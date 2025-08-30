Τσουκαλάς: Μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι ικανή – Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή

Για μία κυβέρνηση που έχει αποτύχει σε όλα τα επίπεδα μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, στον απόηχο της προκλητικής συνέντευξης του Τούρκου ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, σημείωσε ότι «τα ‘ήρεμα νερά’ έχουν διαψευστεί επανειλημμένα» και προσέθεσε πως «έχουμε ένα σύνολο σταδιακών και συστηματικών προκλητικών ενεργειών εκ μέρους της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε δυσμενείς επιπτώσεις στα εθνικά μας συμφέροντα. Φαίνεται ότι υπάρχει θέμα και με την πόντιση του καλωδίου, την άσκηση δηλαδή κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Σχετικά με την οικονομία ενόψει της ΔΕΘ, ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον Real FM, επισήμανε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ θα είναι απολύτως κοστολογημένη.

«Ο κ. Μαρινάκης αλλάζει διαρκώς την κοστολόγηση των μέτρων. Ανά μέρα διαφωνεί με τον εαυτό του. Το κόστος του 13ου μισθού, το ξεκίνησε από 1,2 δισ., το πήγε 1,5 δισ. Έχει έτσι και αλλιώς χαλαρή σχέση με την αλήθεια όταν τοποθετείται», σχολίασε χαρακτηριστικά ως προς τις τελευταίες τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Και προσδιόρισε ως αιχμές του ολιστικού σχεδίου που θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ τον 13ο μισθό, το νέο ΕΚΑΣ, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την προσωπική διαφορά, την προστασία της πρώτης κατοικίας, την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και φορολογικές παρεμβάσεις που θα αναδειχθούν και θα κοστολογηθούν στη ΔΕΘ.

«Θα αναδείξουμε τη Μαύρη Βίβλο των πεπραγμένων της ΝΔ»

«Αυτή την εβδομάδα με μια σειρά συνεντεύξεων Τύπου θα αναδείξουμε τη ‘Μαύρη Βίβλο’ των πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας: «Για τι δεσμεύτηκε στην οικονομία και τι έγινε τελικά. Σε τι δεσμεύτηκε για τις ανισότητες και πώς τελικά τις γιγάντωσε. Θα εξηγήσουμε στους πολίτες με σαφή τρόπο την παταγώδη αποτυχία της κυβέρνησης στις δημόσιες πολιτικές, την αναντιστοιχία πράξεων και υποσχέσεων. Είναι μια κυβέρνηση που σε μεγάλο βαθμό εξαπάτησε, γιατί άλλα είπε στους πολίτες και άλλα έκανε».

«Κάθε λίγο και λιγάκι η κυβέρνηση ανακοινώνει ότι η ακρίβεια τελειώνει, αλλά η ακρίβεια είναι σαν τη λερναία ύδρα μειώνοντας το εισόδημα των πολιτών. Συνεχώς εξαγγέλλει ότι θα πατάξει την ακρίβεια, στη συνέχεια παραδέχεται ότι απέτυχε και ανακοινώνει πως θα ξαναπροσπαθήσει», σημείωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως «μια κυβέρνηση που συνεχώς δηλώνει ότι αποτυγχάνει, δεν είναι μια ικανή κυβέρνηση. Δοκιμάστηκε και έχει κριθεί. Είναι η ώρα για πολιτική αλλαγή και εμείς θα σκιαγραφήσουμε τι θα σημαίνει για τον κόσμο της εργασίας, δανειολήπτες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, νέους επιχειρηματίες. Για όλους εκείνους δηλαδή που είναι η Ελλάδα της δημιουργίας και σήμερα νιώθουν πως τους στερούν το δικαίωμα να δημιουργήσουν».

Ερωτηθείς για τη συντονισμένη αντίδραση τριών υπουργείων απέναντι στον σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων για την Βασιλίσσης Όλγας, ανέφερε ότι «η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει σημαντική αυτονομία», για να υπογραμμίσει: «Όπως και σε προηγούμενες δημοτικές αρχές, δεν θυμάμαι οι υπουργοί να μπαίνουν ανάχωμα σε σχέδια που αφορούσαν αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης. Μου φαίνεται παράταιρο που συμβαίνει τώρα. Μια κυβέρνηση ασχολείται πώς θα εμποδίσει μια δημοτική αρχή να κάνει κάτι που είχε δεσμευτεί. Δεν έχω συνηθίσει να βλέπω υπουργούς να εμποδίζουν το έργο μιας δημοτικής αρχής».