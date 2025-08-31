newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Πώς το ανθυγιεινό φαγητό βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πολιτικής διαμάχης στη Γερμανία
Το ετήσιο οικονομικό κόστος των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με το βάρος στη Γερμανία κυμαίνεται μεταξύ 27 και 90 δισεκατομμυρίων ευρώ

Περίπου οι μισοί ενήλικες στη Γερμανία είναι υπέρβαροι, με τα ποσοστά παχυσαρκίας να αναμένεται να αυξηθούν, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά το σύστημα υγείας της χώρας. Το ζήτημα της ρύθμισης των ανθυγιεινών τροφίμων έχει προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις στην πολιτική σκηνή, φέρνοντας στο προσκήνιο τη διαχρονική σύγκρουση μεταξύ της ελευθερίας της αγοράς και της κρατικής παρέμβασης, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η παχυσαρκία και οι ασθένειες που συνδέονται με αυτήν «όχι μόνο προκαλούν μεγάλο ανθρώπινο πόνο, αλλά συνεπάγονται και εξαιρετικά υψηλό κόστος», δήλωσε η Μπάρμπαρα Μπίτσερ, διευθύνουσα σύμβουλος της Γερμανικής Εταιρείας Διαβήτη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ετήσιο οικονομικό κόστος των προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με το βάρος κυμαίνεται μεταξύ 27 και 90 δισεκατομμυρίων ευρώ, ασκώντας περαιτέρω πίεση σε ένα ήδη οικονομικά πιεσμένο σύστημα υγείας.

Η πολιτική αντιπαράθεση για την ανθυγιεινή διατροφή

Παρά την υπόσχεση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για «θεμελιώδη μεταρρύθμιση» των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, το σχέδιο του κυβερνητικού συνασπισμού δεν περιλαμβάνει μέτρα που να αφορούν την ανθυγιεινή διατροφή. Αντίθετα, καλεί τους καταναλωτές να «λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις». Στον αντίποδα, κόμματα όπως οι Πράσινοι και το Die Linke προτείνουν μέτρα όπως η επιβολή φόρου ζάχαρης στα αναψυκτικά, μια πρόταση που απορρίπτεται από το συντηρητικό CDU/CSU, το οποίο εκτιμά ότι η αγορά μπορεί να αυτορρυθμιστεί.

Η Γερμανία παραδοσιακά ακολουθεί μια προσέγγιση ελάχιστων παρεμβάσεων σε βιομηχανίες που συνδέονται με κινδύνους για την υγεία. Η Κριστίνα Στουμπ, μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής τροφίμων και γεωργίας του CDU, υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται εξωτερική παρέμβαση, καθώς οι καταναλωτές θα ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να μειώσουν τη ζάχαρη και τα λιπαρά. «Πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός ρυθμίζει πολλά από αυτά», σημείωσε.

Αυτή την άποψη συμμερίζονται και ομάδες λόμπι της βιομηχανίας, οι οποίες υποστηρίζουν ότι οι πολίτες πρέπει να επιλέγουν ελεύθερα τι τρώνε. Ωστόσο, πολιτικοί της αριστεράς, όπως η Ίνα Λάτεντορφ του Die Linke, θεωρούν ότι αυτή η στάση μεταθέτει την ευθύνη στους καταναλωτές, παραβλέποντας την ανάγκη για κρατική παρέμβαση.

Η στάση των εταιρειών και διεθνείς πρακτικές

Έρευνες δείχνουν ότι εταιρείες κολοσσοί όπως η Unilever και η Nestle έχουν ελάχιστα κίνητρα να αλλάξουν τις πρακτικές τους χωρίς κυβερνητική πίεση. Ενδεικτικά, το 41% των πωλήσεων τροφίμων και ποτών της Nestle το 2024 προήλθε από προϊόντα που θεωρούνται ανθυγιεινά. Παρότι οι εταιρείες δηλώνουν ότι εργάζονται πάνω σε πιο υγιεινές επιλογές, οι επικριτές χαρακτηρίζουν την πρόοδο αργή και ανεπαρκή.

Διεθνώς, η νομοθετική ρύθμιση έχει αποδειχθεί αποτελεσματική. Στη Χιλή, η υποχρεωτική σήμανση και οι περιορισμοί στη διαφήμιση μείωσαν τις πωλήσεις ανθυγιεινών τροφίμων, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ο φόρος στα αναψυκτικά οδήγησε σε μείωση της ζάχαρης κατά 29%. Αντίθετα, μια εθελοντική εκστρατεία στη Γερμανία πέτυχε μείωση μόλις 2%. Η Μπάρμπαρα Μπίτσερ καταλήγει ότι η λήψη μέτρων «δεν κοστίζει πολύ, αλλά απαιτεί πολιτικό θάρρος, το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή».

Πηγή: ΟΤ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Έλλειψη ύπνου στα 40; Πόσα χρόνια μας κλέβει;

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει
Fizz 31.08.25

Συγκλονίζει η κτηνίατρος Έφη Ρόζη: Αποχαιρετά τη φίλη της Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και δίνει το όνομά της στο παιδί που περιμένει

Η φίλη της αδικοχαμένης Αλεξάνδρας αποκάλυψε ότι θα δώσει το όνομά της στην κόρη της, ώστε «να μείνει άλλο ένα κομμάτι της κοντά μας».

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
