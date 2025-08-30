Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν επικεντρωθεί πλέον στον Σίριλ Ντέσερς για την αναπλήρωση του Φώτη Ιωαννίδη, όπως διαβάσατε στο «In» το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8). Το περιθώριο για μία μεταγραφική υπέρβαση τύπου Μπριλ Εμπολό παρότι δεν έχει τελειώσει ολότελα, εντούτοις στενεύει κάθε ώρα όλο και περισσότερο.

Ο Σίριλ Ντέσερς πληροί τις προδιαγραφές που έχει περιγράψει ο Ρουί Βιτόρια για το «εννιάρι» του και ασφαλώς ο Πορτογάλος έχει εγκρίνει τη μεταγραφή. Προφανώς υπάρχουν επιθετικοί μεγαλύτερης αξίας από τον Νιγηριανό της Ρέιντζερς, όμως σε αυτό το τάιμινγκ η απόκτηση του είναι πιο εφικτή, αφού ο ποδοσφαιριστής πρέπει να υπογράψει μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, για να δηλωθεί στη λίστα της UEFA και να έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στο Europa League.

Οπότε, οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού σε συνεννόηση με τον Ρουί Βιτόρια, προτιμούν να μην ρισκάρουν να περιμένουν άλλον στράικερ μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας, με τον κίνδυνο να ξεμείνουν εφόσον κάτι στραβώσει την ύστατη ώρα.

Ο Ντέσερς βρίσκεται στη Γλασκόβη εν αναμονή των εξελίξεων για το μέλλον του, αφού έχει ζητήσει να φύγει. Ο νέος προπονητής Ράσελ Μάρτιν δεν τον υπολογίζει για βασικό και επανδρώνει την επίθεση με άλλους παίκτες. Η Ρέιντζερς απέκτησε τον Μπόγιαν Μιόβσκι από τη Τζιρόνα και αναμένεται να αγοράσει τον Γιουσέφ Τσερμίτι από την Έβερτον, με συνέπεια ο ήδη μικρός ρόλος του Ντέσερς στο ροτέισον να μικρύνει ακόμα περισσότερο. Ή και να εκμηδενιστεί…

Ο προπονητής Μάρτιν Ράσελ διευκρίνισε προ ημερών ότι ουδέποτε έθεσε εκτός πλάνων τον 30χρονο στράικερ και εξήρε τον επαγγελματισμό και τη συμπεριφορά του. Για να συμπληρώσει ο Άγγλος τεχνικός ότι σέβεται την απόφαση του παίκτη να ψάξει ένα περιβάλλον που θα παίζει πιο συχνά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντέσερς έχει έξι συμμετοχές φέτος με τους Τζερς, τέσσερις για τα προκριματικά του Champions League και δύο για τη σκωτσέζικη Premiership. Τέσσερις φορές ήρθε από τον πάγκο ως αλλαγή και έπαιξε μόλις σε δύο ματς βασικός. Στο ένα εξ’ αυτών, σκόραρε και μοίρασε μία ασίστ εναντίον της Βικτόρια Πλζεν στο 3-0 στο Άιμπροξ Παρκ. Επίσης, σε μία σύμπτωση, ο Ντέσερς αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό τον Ιούλιου στον Β’ προκριματικό, αγωνιζόμενος 15 λεπτά στη Γλασκόβη και 9 λεπτά στην Αθήνα, όπου έχασε στις καθυστερήσεις μία μεγάλη ευκαιρία για να χριστεί σκόρερ.

Στο μεταξύ, ο030χρονος επιθετικός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ρέιντζερς για το κυριακάτικο ντέρμπι με τη Σέλτικ (14:00 ώρα Ελλάδας). Ίσως το Ολντ Φιρμ να είναι και το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του στη Σκωτία… Επιπροσθέτως, ο Ντέσερς κλήθηκε στην Εθνική Νιγηρίας για τα παιχνίδια με τη Ρουάντα και τη Νότια Αφρική, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.