ΗΠΑ: O Τραμπ διορίζει την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ ως πρέσβειρα στον ΟΗΕ

Ο Τραμπ πρότεινε την εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Τάμι Μπρους, πρώην παρουσιάστρια του Fox News και περσόνα της alt right σκηνής των ΗΠΑ ως αναπληρώτρια πρέσβη στον ΟΗΕ, την οποία και εξύμνησε ως «τηλεοπτική προσωπικότητα και συγγραφέα μπεστ σέλερ». Είναι το τρίτο ή τέταρτο μέλος του Fox που λαμβάνει θέση στην κυβέρνησή του.

Ο πρόεδρος Τραμπ πρότεινε την Τάμι Μπρους ως αναπληρώτρια εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με τον βαθμό της πρέσβειρας, κάτι που πρέπει να περάσει και από την αμερικανική γερουσία, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο στους διορισμούς.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τάμι Μπρους, έχει μια κακή σχέση με τους ρεπόρτερ που κάλυπταν το ρεπορτάζ του Στέιτ Ντιπάρτμεντ λόγω των fake news που μεταχειρίζονταν. Είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ αποχώρησαν από την UNESCO λόγω της «αντι-ισραηλινής ρητορικής εντός του οργανισμού», η οποία, όπως είπε, έρχεται σε σύγκρουση με την «ατζέντα America First».

Αντίστοιχα σε ερώτηση για τον λιμό στη Γάζα είχε κατηγορήσει την Χαμάς για την μη παρουσία δημοσιογράφων στη Γάζα και την μη εισόδου φαγητού, ενώ ανέφερε πως «ακρωτηρίαζαν και έψηναν μωρά σε φούρνους μικροκυμάτων» και πως «δολοφονούσαν γυναίκες καθώς τις βίαζαν».

Πως ευχαρίστησε η Μπρους την πρόταση Τραμπ να διοριστεί ως πρέσβειρα στον ΟΗΕ

«Ευχαριστώ, Πρόεδρε Τραμπ! Είμαι πολύ ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ορίζοντάς με ως Αναπληρωτή Εκπρόσωπο των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω ως Εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ και τώρα νιώθω ευλογημένη που τις επόμενες εβδομάδες η δέσμευσή μου για την προώθηση της ηγεσίας και των αξιών του America First θα συνεχιστεί στη διεθνή σκηνή σε αυτή τη νέα θέση. Προχωράμε» δήλωσε η Μπρους.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι προτείνω την Τάμι Μπρους, μια Μεγάλη Πατριώτισσα, Τηλεοπτική Προσωπικότητα και Συγγραφέα Μπεστ Σέλερ, ως την επόμενη Αναπληρώτρια Εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, με τον βαθμό του Πρέσβη. Από την αρχή της Δεύτερης Θητείας μου, η Τάμι υπηρετεί με διάκριση ως Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου έκανε φανταστική δουλειά. Η Τάμι Μπρους θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας άψογα στα Ηνωμένα Έθνη», αναφέρει ο Τραμπ στην ανάρτησή του.