Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς παίζει στο Ολντ Φιρμ και φεύγει από Γλασκόβη

Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στον Σίριλ Ντέσερς, όμως ο 30χρονος επιθετικός βρίσκεται στην αποστολή της Ρέιντζερς για το ντέρμπι με τη Σέλτικ, ενώ κλήθηκε και στην Εθνική Νιγηρίας.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έχουν επικεντρωθεί πλέον στον Σίριλ Ντέσερς για την αναπλήρωση του Φώτη Ιωαννίδη, όπως διαβάσατε στο «In» το μεσημέρι του Σαββάτου (30/8). Το περιθώριο για μία μεταγραφική υπέρβαση τύπου Μπριλ Εμπολό παρότι δεν έχει τελειώσει ολότελα, εντούτοις στενεύει κάθε ώρα όλο και περισσότερο.

Ο Σίριλ Ντέσερς πληροί τις προδιαγραφές που έχει περιγράψει ο Ρουί Βιτόρια για το «εννιάρι» του και ασφαλώς ο Πορτογάλος έχει εγκρίνει τη μεταγραφή. Προφανώς υπάρχουν επιθετικοί μεγαλύτερης αξίας από τον Νιγηριανό της Ρέιντζερς, όμως σε αυτό το τάιμινγκ η απόκτηση του είναι πιο εφικτή, αφού ο ποδοσφαιριστής πρέπει να υπογράψει μέχρι τα μεσάνυχτα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, για να δηλωθεί στη λίστα της UEFA και να έχει δικαίωμα να πάρει μέρος στο Europa League.

Οπότε, οι ιθύνοντες του Τριφυλλιού σε συνεννόηση με τον Ρουί Βιτόρια, προτιμούν να μην ρισκάρουν να περιμένουν άλλον στράικερ μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας, με τον κίνδυνο να ξεμείνουν εφόσον κάτι στραβώσει την ύστατη ώρα.

Ο Ντέσερς βρίσκεται στη Γλασκόβη εν αναμονή των εξελίξεων για το μέλλον του, αφού έχει ζητήσει να φύγει. Ο νέος προπονητής Ράσελ Μάρτιν δεν τον υπολογίζει για βασικό και επανδρώνει την επίθεση με άλλους παίκτες. Η Ρέιντζερς απέκτησε τον Μπόγιαν Μιόβσκι από τη Τζιρόνα και αναμένεται να αγοράσει τον Γιουσέφ Τσερμίτι από την Έβερτον, με συνέπεια ο ήδη μικρός ρόλος του Ντέσερς στο ροτέισον να μικρύνει ακόμα περισσότερο. Ή και να εκμηδενιστεί…

Ο προπονητής Μάρτιν Ράσελ διευκρίνισε προ ημερών ότι ουδέποτε έθεσε εκτός πλάνων τον 30χρονο στράικερ και εξήρε τον επαγγελματισμό και τη συμπεριφορά του. Για να συμπληρώσει ο Άγγλος τεχνικός ότι σέβεται την απόφαση του παίκτη να ψάξει ένα περιβάλλον που θα παίζει πιο συχνά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντέσερς έχει έξι συμμετοχές φέτος με τους Τζερς, τέσσερις για τα προκριματικά του Champions League και δύο για τη σκωτσέζικη Premiership. Τέσσερις φορές ήρθε από τον πάγκο ως αλλαγή και έπαιξε μόλις σε δύο ματς βασικός. Στο ένα εξ’ αυτών, σκόραρε και μοίρασε μία ασίστ εναντίον της Βικτόρια Πλζεν στο 3-0 στο Άιμπροξ Παρκ. Επίσης, σε μία σύμπτωση, ο Ντέσερς αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό τον Ιούλιου στον Β’ προκριματικό, αγωνιζόμενος 15 λεπτά στη Γλασκόβη και 9 λεπτά στην Αθήνα, όπου έχασε στις καθυστερήσεις μία μεγάλη ευκαιρία για να χριστεί σκόρερ.

Στο μεταξύ, ο030χρονος επιθετικός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ρέιντζερς για το κυριακάτικο ντέρμπι με τη Σέλτικ (14:00 ώρα Ελλάδας). Ίσως το Ολντ Φιρμ να είναι και το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του στη Σκωτία… Επιπροσθέτως, ο Ντέσερς κλήθηκε στην Εθνική Νιγηρίας για τα παιχνίδια με τη Ρουάντα και τη Νότια Αφρική, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Federal Reserve: Η Κορέα, η συμφωνία του 1951 και ο Τραμπ

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τουρισμός: Επιτυχημένοι city brake προορισμοί Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Ποδόσφαιρο 30.08.25
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
On Field 30.08.25
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.08.25
Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.

LIVE: ΑΕΛ – Κηφισιά
LIVE: ΑΕΛ – Κηφισιά

LIVE: Άρης – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναιτωλικός, για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 2.

Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25
Δείτε το φανταστικό γκολ και την μυθική ασίστ του Τσικίνιο, για τη νίκη (0-2) του Ολυμπιακού στον Βόλο (vids)

Στο 77′ ο Στρεφέτσα δημιούργησε από δεξιά και ο Τσικίνιο με μυθικό τακουνάκι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό στον Βόλο – «Σεφτέ» στις ασίστ για τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα – Λίγο αργότερα (85′) ο Πορτογάλος έβγαλε μυθική ασίστ για το 2-0 του Ρέτσου

Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)
Ποδόσφαιρο 30.08.25
Βόλος – Ολυμπιακός 0-2: Η… μπαγκέτα του Τσικίνιο έφερε το 2Χ2 (vids)

«Μαγεία» από τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό, που με δύο τακουνάκια οδήγησε τον Ολυμπιακό στη νίκη επί του Βόλου με 2-0 – Απίθανο γκολ με τακουνάκι στο 77’, ασίστ με τον ίδιο τρόπο στον Ρέτσο στο 86’.

Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)
Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σπουδαία νίκη για τον έναν, «μαύρη βραδιά» για τον άλλον (vid)

Μεγάλη νίκη για τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με 2-0 επί του Άρη, χάρη στα γκολ των Αγκίρε (65′) και Άλεξιτς (87′) – Έντονες αποδοκιμασίες κατά ομάδας και Καρυπίδη από τον κόσμο.

Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς
Culture Live 30.08.25
Smithsonian: Το μέλλον της αμερικανικής ιστορίας στο τραπέζι Τραμπ – Μπαντς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για αναθεώρηση εκθεμάτων που αναφέρονται στη δουλεία και στις φυλετικές ανισότητες, προκαλώντας έντονη κριτική ότι επιχειρεί να ξαναγράψει την αμερικανική ιστορία

Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»
Κόσμος 30.08.25
Η Φινλανδία θα αφαιρέσει τις σβάστικες από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας για να αποφύγει την «αμηχανία»

Η Φινλανδία αποφάσισε να αποσύρει τη σβάστικα από τις σημαίες της πολεμικής αεροπορίας, παρότι το σύμβολο δεν έχει καμία σχέση με το ναζιστικό καθεστώς, για να σταματήσουν οι «άβολες» στιγμές

Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Κόσμος 30.08.25
Wall Street Journal: Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει τη μετονομασία του υπουργείου Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Η επαναφορά του απορριφθέντος ονόματος που επιδιώκει ο Τραμπ θα μπορούσε να γίνει με νόμο του Κογκρέσου, αλλά ο Λευκός Οίκος εξετάζει κι άλλες δυνατότητες, γράφει η WSJ

Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός
Πυροδοτεί τη «βόμβα» Ταρεμί ο Ολυμπιακός: Έρχεται το πρωί της Κυριακής ο Ιρανός

Ο Ιρανός «killer» αναμένεται στην Αθήνα στις 08:55 για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό – Τεράστια μεταγραφή για τους Πειραιώτες, που κάνουν δικό τους έναν πολύ σπουδαίο επιθετικό!

Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο
Ελλάδα 30.08.25
Το Πάντειο λέει «όχι» στο Ισραήλ: Απέσυρε την αιγίδα από συνέδριο που θα συμμετείχαν καθηγητές από ισραηλινό πανεπιστήμιο

Όπως υπογραμμίζει η Σύγκλητος του Παντείου, το πανεπιστήμιο «έχει μια μακρά ιστορία στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και δεν επιθυμεί «τη συνεργασία με θεσμούς που άμεσα η έμμεσα νομιμοποιούν πολιτικές που στην παρούσα συγκυρία στηρίζουν εγκλήματα πολέμου»

Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο
Ο Μέντι έχει «απογειώσει» τον Τσικίνιο

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν καθοριστικός και στον Βόλο για τον Ολυμπιακό και ο Μεντιλίμπαρ δικαιώνεται που τον χρησιμοποιεί πίσω από τον σέντερ φορ

Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς
Αμπού Ομπέιντα 30.08.25
Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι σκότωσαν τον εκπρόσωπο Τύπου της Χαμάς

Πραγματοποιήθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη της Γάζας, η οποία είχε στόχο τον εκπρόσωπο των Ταξιαρχιών Κασάμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά
Κλιμάκωση 30.08.25
Οι Χούθι ορκίζονται εκδίκηση – Καλούν τις ξένες εταιρείες να φύγουν από το Ισραήλ πριν να είναι αργά

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης επιβεβαίωσαν νωρίτερα το θάνατο του πρωθυπουργού τους και πολλών υπουργών της κυβέρνησής τους, σε επιδρομές που εξαπέλυσε το Ισραήλ την Πέμπτη στην πρωτεύουσα Σαναά

Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)
Μάντσα: «Θέλω να κατακτήσω τίτλους με τον Ολυμπιακό – Αυτά θα φέρω στον αγωνιστικό χώρο» (vid)

Ο Γκουστάβο Μάντσα μίλησε για τις πρώτες του εντυπώσεις από την Ελλάδα, για τους στόχους του με τον Ολυμπιακό, αλλά και για το τι θα δώσει στο αγωνιστικό κομμάτι.

Η Gen Z βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα
Κόσμος 30.08.25
Η Gen Z βάζει «χέρι» στις αποταμιεύσεις της, παραλείπει γεύματα και πουλάει τα υπάρχοντά της για… να τα βγάλει πέρα

Αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα είναι η Gen Z, που προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, σε αντίθεση με όσα λέγονται για την «σπάταλη» φύση της

