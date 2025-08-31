newspaper
«Με κλείδωσε στο σπίτι και με εκδίδει» – Ο εφιάλτης που έζησε η 25χρονη στα χέρια του 23χρονου συντρόφου της
Ελλάδα 31 Αυγούστου 2025

«Με κλείδωσε στο σπίτι και με εκδίδει» – Ο εφιάλτης που έζησε η 25χρονη στα χέρια του 23χρονου συντρόφου της

Η γυναίκα βρήκε τη δύναμη καταγγείλει όσα βίωνε στην Αστυνομία και να συλληφθεί ο 23χρονος μαζί με έναν συνεργό του

Σύνταξη
Τον εφιάλτη που βίωνε από τον σύντροφό της αποκάλυψε στις Αρχές μια 25χρονη γυναίκα.

Η γυναίκα βρήκε τη δύναμη να μιλήσει τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου όταν κάλεσε την Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια.

Από τον Δεκέμβριο του 2024

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο εφιάλτης ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024. Ο 23χρονος σύντροφός της, μαζί με έναν 33χρονο, την έπεισαν να ανοίξει λογαριασμό σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου.

Από τότε, την ανάγκασαν να ανεβάζει βίντεο, να συναντά «πελάτες» σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και να τους παραδίδει τα χρήματα που έπαιρνε.

Στη φυλακή

Η 25χρονη, μάλιστα, αποκάλυψε πως ακόμα ένα άτομο κατέγραφε τις προσωπικές της στιγμές με τον σύντροφό της, χωρίς εκεί να το γνωρίζει.

Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν. Ο 23χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο 33χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

World
Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο
Ελλάδα 30.08.25

Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο

Όπως υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Παντείου, το πανεπιστήμιο «έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και δεν επιθυμεί «τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου»

Σύνταξη
Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι – Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Στο Ηράκλειο Κρήτης 30.08.25

Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε από μπαλκόνι - Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Οι διασώστες που έφτασαν με το ασθενοφόρο παρέλαβαν το παιδί, που διατηρούσε τις αισθήσεις του, και το μετέφερε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης

Σύνταξη
Αλιβέρι: Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο και η μητέρα – Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα
Τραγωδία 30.08.25

Υπέκυψε στα τραύματά της από το τροχαίο στο Αλιβέρι και η μητέρα - Το ζεύγος αφήνει πίσω τρία ανήλικα

Η μηχανή στην οποία επέβαινε το ζευγάρι στο Αλιβέρι συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τζιπ - Ο οδηγός σκοτώθηκε ακαριαία ενώ η σύζυγός του είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Σύνταξη
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

in.gr Team
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Σύνταξη
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Σύνταξη
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Σύνταξη
