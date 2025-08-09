newspaper
Σημαντική είδηση:
09.08.2025 | 10:56
Καραμπόλα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα
Σκιάθος: Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού – Συνελήφθη 23χρονος
Ελλάδα 09 Αυγούστου 2025 | 10:20

Σκιάθος: Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού – Συνελήφθη 23χρονος

Η 17χρονη τουρίστρια γνώρισε τον νεαρό άνδρα μέσω κοινής παρέας, ο οποίος κατάφερε να την ξεμοναχιάσει και σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας να την κακοποιήσει σεξουαλικά

Χειροπέδες σε έναν 23χρονο άνδρα στη Σκιάθο πέρασαν οι αστυνομικοί, έπειτα από καταγγελία που έκανε ανήλικη τουρίστρια η οποία τον υπέδειξε ως βιαστή της. Η 17χρονη έκανε διακοπές στο νησί των Σποράδων και τον είχε γνωρίσει μέσω κοινής παρέας.

Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ διετάχθη ιατροδικαστική εξέταση της 17χρονης

Η ανήλικη τουρίστρια πήγε στο αστυνομικό τμήμα του νησιού σε κατάσταση σοκ και περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς η διασκέδασή της το βράδυ της Πέμπτης μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Όπως κατέθεσε, γνώρισε τον νεαρό άνδρα μέσω κοινής παρέας και διασκέδαζαν. Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός κατάφερε να την ξεμοναχιάσει όπου, όπως υποστηρίζει η ίδια, την βίασε. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από την τουρίστρια και ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.

Σκιάθος: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο φερόμενος βιαστής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο, στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον Βόλο, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της 17χρονης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σοβαρές καταγγελίες που έχουν καταγραφεί φέτος στο νησί, αναφέρει το

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.

Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας που έχασε τις αισθήσεις του καθώς κολυμπούσε στο Ναυάγιο
Θλίψη 09.08.25

Νεκρός τουρίστας στο Ναυάγιο Ζακύνθου - Έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που κολυμπούσε

Ο 57χρονος είχε φτάσει στον όρμο στο Ναυάγιο με τουριστικό σκάφος και είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, όταν οι λουόμενοι αντελήφθησαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
Πύρινος εφιάλτης 09.08.25

Με ένα χλμ. την ώρα «έτρεχε» η φωτιά στην Κερατέα - Τι είδαν οι δορυφόροι - Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία

Τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους δείχνουν ότι η φωτιά διένυσε περίπου 11 χιλιόμετρα σε ένα 12ωρο, σημειώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Ελλάδα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε ότι βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και έκανε λόγο για εμπρησμό

Σύνταξη
Φωτιά: Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες – Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική
Προσοχή 09.08.25

Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες - Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική

Φωτιά: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο, σε 4 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Σύνταξη
Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό
Ανείπωτη καταστροφή 09.08.25 Upd: 11:22

Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κερατέα και Ηλεία - Νέα εστία εκδηλώθηκε στον Αγιο Νικόλαο, πρωινά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;
Δύσκολη Εξίσωση 09.08.25

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Τι κάνει ένας ιατροδικαστής στα Επείγοντα; Γιατροί σε νοσοκομεία νησιών και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, μιλούν στο in για τη δύσκολη εξίσωση της ιατρικής κάλυψης στην Περιφέρεια - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Ελλάδα 09.08.25

ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού ήταν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων - Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων

Εύη Σαλτού
Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο
Πύρινη κόλαση 09.08.25

Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο

Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες του in από τη φωτιά στην Αττική - Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται στο λεκανοπέδιο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million
English edition 09.08.25

US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million

Beyond criminal charges, the Trump administration is exerting economic pressure on Venezuela. Since returning to the presidency in January, Trump has tightened an oil embargo and imposed additional tariffs on countries that buy Venezuelan crude

Σύνταξη
Λος Άντζελες: Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων
ΗΠΑ 09.08.25

Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων

Το πανεπιστήμιο καλείται από την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει και αποζημιώσεις 172 εκατ. δολαρίων σε εβραίους φοιτητές που υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ
Wall Street Journal 09.08.25

Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ

Η Wall Street Journal εκτιμά ότι η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να στοχεύει εν μέρει στην αύξηση της εσωτερικής πίεσης προς τον Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ
Meow 09.08.25

«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ

Τα τελευταία χρόνια οι γάτες έχουν μετατραπεί από πρωταγωνιστές σε χαριτωμένα βίντεο στα social media σε ολοκληρωμένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Τι έκανε το Χόλιγουντ να ρίξει τα φώτα του πάνω στα αγαπημένα αιλουροειδή;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition
Πράσινη αρχιτεκτονική 09.08.25

Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition

Ανεμοσυλλέκτες, καφασωτά, στενά σοκάκια και εσωτερικές αυλές με πλούσια βλάστηση. Η παλιά πόλη του Ντουμπάι εμπνέει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στην εποχή της κλιματικής αλλαγής για φυσική δροσιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Νιούκαστλ, η οποία θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ. Με ποιο ποσό παραχωρεί τον Έλληνα φορ η Μπενφίκα.

Σύνταξη
Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;
Meta-συμβολισμός 09.08.25

Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;

Ένα Labubu που τοποθετήθηκε στον τάφο του Καρλ Μαρξ στο Λονδίνο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ειρωνεία της καπιταλιστικής μανίας με τη συγκεκριμένη κούκλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία στην Κένυα
Κένυα 09.08.25

Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση με πολλές λακκούβες.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής – Σαρωτικές διασταυρώσεις έως το τέλος του 2025
Μπαράζ ελέγχων 09.08.25

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις

Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης - Η τεχνητή νοημοσύνη θα «σκανάρει» στοιχεία από το Διαδίκτυο

Σύνταξη
