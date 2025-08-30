ΚΚΕ: Κατάπτυστη η απόφαση των ΗΠΑ για ανάκληση βίζας εισόδου στον Αμπάς και την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία
«Η κυβέρνηση της ΝΔ και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα», τονίζεται από το ΚΚΕ
Καταδικάζει το ΚΚΕ την απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσει τις βίζες σε μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Παλαιστινιακής Αρχής ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη.
«Το ΚΚΕ καταγγέλλει την κατάπτυστη απόφαση της αμερικάνικης κυβέρνησης να ανακαλέσει την άδεια εισόδου στις ΗΠΑ για τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μ. Αμπάς, και την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, απαγορεύοντας τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη, όπου θα συζητηθεί το παλαιστινιακό πρόβλημα και θα τεθεί θέμα αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.
«Ο Τραμπ ετοιμάζει ‘μετά βαϊων και κλάδων’ υποδοχή στον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου»
Ακολούθως προστίθεται πως «την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τράμπ, ετοιμάζει ‘μετά βαϊων και κλάδων’ υποδοχή στον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, στηρίζοντας το κράτος-δολοφόνο που ευθύνεται για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού».
Τέλος, από το ΚΚΕ επισημαίνεται ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα. Αυτό που επείγει είναι να καταγγείλει την επικίνδυνη απόφαση των ΗΠΑ, αξιοποιώντας και την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να ζητήσει την ανάκληση της και να προχωρήσει στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής βουλής του 2015».
