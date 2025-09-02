Ξανά αντιμέτωπος με τον νόμο ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ: Θα δικαστεί για βιασμό

Ο Γάλλος ηθοποιός Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου του Παρισιού για βιασμό και σεξουαλική επίθεση εις βάρος της ηθοποιού Σαρλότ Αρνού, σύμφωνα με τη Libération. Η απόφαση ελήφθη από την ανακριτική δικαστίνα που χειριζόταν την υπόθεση, έπειτα από πολυετή έρευνα.

Η Αρνού είχε καταγγείλει τον διάσημο ηθοποιό το 2018, υποστηρίζοντας ότι υπέστη βιασμό δύο φορές, στις 7 και 13 Αυγούστου εκείνου του έτους, στο σπίτι του Ντεπαρντιέ στο Παρίσι. Η υπόθεση είχε μπει προσωρινά «παγώσει» λόγω «έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων», αλλά άνοιξε και πάλι λίγους μήνες αργότερα, με την ηθοποιό να επιμένει στις καταγγελίες της.

Τι δήλωσε η Σαρλότ Αρνού

«Mετά από 7 χρόνια φρίκης και κόλασης, η απόφαση αποκαθιστά μια μορφή δικαστικής αλήθειας. Νομίζω ότι μου είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσω πόσο σημαντικό είναι αυτό. Νιώθω ανακούφιση», έγραψε η Αρνού στο Instagram, σχολιάζοντας την παραπομπή της υπόθεσης σε δίκη. Αντίθετα, ο Ντεπαρντιέ αρνείται κατηγορηματικά τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η σχέση με τη νεαρή ηθοποιό υπήρξε συναινετική.

«Η πελάτισσά μου και εγώ αισθανόμαστε ανακουφισμένες και αισιόδοξες. Πρόκειται για μια μορφή δικαστικής αλήθειας για τη Σαρλότ εν αναμονή της δίκης. Η απόφαση αυτή αποτελεί επίσης απάντηση στις ψευδείς κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον της σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε η Καρίν Ντουριέ-Ντιμπόλντ.

View this post on Instagram A post shared by Charlotte Arnould (@__charlottearnould__)



Η ημερομηνία της δίκης δεν είναι ακόμη γνωστή. Ο δικηγόρος του, στον οποίο απευθύνθηκε το AFP, δεν προέβη σε άμεσο σχόλιο. Σε επιστολή που δημοσιεύθηκε στο Le Figaro τον Οκτώβριο του 2023, ο ηθοποιός αμφισβήτησε τις κατηγορίες. «Ποτέ, μα ποτέ, δεν κακοποίησα μια γυναίκα», είχε δηλώσει, αναφερόμενος στις κατηγορίες της Σαρλότ Αρνού. «Μια γυναίκα ήρθε στο σπίτι μου για πρώτη φορά, με ελαφρύ βήμα, ανεβαίνοντας με τη θέλησή της στο δωμάτιό μου. Σήμερα λέει ότι βιάστηκε», είχε γράψει. «Ποτέ δεν υπήρξε μεταξύ μας ούτε εξαναγκασμός, ούτε βία, ούτε διαμαρτυρία».

Η δίκη αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο έντονης δικαστικής περιπέτειας για τον 75χρονο ηθοποιό. Τον περασμένο Μάιο καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με αναστολή για σεξουαλική επίθεση εναντίον δύο γυναικών κατά τη διάρκεια γυρισμάτων, απόφαση για την οποία έχει ασκήσει έφεση.