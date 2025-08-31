«Πραξικόπημα» και στη δημόσια υγεία

Σε πολιτικό χάος – ενδεικτικό της εποχής Τραμπ 2.0, αλλά και των τεράστιων νέων προκλήσεων και κινδύνων για τη δημόσια υγεία στις ΗΠΑ – εξελίσσεται η επεισοδιακή «καρατόμηση» (και) της επικεφαλής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), Σούζαν Μονάρεζ, από την αμερικανική κυβέρνηση, που πυροδότησε κύμα παραιτήσεων κορυφαίων αξιωματούχων από τον οργανισμό. Μεταξύ αυτών του ελληνοαμερικανού δρος Δημήτρη Δασκαλάκη, με ένα δριμύ «κατηγορώ» για την πολιτική του αντιεμβολιαστή υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Η Μονάρεζ «αρνήθηκε να παραιτηθεί, παρά το ότι ενημέρωσε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας για την πρόθεσή της να το πράξει», ανακοίνωσε χθες τα ξημερώματα ο Λευκός Οίκος. Δεν ήταν «ευθυγραμμισμένη με την ατζέντα του προέδρου», συμπλήρωσε λακωνικά, «να Κάνει την Αμερική Υγιή Ξανά». Ακόμη ένα τραμπικό κίνημα, γνωστό ως MAHA. Είχε προηγηθεί μια εξίσου λακωνική ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Υγείας για την απομάκρυνση της Μονάρεζ, χωρίς να αναφέρονται οι λόγοι της απόλυσης, ούτε έναν μήνα αφότου η 50χρονη Αμερικανίδα μικροβιολόγος είχε αναλάβει τη διεύθυνση των CDC, ως (δεύτερη) επιλογή του Τραμπ και – για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού, βάσει νέου νόμου – με την έγκριση του διορισμού της από το Κογκρέσο.

«Στοχοποιήθηκε» επειδή αρνήθηκε να υποστηρίξει «αντιεπιστημονικές ντιρεκτίβες» και να απολύσει ειδικούς στον τομέα της υγείας, ανέφεραν οι δικηγόροι της, επισημαίνοντας ότι η πελάτισσά τους δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τη διεύθυνση του κορυφαίου οργανισμού δημόσιας υγείας των ΗΠΑ, αλλά και σε διεθνές επίπεδο στον εντοπισμό και στην αντιμετώπιση επιδημιών. Ανάλογη ήταν η τοποθέτησή τους και μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. «Ούσα διορισμένη από τον πρόεδρο και με έγκριση της Γερουσίας αξιωματούχος, μόνο ο ίδιος ο πρόεδρος μπορεί να την απολύσει», έγραψε στο Χ ένας από τους δικηγόρους της Μονάρεζ. «Παραμένει διευθύντρια των CDC», προσέθεσε. Η διευκρίνιση ήρθε αργά χθες από τον Λευκό Οίκο. Την απέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λίβιτ, και θα ορίσει σύντομα αντικαταστάτη.

Λίγες ώρες νωρίτερα, τρεις παραιτηθέντες αξιωματούχοι των CDC απομακρύνθηκαν – σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters – από τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στην Ατλάντα. Πρόκειται για σημαίνοντα στελέχη: την Ντέμπρα Χόουρι, επικεφαλής ιατρική σύμβουλο των CDC, τον ομογενή Δημήτρη Δασκαλάκη, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Ανοσοποίησης και Αναπνευστικών Νοσημάτων (NCIRD), και τον Νταν Τζέρινγκαν, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Νεοεμφανιζόμενων και Ζωονοσογόνων Λοιμωδών Ασθενειών.

Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας απέφυγε να σχολιάσει τις λεπτομέρειες της αποπομπής Μονάρεζ και τις παραιτήσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων των CDC. «Η υπηρεσία έχει προβλήματα και τα διορθώνουμε», είπε ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ στο συντηρητικό δίκτυο Fox News. «Χρειαζόμαστε ισχυρή ηγεσία που θα αναλάβει τα ηνία και θα είναι σε θέση να υλοποιήσει τις ευρείες φιλοδοξίες του προέδρου Τραμπ για αυτή την υπηρεσία»…

Η διαμάχη έχει λάβει πλέον πολιτικές διαστάσεις, με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο της Επιτροπής Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων (HELP) της Γερουσίας, Μπιλ Κάσιντι – γιατρό από τη Λουιζιάνα –, να προαναγγέλλει ανάληψη δράσης. «Για αυτές τις υψηλόβαθμες αποχωρήσεις απαιτείται εποπτεία από την επιτροπή», έγραψε στο Χ. «Η HELP πρέπει να πραγματοποιήσει ακρόαση με τον Κένεντι και τη διευθύντρια των CDC το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο ανεξάρτητος (μέλος της διάσκεψης των Δημοκρατικών) γερουσιαστής από το Βερμόντ και μέλος της επιτροπής Μπέρνι Σάντερς, χαρακτηρίζοντας την απόλυση της Σούζαν Μονάρεζ «εξωφρενική». «Τα εμβόλια σώζουν ζωές», πρόσθεσε. «Τελεία και παύλα».

Στο φόντο είναι εξάρσεις μολυσματικών ασθενειών, όπως η ιλαρά, εν μέσω σαρωτικών αλλαγών στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ, καθώς και δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό και στο προσωπικό των CDC. Λίγες ώρες πριν από την «καρατόμηση» της Μονάρεζ, ο Κένεντι χαιρέτισε την απόφαση της ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για την ανάκληση της άδειας έκτακτης χρήσης για τα εμβόλια κατά της COVID-19 των εταιρειών Pfizer, Moderna και Novavax και τη διάθεσή τους μόνο σε άτομα άνω των 65 ετών και όσους πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα.

