ΟΗΕ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση στις 23 Σεπτεμβρίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στις 23 Σεπτεμβρίου. Αυτή θα είναι η πρώτη του ομιλία στο σώμα στο πλαίσιο της δεύτερης θητείας του στην προεδρία των ΗΠΑ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου. Και πως θα εκφωνήσει μια ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επομένη, στις 23 Σεπτεμβρίου. Τις ημέρες εκείνες, να σημειωθεί, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ηγέτες άλλων χωρών, έχουν ανακοινώσει ότι θα αναγνωρίσουν Κράτος της Παλαιστίνης.

Επιθέσεις κατά του ΟΗΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ήδη από την πρώτη του θητεία, έχει επιτεθεί πολλές φορές στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στους οργανισμούς που λειτουργούν υπό την αιγίδα του.

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 20 Ιανουαρίου 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας. Στη συνέχεια, με μια σειρά από εκτελεστικά διατάγματα που εξέδωσε, απέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες από τo Συμβούλιο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (UNHRC), από την Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), ενώ έχει δηλώσει ότι θα επανεξετάσει τη συμμετοχή της χώρας στην Unesco.

Οι κινήσεις έγιναν σε ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια σε αυτό που ο γραμματέας του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, περιέγραψε ως «αντιαμερικανική προκατάληψη» στις υπηρεσίες του ΟΗΕ.

Υπέρ… Ισραήλ

Η «βεντέτα» του Ντόναλντ Τραμπ με τον ΟΗΕ κρατάει από την πρώτη του θητεία και συνδέεται σε ένα βαθμό με τις στενές σχέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ.

Τον Δεκέμβριο του 2016, έπειτα από ψήφισμα στον οργανισμό ενάντια στον εποικισμό των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, είχε γράψει στο τότε Twitter: «Ο ΟΗΕ έχει φοβερές προοπτικές, αλλά αυτήν την στιγμή είναι μόνο ένα κλαμπ συζήτησης και καλοπέρασης. Πολύ λυπηρό!». Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προσπαθήσει, χωρίς επιτυχία, να αποτρέψει την ψηφοφορία.

Πιο πρόσφατα, οι ΗΠΑ ζήτησαν από τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να λάβει επειγόντως μέτρα κατά της Φραντσέσκα Αλμπανέζι, της Ειδικής Εισηγήτριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη. Η Αλμπανέζι σε έκθεσή της κατήγγελλε περισσότερες από 60 διεθνείς εταιρείες (και αμερικανικές), συμπεριλαμβανομένων κολοσσών του τομέα των όπλων και της τεχνολογίας, ότι «συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στη γενοκτονική στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα».

Η αμερικανική αποστολή στον ΟΗΕ κατηγόρησε την Αλμπανέζι ότι έχει εμπλακεί σε ένα «επίμονο μοτίβο σφοδρού αντισημιτισμού και ξεκάθαρης αντι-ισραηλινής προκατάληψης». Και σημείωνε ότι η αδράνεια του ΟΗΕ «θα υπονομεύσει την αξιοπιστία του και θα απαιτήσει μια αποφασιστική απάντηση των ΗΠΑ».