperscalers – αποτελούν τον κινητήριο μοχλό. Οι εφαρμογές, που ξεκίνησαν από κείμενο, επεκτείνονται ταχύτατα σε ήχο, εικόνα και βίντεο, δημιουργώντας εκθετική αύξηση στη ζήτηση για GPUs, accelerators, μνήμες HBM και DDR, καθώς και οπτικές διασυνδέσεις.

Οι ημιαγωγοί λειτουργούν ως «σπονδυλική στήλη» της οικονομίας της ΤΝ, τροφοδοτώντας πλατφόρμες, μοντέλα και εφαρμογές.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το επόμενο κύμα αφορά την Agentic AI, με εφαρμογές που ξεπερνούν την παραγωγή περιεχομένου και επεκτείνονται σε πολύπλοκες συνομιλίες, σημασιολογική αναζήτηση και ολοκληρωμένη δημιουργία πολυμεσικού υλικού.

Όπως εξηγεί η Counterpoint, «παρακολουθούμε την άνοδο της “token economy”, όπου το token καθίσταται το νέο νόμισμα της ΑΙ». Η μετάβαση αυτή απαιτεί τεράστιους πόρους υπολογισμού και μνήμης, οδηγώντας σε εκθετική αύξηση κατανάλωσης ημιαγωγών.

Το τρίτο κύμα: Physical AI

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η εστίαση μετατοπίζεται στην Physical AI. Η εξέλιξη αυτή περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της ΤΝ σε φυσικά αυτόνομα συστήματα, όπως ανθρωποειδή, βιομηχανικά ρομπότ και οχήματα.

Η Counterpoint προβλέπει ότι η ζήτηση σε αυτό το στάδιο θα απογειώσει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση ημιαγωγών, καθώς θα απαιτηθεί προηγμένος εξοπλισμός για αυτονομία σε πραγματικό χρόνο.

Παρά το γεγονός ότι το 2024 περίπου το 80% των εσόδων της αγοράς AI προήλθε από ημιαγωγούς για υποδομές και edge συσκευές, η έρευνα προβλέπει ότι το μεγαλύτερο κομμάτι αξίας στο μέλλον θα προέλθει από εφαρμογές και APIs στην αλυσίδα αξίας της ΤΝ.

Η Counterpoint υπογραμμίζει ότι η «οικονομία του token» θα λειτουργήσει όπως η άνοδος των mobile apps την τελευταία δεκαετία, δημιουργώντας οικοσυστήματα υπηρεσιών και εφαρμογών, που θα πολλαπλασιάσουν την εμπορική αξία.

Προοπτικές και προκλήσεις

Η πρόβλεψη για έσοδα άνω του $1 τρισ. έως το 2030 αποτυπώνει το βάθος της τεχνολογικής και οικονομικής αλλαγής, που φέρνει η ΤΝ. Η αύξηση της παραγωγικότητας, η αυτοματοποίηση και οι εξοικονομήσεις κόστους αποτελούν βασικούς μοχλούς που θα επιταχύνουν την υιοθέτηση.

Ωστόσο, η μετάβαση συνοδεύεται και από προκλήσεις: υψηλό ενεργειακό αποτύπωμα, ανάγκη για ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού και πιθανά ρίσκα υπερβολικής εξάρτησης από λίγους μεγάλους παίκτες.

«Η διαδρομή από το GenAI στο Agentic και το Physical AI δεν αποτελεί απλώς τεχνολογική εξέλιξη, αλλά μια βαθιά οικονομική μετατόπιση. Η πρόκληση για τη βιομηχανία θα είναι να κεφαλαιοποιήσει την εκρηκτική ζήτηση, εξασφαλίζοντας παράλληλα βιωσιμότητα και ισορροπία σε μια αγορά που καλπάζει προς το τρισεκατομμύριο», αναφέρει η Counterpoint Research.