«Με κλείδωσε στο σπίτι και με εκδίδει» – Ο εφιάλτης που έζησε η 25χρονη στα χέρια του 23χρονου συντρόφου της

Τον εφιάλτη που βίωνε από τον σύντροφό της αποκάλυψε στις Αρχές μια 25χρονη γυναίκα.

Η γυναίκα βρήκε τη δύναμη να μιλήσει τα ξημερώματα της 19ης Αυγούστου όταν κάλεσε την Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια.

Από τον Δεκέμβριο του 2024

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο εφιάλτης ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024. Ο 23χρονος σύντροφός της, μαζί με έναν 33χρονο, την έπεισαν να ανοίξει λογαριασμό σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου.

Από τότε, την ανάγκασαν να ανεβάζει βίντεο, να συναντά «πελάτες» σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και να τους παραδίδει τα χρήματα που έπαιρνε.

Στη φυλακή

Η 25χρονη, μάλιστα, αποκάλυψε πως ακόμα ένα άτομο κατέγραφε τις προσωπικές της στιγμές με τον σύντροφό της, χωρίς εκεί να το γνωρίζει.

Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν. Ο 23χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ ο 33χρονος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.