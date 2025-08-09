Χειροπέδες σε έναν 23χρονο άνδρα στη Σκιάθο πέρασαν οι αστυνομικοί, έπειτα από καταγγελία που έκανε ανήλικη τουρίστρια η οποία τον υπέδειξε ως βιαστή της. Η 17χρονη έκανε διακοπές στο νησί των Σποράδων και τον είχε γνωρίσει μέσω κοινής παρέας.

Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, ενώ διετάχθη ιατροδικαστική εξέταση της 17χρονης

Η ανήλικη τουρίστρια πήγε στο αστυνομικό τμήμα του νησιού σε κατάσταση σοκ και περιέγραψε στους αστυνομικούς πώς η διασκέδασή της το βράδυ της Πέμπτης μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Όπως κατέθεσε, γνώρισε τον νεαρό άνδρα μέσω κοινής παρέας και διασκέδαζαν. Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός κατάφερε να την ξεμοναχιάσει όπου, όπως υποστηρίζει η ίδια, την βίασε. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από την τουρίστρια και ο 23χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου.

Σκιάθος: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, ο φερόμενος βιαστής αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο, στον Εισαγγελέα Υπηρεσίας στον Βόλο, ενώ έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση της 17χρονης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς πρόκειται για μία από τις πλέον σοβαρές καταγγελίες που έχουν καταγραφεί φέτος στο νησί, αναφέρει το

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να συγκεντρώνουν στοιχεία και μαρτυρίες για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού.