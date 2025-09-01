Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: Μαύρες τρύπες στα ραντάρ του

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

«Ελ. Βεζινέλος»

Μαύρες τρύπες στα ραντάρ του

• Ποια σοβαρά τεχνικά προβλήματα παρουσιάστηκαν πριν λίγες μέρες

• Γιατί οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας φοβούνται «αεροπορικά Τέμπη»

• Τι συμβαίνει με το τερματικό στον λόφο Μερέντα

• Τι κατήγγειλε δημόσια η εταιρεία Ryanair

• Ποια είναι ενδεχομένως η γενεσιουργός αιτία των προβλημάτων

• Τι λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Eνωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας

============

Μπελάδες για γονείς και παιδιά

Φοροπαγίδες σε κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς

• Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς χρηματικών ποσών από κοινό σε ατομικό λογαριασμό πρέπει να γίνει δήλωση γονικής παροχής ή δωρεάς

Τι ισχύει για εμβάσματα σε παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό

============

Σύνοδος της Σαγκάης

Τα μυστήρια και τα παρασκήνια

============

Μετωπική

Σύγκρουση Πατριαρχείων για το Σινά

• Τα Ιεροσόλυμα διεκδικούν δικαιώματα απέναντι στο Φανάρι για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης

============

Πολιτικό παρασκήνιο

Η αγωνία του βουλευτή πριν από τη ΔΕΘ

Tι πραγματικά έχει στο μυαλό ο Αλέξης Τσίπρας

============

Εδώ Βενετία

Οταν ο Τζουντ Λο υποδύεται τον… Πούτιν

============

70 χρόνια μετά

Ποια ρεκόρ Γκίνες μπορείτε, αν θέλετε, να διεκδικήσετε

============

48 συλλήψεις

Και εν ενεργεία ένστολοι σε εγκληματική οργάνωση

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός

Επίθεση-φωτιά και με τον Ταρέμι

Πέρασε (2-0) από τον Βόλο, έφερε Μάντσα

Ανοιχτή και η έλευση Ποντένσε

AEK – Aστέρας Aktor 1-0

Γκολ ο Πιερό μετά έξι μήνες

ΠΑΟ – Λεβαδειακός 1-1

O Bέρμπιτς τον πλήγωσε

Στόχος η πρωτιά για την εθνική μπάσκετ

Μετά τις νίκες απέναντι σε Κύπρο και Γεωργία